جوهانسبورغ ، جنوب إفريقيا – افتتحت "طلال أبوغزاله العالمية" مكتباً جديداً لها في جنوب إفريقيا لينضم إلى شبكة مكاتبها المنتشرة حول العالم.

ويأتي افتتاح المكتب تطبيقا لرسالة "أبوغزاله العالمية" في نشر خدماتها والتوسع بها لتصل إلى مناطق وأسواق عالمية جديدة، وبالتالي تكون حاضرة في جميع أنحاء العالم.

ويهدف هذا التوسع إلى تلبية احتياجات قائمة عملاء المجموعة المتنامية وبذات الوقت تقديم خدماتها المهنية والتعليمية والتكنولوجية الجديدة لعملائها الحاليين.

وبهذه المناسبة، عبر سعادة الدكتور طلال أبوغزاله، رئيس ومؤسس "طلال أبوغزاله العالمية" عن فخره بافتتاح المكتب الجديد والذي سيعمل على تقديم خدمات المجموعة لعملائها في كل مكان، مشيرا إلى أن نمو المجموعة هو دلالة على التزامها بتقديم خدماتها النوعية لعملائها حيثما كانوا.

من جانبه بين مدير الانتشار الجغرافي في "طلال أبوغزاله العالمية" الأستاذ سامر جمهور أن مكتب طلال أبوغزاله العالمية في جنوب إفريقيا يقدم العديد من الخدمات المهنية والتعليمية والتكنولوجية، ويقوم بإدارة المكتب الجديد فريق من ذوي الخبرة العالية من المتخصصين والممارسين في عدة مجالات.

وأضاف جمهور أن افتتاح المجموعة لمكتبها في جنوب إفريقيا يعد استكمالا لخطة المجموعة في إفريقيا، حيث لديها مكاتبها العاملة في كل من تنزانيا وكينيا وجيبوتي ونيجيريا.

ويقدم مكتب جنوب إفريقيا العديد من الخدمات منها الاستشارات التعليمية والإدارية والاقتصادية والاستراتيجية وتخطيط موارد المشاريع، إضافة إلى خدمات التدريب المهني والفني، ونقل التقنية وإدارة المشاريع، وخدمات المستثمرين واستشارات الأعمال، والموارد البشرية وخدمات التوظيف، والحكومة الإلكترونية، والتجارة الإلكترونية، والتعليم الإلكتروني وتدقيق أمن تقنية المعلومات، وتطوير وتصميم المواقع، والترجمة الفورية والمهنية، وتعريب المواقع، وتسجيل أسماء المجال، والتخطيط الاستراتيجي لتقنية المعلومات والاتصالات، والتدريب على مهارات تقنية المعلومات والإنترنت وامتحاناتها، ووكالة أنباء الملكية الفكرية، وتقييم أعمال وموجودات الملكية الفكرية وخدمات الأعمال التجارية، وتسجيل وحماية الملكية الفكرية، وتجديدات الملكية الفكرية، وحماية وإدارة حقوق الملكية، وخدمات التحول الرقمي وتصميم وصناعة الأجهزة التقنية.

#بياناتشركات

- انتهى -

للمزيد من المعلومات عن الخدمات المقدمة في مكتب المجموعة في جنوب إفريقيا، يرجى التواصل على العنوان التالي:

طريق روزوود، بروداكرز إيه إتش، ساندتون، 2055

هاتف: +27 73 296 4217

محمول: +27 73 296 4217

ص. ب: 0 أ طريق روزوود، بروداكرز إيه إتش، ساندتون، 2055

البريد الإلكتروني: southafrica@agip.com

الشخص الذي يمكن التواصل معه: الأستاذ دانيال جيمس بادنهورست