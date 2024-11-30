دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة طراد للتطوير العقاري عن إطلاق مشروع ماكاريل تاور، أحدث مشاريعها الرائدة، الذي يُرسِي من خلاله معياراً جديداً للحياة الفاخرة. سيُشيد المشروع في موقع استراتيجي في واحدة من أكثر الوجهات جذباً للاستثمار العقاري في إمارة دبي، بمنطقة جزر دبي.

يوفر المشروع مجموعة واسعة وفريدة من نوعها، كونه أول مشروع في دبي يحتوي على مضمار داخلي للجري بطول 600 متر، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الخدمات والمرافق الفاخرة، مثل النوادي الصحية، وحمامات السباحة، ومناطق ألعاب الأطفال.

وقد شهد مشروع «ماكاريل تاور»، الذي يتمتع بإطلالات بانورامية على الخليج العربي، بيع نحو 90% من وحداته بعد وقت قصير من إطلاقه، حيث تتميز منطقة جزر دبي بأنها وجهة جاذبة للسكن والاستثمار، بالإضافة إلى الإقبال الكبير على المنطقة.

ويتكون مشروع «ماكاريل تاور» من 64 وحدة تأتي بخيارات متنوعة تشمل شققاً من غرفة نوم واحدة أو غرفتي نوم، بالإضافة إلى شقق البنتهاوس ذات الفخامة الحصرية. وقد صُممت كل شقة بعناية فائقة لتقديم إطلالات بانورامية تستعرض الأفق المميز للمدينة، بأسعار تنافسية تبدأ من 2000 درهم للقدم.

وفي هذا الصدد، يقول سعيد طراد، رئيس مجلس إدارة شركة طراد للتطوير العقاري: "نحن سعداء بإطلاق مشروعنا المميز ماكاريل تاور في خطوة استراتيجية تستهدف الاستفادة من الإقبال المتزايد على الاستثمار العقاري في دبي، وتحديداً في المناطق الساحلية الفاخرة مثل جزر دبي".

وأوضح طراد أن تنفيذ المشروع يأتي تماشياً مع النمو الكبير الذي حققه سوق العقارات في إمارة دبي، مما عزز مكانتها كوجهة استثمارية رئيسية، حيث نمت المبيعات العقارية في إمارة دبي منذ مطلع العام وحتى نوفمبر الجاري بنسبة 33% لتتجاوز حاجز 437 مليار درهم.

وأكد طراد، أن دبي تمكنت من جذب كبار المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، بفضل السياسات التي تسهل عملية شراء العقارات للمستثمرين الدوليين، علاوة على العوائد استثمارية الأعلى عالمياً، إلى جانب برامج تأشيرات الإقامة المرتبطة بالاستثمار العقاري.

وأضاف طراد: "يؤكد مشروع ماكاريل تاور التزامنا بالابتكار والجودة وتحقيق رضا العملاء، وتعزيز نوعية الحياة وجودتها من خلال إنشاء مساحات استثنائية للعيش والاسترخاء لمواكبة النهضة العمرانية التي تشهدها إمارة دبي".

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