برنامج دولي جمع مشاركين من 14 دولة لتطوير حلول عملية للتحديات العالمية المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة

مشروع إماراتي يوظف الذكاء الاصطناعي لتعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية والغذائية في المجتمعات الأكثر احتياجاً

إنجاز يعكس قدرة الكفاءات الوطنية على تقديم حلول ذات أثر عالمي مستدام

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: حظيت أربع طالبات من أكاديمية ربدان بتقدير دولي خلال مشاركتهن في برنامج دولي نُظِّم في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف في سويسرا، حيث مُنح فريقهن جائزة يونيتار–يوريكا للأثر الاجتماعي التحويلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، التي يمنحها معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث بالتعاون مع مجموعة يوريكا التعليمية، تقديراً للحل الابتكاري الذي قدمنه لمعالجة تحديات إنسانية وتنموية ملحّة.

وجاء هذا التقدير ضمن برنامج المشاريع الدولية المعتمد من معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، الذي نُفِّذ بالتعاون مع مجموعة يوريكا التعليمية، حيث جمع البرنامج29 طالباً وطالبة يمثلون 14 دولة في بيئة تعليمية تطبيقية عززت التعاون الدولي وتبادل الخبرات والعمل الجماعي لتطوير حلول مبتكرة للتحديات العالمية المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة.

وقال سعادة سالم سعيد السعيدي، نائب رئيس أكاديمية ربدان، إن هذا التقدير الدولي يعكس تميز طلبة أكاديمية ربدان وقدرتهم على توظيف المعرفة والتقنيات الحديثة لخدمة المجتمعات وتعزيز الأمن الإنساني على المستوى العالمي، مؤكداً أن المشاركة في مثل هذه البرامج الدولية تجسد التزام الأكاديمية بإعداد جيل من القيادات الوطنية القادرة على التفكير الاستراتيجي والعمل في بيئات متعددة الثقافات، والمساهمة في تطوير حلول عملية للتحديات المعاصرة.

وأضاف سعادته أن هذا الإنجاز يعزز مكانة دولة الإمارات وإمارة أبوظبي كمراكز عالمية للابتكار وتنمية الكفاءات الوطنية، ويؤكد الدور المحوري للمؤسسات الأكاديمية في بناء قدرات المستقبل وتعزيز الجاهزية المجتمعية والاستجابة الفاعلة للتحديات والأزمات.

وحظي المشروع الذي قدمته الطالبات بإعجابٍ كبير، حيث ركّزَ على تطوير نظام مبتكر بعنوان "نظام الرعاية المجتمعية المتنقلة المدعوم بالذكاء الاصطناعي"، والذي يستهدف معالجة التحديات المرتبطة بالفقر وانعدام الأمن الغذائي وصعوبة الوصول إلى الخدمات الصحية في المجتمعات الأقل حظاً، من خلال نموذج متكامل يعتمد على تحليل البيانات لتحديد المناطق الأكثر احتياجاً وتوجيه وحدات متنقلة لتقديم خدمات صحية وغذائية متكاملة بشكل سريع وفعال ومستدام.

ويعكس المشروع توجهاً حديثاً في توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لخدمة المجتمعات، حيث يركز على تقديم حلول طويلة الأمد قائمة على البيانات بدلاً من التدخلات المؤقتة، كما يتميز بإمكانية تطبيقه في مجتمعات مختلفة حول العالم، الأمر الذي أسهم في حصوله على تقدير الجهات المنظمة للبرنامج لما يتمتع به من قابلية عالية للتنفيذ وتأثير مباشر على تحسين جودة حياة الفئات المستهدفة.

وأكدت الطالبة حصة حامد محمد بطي آل حامد، تخصص استمرارية الأعمال وقائدة الفريق، أن المشاركة في البرنامج مثلت تجربة نوعية أتاحت لهن تطبيق مفاهيم استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات في سياق دولي عملي، والعمل مع خبراء ومشاركين من مختلف دول العالم لتطوير حلول واقعية تسهم في تعزيز جاهزية المجتمعات وقدرتها على مواجهة التحديات.

من جانبها، أوضحت الطالبة آمنة علي محمد خليفة الظاهري، تخصص الأمن الوطني، أن المشاركة في البرنامج أسهمت في تعزيز فهمها لأهمية التعاون الدولي وصياغة السياسات القائمة على الأدلة، كما منحتها فرصة فريدة للعمل على مشروع يركز على تحقيق أثر تنموي مستدام يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن التجربة عززت ثقتها بقدرة الكفاءات الوطنية على الإسهام في معالجة التحديات العالمية.

كما أشارت الطالبة شيخة علي أحمد علي بن عمرو، تخصص الأمن الوطني، إلى أهمية البعد البحثي والتحليلي في المشروع، موضحة أن العمل ضمن فريق دولي أتاح لهن دراسة التحديات المرتبطة بالفقر والرعاية الصحية من منظور عالمي، وتطوير حلول مبتكرة تستند إلى البيانات والبحث العلمي، بما يسهم في دعم جهود التنمية وتحسين جودة حياة المجتمعات.

بدورها، أكدت الطالبة مينة صقر سالم حمدان المنصوري، تخصص الإدارة المتكاملة للطوارئ، أن التجربة شكلت محطة مهمة في مسيرتها الأكاديمية والمهنية، حيث أسهمت في تطوير مهاراتها في تقييم المخاطر ووضع خطط التخفيف والتعامل مع التحديات المعقدة في بيئات دولية متعددة، مشيرة إلى أن المشاركة في البرنامج عززت لديها الإحساس بالمسؤولية تجاه خدمة المجتمعات وتمثيل دولة الإمارات بصورة مشرفة.

وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود أكاديمية ربدان المستمرة لتوسيع فرص التعلم الدولي لطلبتها وتعزيز قدراتهم على التفاعل مع القضايا العالمية والمساهمة في تطوير حلول مبتكرة تدعم الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في الاستثمار في الإنسان وبناء قدرات المستقبل.

عن أكاديمية ربدان

أكاديمية ربدان مؤسسة حكومية تعليمية بمستويات عالمية تم إنشاؤها لتنسيق وتعزيز مخرجات التعلم للمنظمات والأفراد في قطاعات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات.

وتأسست الأكاديمية رسميا بموجب قانون رقم (7) لسنة 2013 الصادر عن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، وهي معتمدة من قبل مفوضية الإعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم.

وتُعد الأكاديمية أول مؤسسة تعليم عالٍ حكومية في دولة الإمارات تنال اعتماد الرابطة الجنوبية للكليات (SACSCOC)، والأولى عالميًا بين المؤسسات المتخصصة في مجالات الدفاع والأمن وإدارة الأزمات التي تحظى بهذا الاعتماد الأكاديمي الدولي المرموق.

كما أن الأكاديمية هي أول مؤسسة تعليم عالي في العالم متخصصة في قطاعات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات تحصل على أعلى تصنيف من فئة «5 نجوم» ضمن تقييم «كيو إس ستارز» العالمي للجامعات في فئات: التعليم، والمرافق، والتوظيف، والمشاركة العالمية، والتطوُّر الأكاديمي، والحوكمة.

وتوفر الأكاديمية نظام التعليم ذو المنهج المزدوج، الأكاديمي والمهني، حيث الاعتراف بالتعلم والخبرات السابقة وتوفير الشهادات والساعات المعتمدة والقابلة للتحويل من مسار إلى مسار ومن وظيفة إلى أخرى. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://ra.ac.ae/

