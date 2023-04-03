المبادرات تتيح للعملاء التبرع مباشرة من خلال تطبيق المنصة لإحدى الجمعيات الخيرية الموثوقة مثل أبطال رمضان وحملة وقف المليار وجبة وبرنامج الأغذية العالمي

المنصة تتيح التبرع بنقاط الولاء من برنامج مكافآت طلبات لصالح مؤسسة دبي العطاء وحملة أبطال رمضان

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "طلبات الإمارات"، منصة توصيل الطعام والتجارة الإلكترونية السريعة الرائدة، عن إطلاق مجموعة من المبادرات الخيرية لتمنح العملاء فرصة تقديم التبرعات خلال شهر رمضان المبارك من خلال تطبيق طلبات، وذلك بالتعاون مع جمعيات خيرية موثوقة محلية وإقليمية وعالمية.

وساهمت "طلبات الإمارات" خلال رمضان الماضي في تسهيل عمليات التبرع بما يزيد على 1.4 مليون درهم إماراتي باستخدام تطبيقها، ما يعادل أكثر من مليون وجبة خلال الشهر الفضيل. وحرصت "طلبات الإمارات"، في إطار التزامها الراسخ بإحداث تأثير إيجابي في المجتمع ودعماً لمساعي الإمارات التي تستضيف مؤتمر الأطراف COP28 هذا العام، على تعزيز جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي من خلال دعم المبادرات المستدامة لهذا العام، والتي توفر حلولاً طويلة الأمد للمجتمعات الأقل حظاً. وتنسجم هذه الخطوة مع الجهود العالمية لدولة الإمارات في تقديم المساعدات الغذائية، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030، المرتبطة بالقضاء على الجوع.

ومن جانبها، قالت تاتيانا رحال، المديرة العامة لدى "طلبات الإمارات": "نفخر بقيم الكرم والعطاء التي أظهرها عملائنا طيلة السنوات الماضية، ما يعكس ثقافة الإحسان والعمل الخيري المتجذرة لدى المجتمع الإماراتي، بفضل جهود قيادتنا الحكيمة. ويسعدنا النجاح في إحداث فارق إيجابي في حياة الآخرين بالاستفادة من التقنيات التي نمتلكها في طلبات".

وأضافت رحال: "نركز على إيجاد طرق مبتكرة لرد الجميل إلى المجتمع ودعم المبادرات المستدامة التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي بالتعاون مع شركائنا، بما يشمل مبادرة خبز السبيل التي تندرج في إطار حملة رغيف العطاء لتوفير الخبز الطازج على مدار الساعة للمحتاجين في دولة الإمارات. ويأتي نجاحنا بإحداث تأثير إيجابي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية بفضل الجهود الدؤوبة والدعم الميداني من شركائنا من الجمعيات الخيرية".

ويمكن تقديم التبرعات بطريقة سهلة وآمنة باستخدام "تطبيق طلبات"، من خلال:يتيح "تطبيق طلبات" لعملاء المنصة تقديم مساهماتهم من خلال التبرع المباشر إلى إحدى الجمعيات الخيرية الافتراضية الموثوقة، أو من خلال التبرع بنقاط الولاء لبرنامج "مكافآت طلبات".

التبرع إلى الجمعيات الخيرية الافتراضية

يمكن لعملاء "طلبات" التبرع لإحدى الجمعيات الخيرية المحلية والعالمية الموثوقة التي يختارونها عن طريق التطبيق، بالضغط على قسم "تبرع الحين" ضمن اختصارات الصفحة الرئيسية، ثم اختيار القضية التي يرغبون بالتبرع لها.

أبطال رمضان: تعتمد حملة "أبطال رمضان" لهذا العام في نسختها الرابعة منهجية مبتكرة ومستدامة لرد الجميل تحت شعار "رغيف العطاء" لدعم حملة خبز السبيل. وتساعد تبرعات العملاء على توفير الخبز الطازج المجاني للمحتاجين من خلال آلات ذكية متوفرة في عدد من متاجر "أسواق" بدبي. وانطلقت حملة "أبطال رمضان" بالتعاون مع هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)، الشريك طويل الأمد؛ ومركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، التابع لمؤسسة الأوقاف وشؤون القُصر. رقم رخصة دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري: PRHCE-000946818

برنامج الأغذية العالمي: تواصل منصة "طلبات" في إطار شراكتها الإقليمية مع برنامج الأغذية العالمي، أكبر منظمة إنسانية تختص بمكافحة الجوع في العالم، حيث يتم توجيه جميع التبرعات المقدمة لصالح البرنامج لدعم الأشخاص الأكثر احتياجاً في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط. رقم رخصة دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري: PRHCE-000877274

حملة "وقف المليار وجبة": تمنح "طلبات" عملائها للعام الثاني على التوالي فرصة المشاركة في حملة "وقف المليار وجبة"، أكبر صندوق وقفي مستدام لإطعام الطعام في شهر رمضان الكريم بتنظيم من مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ويهدف لتأمين المساعدات الغذائية للمجتمعات المحتاجة في 50 دولة من مختلف أنحاء العالم. رقم رخصة دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري: PRHCE-000942591

التبرع بنقاط الولاء من خلال برنامج "مكافآت طلبات"

يمكن للعملاء التبرع بنقاط الولاء من برنامج "طلبات" على التطبيق بزيارة قسم اصنع فرقاً ضمن ميزة مكافآت، والتبرع بالنقاط لدعم القضايا التالية:

أبطال رمضان: يمكن استخدام نقاط مكافآت طلبات في التبرع لمبادرة "خبز السبيل" ودعم حملة "رغيف العطاء" التي تتيح العملاء المساهمة في توفير الخبز الطازج للمحتاجين أو صيانة آلات التوزيع.

دبي العطاء: مشروع الوجبات المدرسية في إطار مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والتي تهدف إلى دعم طلاب المدارس في منطقة الشرق الأوسط.

مبادرات "طلبات" الأخرى

تتعاون طلبات الإمارات مع شرطة دبي في إطار حملة رمضانكم بخير لتوزيع 10 آلاف وجبة إفطار في العديد من المجتمعات في دبي، وذلك من خلال مطعم مراحب إكسبرس، الجهة البائعة لمنتجات مطبخ طلبات. وتتضمن صناديق التبرعات التي توزعها الحملة رسائل خاصة تهدف لرفع الوعي بأهمية الالتزام بالقوانين والقواعد المرورية، وبالتالي تعزيز ثقافة السلامة المرورية.

ويشارك مجموعة من موظفي طلبات في عمليات التوزيع خلال شهر رمضان المبارك.

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