عمان : كرمت شركة طلال أبوغزاله للتقنية، إحدى شركات "طلال أبوغزاله العالمية"، شركة ليدرز سنتر بمنحها الدرع الذهبي، تقديراً لجهودها في تحقيق فروعها النسب المستهدفة لمبيعات منتجات الشركة مقارنة مع مختلف شركائها في الأردن.

وتعمل "أبوغزاله للتقنية" على إيصال منتجاتها التقنية للجميع من خلال شركائها في مختلف الدول، والتي تشمل أجهزة لوحية (Tablets) ومحمولة (Laptops) وهواتف ذكية عملت على تصميمها وإنتاجها بمواصفات عالمية، وبأسعار منافسة، حيث استطاعت الشركة التوسع من خلال بناء شبكة فعّالة من الشركاء والموزعين.

وتعتبر شركة ليدرز سنتر التي تأسست عام 2011، واحدة من كبريات الشركات في الأردن التي تتيح لعملائها الوصول إلى مجموعة متنوعة من الأجهزة الإلكترونية ذات العلامات التجارية العالمية من خلال مراكزها المتعددة، وسوقها الرقمي.

يشار إلى أن شركة طلال أبوغزاله للتقنية بدأت بتصنيع الأجهزة التقنية والإلكترونية في الصين ليبلغ عدد المنتجات حتى الآن أكثر من 20منتجاً مختلفاً من أجهزة كمبيوتر محمول وتابلت وهواتف محمولة وأجهزة تقنية أخرى منتشرة في أكثر من 50 موقع حول العالم.

للتعرّف أكثر على منتجات شركة طلال أبوغزاله للتقنية يمكن زيارة الموقع الإلكتروني التالي www.tagtech.global

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