عمان- أطلقت شركة طلال أبوغزاله للتقنية "تاج تك" منتجها الأول جهاز الكمبيوتر المحمول TAGITOP-UNI، من مصنعها في الأردن، يستهدف القطاعات التعليمية والطلاب، مزوداً بأعلى المواصفات الفنية.

وأعرب الدكتور طلال أبوغزاله عن اعتزازه بإصدار أو منتج من مصنع الشركة في الأردن، مشيرا إلى أن إنشاء المصنع "جاء انطلاقا من ثقتنا بقدرات وطننا واعتزازنا برعاية ودعم صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، ليكون المنتج "صمم وصنع في الأردن".

وتشمل مميزات الجهاز السلاسة في التشغيل، والسرعة في الأداء والاستجابة، من خلال مواصفات منافسة عالية الجودة، وتواكب التطور.

توفر الشركة منتجاتها في السوق الأردني منذ العام 2019، في معارضها الرئيسية والفرعية وفي جميع مراكز البيع المعتمدة، مع كفالة مصنعية صالحة لمدة سنة كاملة، ومع توفر خدمة التوصيل المجاني لجميع محافظات المملكة.

يشار إلى أن شركة طلال أبوغزاله للتقنية تعمل على تصنيع الأجهزة التقنية المنتشرة على مستوى العالم، بعلامة "طلال أبوغزاله التجارية" من خلال مصانعها في مصر ولبنان والصين وأخيرا في الأردن، ويتم تصميمها من خلال خبراء أردنيين متخصصين في مجال التصنيع والتطوير، ليبلغ عدد منتجاتها أكثر من 20 منتجا منتشرة في أكثر من 50 موقع حول العالم.

لمعرفة المزيد عن "طلال أبوغزاله للتقنية" يمكن زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.tagtech.global

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