بلغ متوسط درجات برنامج الدبلوم35 نقطةً

نسبة النجاح في برنامج الدبلوم 99 %

5 طلاب يحققون العلامة الكاملة البالغة 45 نقطةً

طلاب برنامج البكالوريا الدولية المرتبط بالمسار المهني يسجلون نسبة نجاح بلغت 100%

دبي، الإمارات العربية المتحدة، حقق طلاب مدارس جيمس للتعليم التي تقدم برامج البكالوريا الدولية عاماً جديداً من النتائج الأكاديمية المتميزة في كل من برنامج دبلوم البكالوريا الدولية(DP) وبرنامج البكالوريا الدولية المرتبط بالمسار المهني (CP)، بما يعكس قوة برامج البكالوريا الدولية التي تقدمها المجموعة والتزامها بإعداد متعلمين ذوي فكر عالمي وجاهزين للمستقبل.

وأكمل ما مجموعه 611 طالباً وطالبةً من 8 مدارس من مدارس جيمس برنامج دبلوم البكالوريا الدولية هذا العام، محققين متوسط درجات بلغ 35 نقطةً ونسبة نجاح وصلت إلى 99%، متجاوزين بشكل ملحوظ المتوسطات العالمية للعام الماضي، البالغة 31 نقطةً و %81 على التوالي.

ومن بين هؤلاء الطلاب، تمكن خمسة طلاب من تحقيق العلامة الكاملة البالغة 45 نقطةً، لينضموا إلى نخبة الطلاب الأعلى أداءً في برامج البكالوريا الدولية على مستوى العالم.

وفي تعليقه على هذه النتائج، قال دينو فاركي، الرئيس التنفيذي لمجموعة جيمس للتعليم: " لقد كان هذا عاماً استثنائياً لطلبة البكالوريا الدولية في جيمس للتعليم. فقد ارتفعت نسبة النجاح من 92% إلى 99%، فيما ارتفع متوسط درجات برنامج الدبلوم من 34 إلى 35 نقطة، مما يعزز مكانتنا كإحدى أبرز الجهات المقدمة لبرامج البكالوريا الدولية في المنطقة. كما حققت ست من مدارسنا نسبة نجاح كاملة بلغت 100%. التميّز الأكاديمي مهم، لكن هذه النتائج تعكس أيضاً ما هو أعمق من ذلك. فهي تجسّد طلبةً يتحلّون بالشخصية والقيم، ويحظون بدعم معلمين استثنائيين وأسر تؤمن بأن التعليم قادر على إطلاق الإمكانات وفتح آفاق الفرص. وأتقدم بالتهنئة إلى مجتمعنا بأكمله على عامٍ آخر حافلٍ بالإنجازات الاستثنائية."

من جانبها، قالت ليزا كراوسبي OBE، الرئيس التنفيذي للتعليم في مجموعة جيمس للتعليم: "لا تتحقق النتائج الأكاديمية الاستثنائية بمحض الصدفة، بل تعكس العمل الجاد لطلبتنا، وخبرة معلمينا، والتوقعات العالية التي تشكّل أساس التميّز في جميع مدارسنا، إلى جانب الشراكة الوثيقة مع الأسر التي تمكّن كل طالب من تحقيق أفضل ما لديه. ويُعد برنامج البكالوريا الدولية أحد أكثر المسارات الأكاديمية صرامةً في العالم، ونفخر للغاية بالطريقة التي ارتقى فيها طلبتنا إلى مستوى هذا التحدي."

نتائج برنامج البكالوريا الدولية المرتبط بالمسار المهني

حقق الطلاب الملتحقون ببرنامج البكالوريا الدولية المرتبط بالمسار المهني أيضاً نتائج قوية هذا العام، حيث سجل 78 طالباً وطالبةً في 3 مدارس نسبة نجاح بلغت 100%.

ويواصل البرنامج توفير مزيج متوازن من الدراسة الأكاديمية والتعلم المرتبط بالمسارات المهنية، بما يزود الطلاب بالمهارات والخبرات والثقة اللازمة للنجاح في التعليم العالي ومسيرتهم المهنية المستقبلية.

أبرز نتائج المدارس

من بين المدارس الأعلى أداءً هذا العام:

مدرسة جيمس ويلينغتون انترناشيونال – متوسط درجات برنامج الدبلوم: 37

– متوسط درجات برنامج الدبلوم: جيمس مودرن أكاديمي – متوسط درجات برنامج الدبلوم: 35

متوسط درجات برنامج الدبلوم: أكاديمية جيمس دبي الأمريكية، مدرسة أكاديمية جيمس الأمريكية - أبوظبي، وأكاديمية جيمس العالمية - دبي، ومدرسة جيمس الخليج الدولية – حققت جميعها 34

التقدم المحقق مقارنةً بالأعوام السابقة

حققت جيمس للتعليم عاماً استثنائياً في برامج البكالوريا الدولية، حيث ارتفعت نسبة النجاح من 92% إلى 99%، فيما ارتفع متوسط درجات برنامج الدبلوم من 34 إلى 35 نقطة، مما يعزز مكانتها كإحدى أبرز الجهات المقدمة لبرامج البكالوريا الدولية في المنطقة. وتواصل برامج البكالوريا الدولية في جيمس الجمع بين الصرامة الأكاديمية وإتاحة الفرص للقيادة والابتكار، والتعلم القائم على خدمة المجتمع، والتنمية الشخصية.

ومع انتقال الطلاب إلى أبرز الجامعات حول العالم ومواصلة مسارات أكاديمية ومهنية متنوعة، تؤكد نتائج هذا العام مرةً أخرى أثر التعليم الذي تقدمه جيمس للتعليم في إعداد الطلاب للنجاح والازدهار في عالم يزداد ترابطاً.

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