شعار شركة التصنيع وخدمات الطاقة "طاقة" - صورة مقدمة من الشركة المرسلة للبيان الصحفي

القاهرة، احتفلت شركة التصنيع وخدمات الطاقة "طاقة"، الشركة الرائدة في توفير حلول الآبار لقطاع الطاقة، بالذكرى السنوية العشرين لتأسيسها، في قصر عابدين بالقاهرة. وشهدت الاحتفالية الإعلان عن انضمام شركات تنديكا، كوجار، تارجت، والمنصوري لخدمات البترول لكيان إقليمي واسع النطاق من خلال موقع إلكتروني واحد هو TQ.com.

وتعكس هذه الخطوة التزام الشركة نحو تعزيز تواجدها في قطاع البترول عبر مواكبة التطورات المتلاحقة التي تطرأ عليه وزيادة حجم أعمالها في مصر ليصبح مقرها في القاهرة مركزاً وبوابة للخدمات البترولية تخدم كل من إفريقيا والعراق. وتمكنت الشركة، على مدار 17 عامًا وهي فترة عملها في مصر، من بناء وتوطيد علاقاتها داخل البلاد، وتوسيع رقعة الخدمات التي تقدمها لعملائها.

حضر اللقاء لفيفاً من كبار الشخصيات، وعدد من الممثلين الدبلوماسيين لبعض الدول، ورؤساء مجالس إدارات شركات البترول المحلية والعالمية، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الشركة، والمساهمين، وفريق العمل، والعملاء والشركاء وممثلي الحكومة وغيرهم من المدعوين. أقيمت الاحتفالات في كل من مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية، و أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، ومدينة أبردين باسكتلندا، مدينة ستافنجر بالنرويج، مدينة هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، ومدينة إدمونتون بكندا، وذلك بالتزامن مع الاحتفال في القاهرة والذي تم بثه مباشرة.

وفي هذه المناسبة، قال خالد محمد نوح، الرئيس التنفيذي لشركة طاقة: " منذ اليوم الأول لانطلاق أعمالها عام 2003، سعت "طاقة" إلى أن تصبح الخيار الأول للعملاء والشركات والمستثمرين والشركاء في أسواق الطاقة والخدمات البترولية في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا “. فمن خلال انضمام تلك الشركات، نتمكن من تقديم مجموعة متكاملة من الحلول والمنتجات، وتطوير القدرات الهندسية بما يخلق فرصًا عديدة للنمو وآفاق وظيفية واسعة يستفيد منها موظفونا في جميع أنحاء العالم."

وأضاف: "تأتي الخطوات الجديدة التي اتخذتها الشركة لتعظيم حجم أعمالها في المنطقة وتعزيز تواجدها ومكانتها باعتبارها "الممكّن للطاقة". وتمثل احتفالات "طاقة" بالذكرى السنوية العشرين لتأسيسها لحظة محورية في رحلة الشركة تتوج هذه المجهودات الكبيرة، فلا ننظر إلى ما حققناه فقط، بل نطمح إلى فرص أكبر وأفضل لعملائنا ومساهمينا وموظفينا."

ترتكز هوية "طاقة" على عدة قيم أساسية تشمل "الإنسانية" و"اللامحدودية" و"التقدمية"، والتي من شأنها أن تساهم في تشكيل نهج أعمالها. ومن خلال وضع الأفراد والعملاء والمساهمين على رأس أولوياتها، تسعى الشركة إلى خلق فرص جديدة وتحفيز الابتكار وإقامة الشراكات، بما يمكنها من الاستجابة للمتغيرات وإيجاد حلول مبتكرة من أجل الارتقاء بقطاع الطاقة.

وأثبتت "طاقة"، التي تأسست عام 2003، التزامها المستمر نحو تقديم حلول الطاقة الرائدة، سواء بشكل مستقل أو بالتنسيق مع شركائها في المشروعات المشتركة. ويقع المقر الرئيسي للشركة في الظهران ، كما يبلغ حجم العمالة بها ما يزيد عن 5000 موظف في أكثر من 20 دولة، وهو ما يؤكد قوة حضورها العالمي والتزامها بتوفير حلول مبتكرة، وحلول الآبار الرائدة.

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