شركات توصيل الطعام في الإمارات تنضم لجهود المبادرة الأكبر للدعم الغذائي في 50 دولة.

تاتيانا رحّال: نفخر بدعمنا لحملة المليار وجبة التي تنظمها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية

المبادرة تساند الفئات الضعيفة بمن فيهم الأطفال واللاجئون والنازحون والمتضررون من الأزمات والكوارث الطبيعية وتصل إليهم بالدعم الغذائي في أماكن تواجدهم

يمكن لمستخدمي تطبيق "طلبات" اتباع خطوات بسيطة سهلة تمكّنهم من التبرع بعدد من الوجبات ابتداءً من 10 دراهم، أو 50، أو 100، أو 300، أو 500 درهم

مبادرة المليار وجبة توفر أيضاً أربع قنوات للتبرع عبر موقعها الإلكتروني وبالتحويل المصرفي والرسائل النصية عبر الهاتف المتحرك ومركز اتصال المبادرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة "طلبات"، شركة التكنولوجيا المحلية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن دعمها لجهود مبادرة "المليار وجبة"، الأكبر من نوعها

في المنطقة لتوفير الدعم الغذائي للمحتاجين والفقراء، عبر تمكين مستخدمي تطبيقها الذكي، من التبرع بقيمة وجبات غذائية من خلال المطعم الافتراضي الذي خصصته لدعم المبادرة الإنسانية التي تغطي 50 دولة.

مساعدات غذائية للمحتاجين

ويمكن لمستخدمي تطبيق "طلبات" اتباع خطوات بسيطة تمكّنهم من التبرع بعدد من الوجبات ابتداءً من 10 دراهم، أو 50، أو 100، أو 300، أو 500 درهم بطريقة آمنة وسهلة لتوفير الوجبات للمحتاجين، والمساهمة في مبادرة "المليار وجبة"، التي تنظمها "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" لدعم الفئات الضعيفة بمن فيهم الأطفال واللاجئون والنازحون والمتضررون من الأزمات والكوارث الطبيعية والوصول المباشر إليهم في أماكن تواجدهم.

وقالت تاتيانا رحال، المديرة العامة لدى "طلبات الإمارات": "نفخر بدعمنا لحملة المليار وجبة التي تنظمها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في شهر رمضان المبارك، بهدف تأمين المساعدات الغذائية للمجتمعات المحتاجة. ويوفر تطبيق طلبات منصةً تتيح للعملاء التبرع للمحتاجين في الإمارات ومختلف أنحاء العالم بمنتهى السهولة والأمان."

وأضافت: "يمثل تركيز طلبات، بصفتها شركة محلية رائدة في استخدام التكنولوجيا، في مجال الأعمال الخيرية جزءاً أساسياً من منهجيتها وأهدافها، مما يعزز التزامها تجاه المجتمعات التي تعمل

فيها من خلال ربط القاعدة الضخمة من العملاء مع المؤسسات الخيرية الموثوقة وإتاحة المجال لهم بصنع تغيير إيجابي. وانطلاقاً من الجذور العميقة لمنهجية العمل الخيري في الثقافة الإماراتية، نفخر بانتمائنا لهذه الدولة لا سيما مع وجود مكاتبنا ومقراتنا في الإمارات، مما يتيح لنا المساهمة في مثل هذه القضايا النبيلة".

خطوات التبرع على تطبيق "طلبات"

يمكن التبرع لمبادرة "المليار وجبة" من خلال تحميل تطبيق "طلبات" من متجر جوجل بلاي أو متجر آبل أو متجر هواوي AppGallery والبحث عن "مليار وجبة" على التطبيق. ويمكن للمستخدمين التبرع بخطوات بسيطة من خلال اختيار قيمة التبرع من القائمة والدفع إلكترونياً من خلال التطبيق.

آليات معتمدة للتبرعات

بالإضافة إلى إمكانية التبرع عبر تطبيق "طلبات"، تستقبل مبادرة "المليار وجبة" التبرعات عبر أربع قنوات معتمدة هي الموقع الإلكترونيwww.1billionmeals.ae والتحويل المصرفي لحساب مبادرة "المليار وجبة" على رقم الحساب المعتمد: AE300260001015333439802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي. أما في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة "وجبة" أو "Meal" على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة

"دو" أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة "اتصالات". كما يمكن التبرع بالتواصل مع مركز اتصال مبادرة "مليار وجبة" على الرقم 8009999.

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نبذة عن شركة "طلبات"

تأسست شركة "طلبات" لطلب الطعام عبر الإنترنت عام 2004، وتضاعف حجم الشركة منذ ذلك الحين مرات عديدة، وهي اليوم توصل مئات الملايين من طلبات الطعام والبقالة وغيرها من المنتجات إلى عملائها في 9 دول في المنطقة.

ويعمل تطبيق «طلبات» مع أكثر من 25000 علامة تجارية من المطاعم والمتاجر وما يقرب من 50 ألف فرع، بينما بدأت خدمة «طلبات مارت»؛ مَنفَذ التجارة السريعة، بتوصيل البقالة للعملاء في دولة الإمارات والبحرين، ومِصر، والأردن، والكويت، وعمان، وقطر.

وساهمت "طلبات" عام 2021 في توصيل وجباتٍ تزيد عن 900 ألف وجبة طعام للمحتاجين، بالإضافة إلى التبرع بأكثر من 2.2 مليون دولار للجمعيات الخيرية بمساعدة شركائها وعملائها.

و"طلبات" هي شركةٌ تابعة لـ «دليفري هيرو»؛ الشركة الرائدة في قطاع توصيل الطعام والتجارة السريعة عالميًّا.