عمان - استقبل سعادة الدكتور طلال أبوغزاله في مكتبه رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور إياد أبو حلتم لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

وحضر اللقاء نائب رئيس الجمعية السيد محمد السعودي، والمهندس علاء ناصر الدين المغربي عضو مجلس أمناء ملتقى طلال أبوغزاله المعرفي.

وأشار الدكتور أبوغزاله إلى أهمية جهود الجمعية في دعم وتنمية نشاطات مستثمري وصناعيي منطقة شرق عمان، ودورها التكاملي مع مختلف المؤسسات المعنية بالمستثمرين والصناعيين، مشددا على أهمية مثل هذه الجهات لخدمة مستقبل الصناعة في الأردن.

ودعا الدكتور أبوغزاله إلى المزيد من الجهود التي من شأنها أن تخدم القطاع الصناعي والشباب الراغبين في الدخول إلى عالم الصناعة، خاصة في ظل التحول المعرفي في العالم الذي يحتاج إلى الصناعات والابتكارات التي تواكب متطلبات العالم المعرفي الجديد.

وخلال اللقاء تم التعريف بنشاطات الجمعية وما تقوم به من خدمات في مجال تطوير الموارد البشرية للشركات الأعضاء ومجال الترابطات الصناعية والتشبيك والتجارة البينية والترويج الداخلي والخارجي وفي تمثيل أعضاء الجمعية لدى الكثير من الجهات المعنية والجهات الرسمية.

كما تمت مناقشة بعض الأمور المتعلقة بالبيئة الاستثمارية وخصوصا في القطاع الصناعي ومناقشة بعض المعوقات والتحديات التي تواجه المستثمر الصناعي، خصوصا في ظل الظروف التي تعيشها المنطقة على الاقتصاد الأردني والتحديات المفروضة على القطاع الصناعي، حيث تم التطرق إلى مزايا الاستثمار في الأردن وكيف يمكن البناء على ذلك من خلال البيئة التشريعية والبيئة التنظيمية للوصول إلى بيئة استثمارية جاذبة.

واتفق الجانبان على بحث سبل زيادة المحتوى الوطني "القيمة المضافة في المنتج المحلي" وعن أهمية ان يكون هناك جهات معتمدة لتحديد "القيمة المضافة" للعديد من الشركات الصناعية وتطوير هذا المحتوى.

يشار إلى أن الجانبين سينظمان جلسة حوارية لمناقشة واقع الصناعة في الأردن، وسبل مواجهة التحديات في القطاع.

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