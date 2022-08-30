• طبية تستكمل الاستحواذ على 51٪ من أسهم شركة "العناية المبتكرة"

• شركة "العناية المبتكرة" تمتلك وتدير "مركز نيويو الطبي" الرائد لجراحات اليوم الواحد في المملكة، والمتخصص في جراحة السمنة والتجميل والترميم، بطاقم من نخبة الأطباء والاستشاريين، وباستخدام أحدث التقنيات المتقدمة، ودعم من "صيدلة آي فارما"

• لدى "نيويو الطبي" نموذج أعمال قابل للتوسع مع طموحات نمو طويلة الأجل تتكامل مع استراتيجية "طبية" لقطاع خدمات الرعاية الصحية

• تمثل صفقة الاستحواذ نقطة البداية في استثمارات شركة "طبية" الكبرى بقطاع خدمات الرعاية الصحية، تماشياً مع استراتيجيتها بأن تصبح شركة قابضة في مجال خدمات الرعاية الصحية المتنوعة، وهي متممة للمبادرات الأخرى التي تقودها عبر شراكاتها في خدمات المختبرات والأشعة.

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت الشركة الطبية العربية العالمية القابضة (طبية)، إحدى الشركات الرائدة في توفير حلول الرعاية الصحية المتكاملة والمدرجة في السوق المالية الموازية السعودية ("نمو") برمز تداول (TIBBIYAH/9530) ورقم تحديد الأوراق المالية العالمي (ISIN: SA15H194KT19)، عن إنجاز صفقة الاستحواذ على حصة 51% من أسهم شركة "العناية المبتكرة" بمبلغ يصل إلى 213.5 مليون ريال سعودي.

تأسس "مركز نيويو الطبي" في الرياض في عام 2016 على يد البروفيسور عايض القحطاني، الرائد عالميًا في جراحات السمنة، ويعمل المركز في مبنى واحد يتألف من ثماني وحدات طبية متخصصة توظف نخبة الأطباء العالميين ومقدمي الرعاية الصحية. وبعدما اكتسب المركز سمعة طيبة وقاعدة عملاء واسعة أصبح الوجهة المفضلة للمرضى الساعين للعلاج في مجالات تشمل السمنة والجراحة التجميلية وطب الأسنان والأمراض الجلدية وغيرها، مع إجراء أكثر من 500 ألف إجراء علاجي حتى الآن. ومنذ انطلاق عملياته في عام 2016، شهد "مركز نيويو الطبي" نمواً ثابتاً في الإيرادات وهوامش الربح المدعومة بقاعدة عملاء متنامية.

تعليقا إنجاز صفقة الاستحواذ قال المهندس علاء احمد أمين، الرئيس التنفيذي لشركة "طبية": "يتماشى الاستحواذ مع استراتيجيتنا لتنويع محفظة شركة طبية من خلال دخول قطاع خدمات الرعاية الصحية الخاص، بما في ذلك شركات النمو لإضافة مصدر إيرادات سنوي مستدام وهامش ربح عالٍ لملف أعمالنا. ويوفر سوق الخدمات السريرية المتخصصة إمكانات كبيرة في المملكة، لذا نتطلع إلى شراكتنا مع البروفسور القحطاني وفريقه لإطلاق العنان لإمكانيات "مركز نيويو الطبي" الكاملة وتوسيع نطاق أعماله في أخرى من المملكة."

من جهته قال البروفسور عائض القحطاني، الرئيس التنفيذي ومالك "مركز نيويو الطبي": "إن خبرة شركة طبية، التي اسستها مجموعة الفيصلية، في مجال الرعاية الصحية، إضافة إلى دعمها المالي والتقني، تجعلها الشريك المثالي لمواكبة طموحاتنا للنمو على المدى الطويل من خلال تكرار نموذجنا الناجح في المملكة."

تتضمن الصفقة ذات القيمة التراكمية حصول شركة "طبية" على حصة مسيطرة تبلغ 51% في شركة "الرعاية المبتكرة"، والتي تمتلك "مركز نيويو الطبي" و"صيدلة آي فارما"، من خلال دفعة نقدية بقيمة 109,5 مليون ريال سعودي مع ربط الرصيد المتبقي والبالغ 104 ملايين ريال سعودي بهيكلية الأرباح والأداء المستقبلي على مدى الثلاث سنوات القادمة.

وقد حصلت الصفقة على جميع الموافقات التنظيمية واستوفت جميع الشروط المسبقة.

سيقدم الاستحواذ قيمة مجزية لشركة "طبية" ومساهميها، حيث تحقق عمليات "مركز نيويو" الحالية إيرادات سنوية ثابتة تزيد عن 120 مليون ريال سعودي بهوامش ربح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تناهز الـ 30٪. ولدى المركز ميزانية عمومية قوية مع توليد نقدي مرتفع ومن دون ديون حالية، ما سيسمح بمزيد من التوسع من ناحية أنشطة الأعمال أو المواقع الجغرافية في المملكة. كما أنه سيصب في دعم جهود "طبية" بتنويع قاعدة العملاء، وتوليد التدفقات النقدية الثابتة من مراجعي القطاع الصحي الخاص، وإضافة عمليات بهوامش عالية.

وسيتم توحيد عملية الاستحواذ بالكامل في البيانات المالية لشركة "طبية" مع توقع ظهور أثر الصفقة خلال الربع الثالث من السنة المالية 2022.

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نبذة عن الشركة الطبية العربية العالمية القابضة

"طبية" شركة قابضة تغطي مجالات متنوعة ضمن قطاع الرعاية الصحية في المملكة، تم تأسيسها في العام 2013 من قبل مجموعة الفيصلية كي تكون بمثابة المظلة الجامعة لكل الشركات التابعة لها والعاملة في قطاع الرعاية الصحية. ومن خلال 50 عاماً من الريادة، قامت الشركة بتدعيم مقدمي خدمات الرعاية الصحية لتحسين حياة سكان المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال توفير أحدث حلول الرعاية الصحية المتكاملة وتنفيذ المشاريع بشكل متكامل، بما في ذلك مشاريع الرعاية الصحية الضخمة في المملكة.

وتعمل "طبية" من خلال ثلاثة أذرع رئيسية تتمثل في الشركات التابعة والمملوكة لها بنسبة 100% وهي "شركة الفيصلية للأنظمة الطبية" (FMS) و"الشركة الدولية لمستلزمات الرعاية الصحية" (Premma)، بالإضافة إلى استثمارها المشترك مناصفة مع شركة فيليبس العالمية في شركة "فيليبس المملكة العربية السعودية المحدودة".

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