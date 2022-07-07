أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - أطلق برنامج الولاء التابع للاتحاد للطيران والحائز على الجوائز، ضيف الاتحاد بالتعاون مع بنك المشرق، المؤسسة المالية الرائدة عالميًا، برنامجًا لتحويل النقاط يستفيد منه الأعضاء.

وأصبح الآن بإمكان أعضاء البرنامج تحويل نقاط سلام مشرق إلى أميال ضيف الاتحاد بنسبة تحويل 22 نقطة سلام مقابل كل ميل من أميال ضيف الاتحاد. وللقيام بذلك يمكن لأعضاء ضيف الاتحاد ببساطة زيارة أحد تطبيقات المشرق المرخصة للهاتف المتحرك وتحويل نقاط سلام إلى أميال. ويمك للأعضاء الذين يقومون بعملية التحويل تلك قبل حلول 20 يوليو 2022 الاستمتاع بكسب أميال إضافية بنحو 20 بالمئة.

في هذا الخصوص، تحدثت كيم هارداكر، نائب الرئيس لشؤون الولاء والشراكات في الاتحاد للطيران، قائلة: "إننا سعداء بهذا التعاون مع بنك المشرق لكي يتمكن أعضاء برنامجنا من تحويل نقاط سلام إلى برنامجنا. لقد صمم التعاون ليستقطب مزيدًا من الضيوف الجدد لبرنامجنا، ويتيح لأعضائنا الحاليين الاستفادة من المزايا الإضافية التي تتيحها هذه الشراكة المبرمة بين اثنتين من كبريات العلامات التجارية. وسيستفيد أعضاء البرنامج من تسريع عملية وصولهم للمكافآت والتي تتراوح بين تذاكر السفر على متن الاتحاد للطيران و20 شركة طيران أخرى شريكة، أو ترقية درجة سفرهم وغيرها الكثير."

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج الاتحاد للولاء قد قام بتخفيف سياسة انتهاء الصلاحية للأميال. وأصبح بإمكان حملة بطاقات المشرق الاستفادة اليوم من الأميال التي تنتهي صلاحيتها بعد 18 شهرًا من الركود وعدم تنشيطها من خلال بيع أو كسب أو استبدال أو نقل الأميال.

وتحدّث كارتيك تانيجا، رئيس المدفوعات في بنك المشرق، قائلاً: "مع مواصلة قطاع السفر تعافيه، يسرّنا أن نقدّم خدمة الاستبدال الفوري لنقاط سلام مقابل أميال برنامج الولاء ضيف الاتحاد الحائز على الجوائز، حيث يمكن إتمام عملية التحويل بسرعة وسلاسة عبر تطبيق الهاتف المتحرّك التابع لبنك المشرق. رؤيتنا أن نصبح أكثر البنوك تقدّمًا في المنطقة وفتح الباب أمام فرص الابتكار. إننا حريصون على تعزيز عروضنا وابتكار المزيد من الخيارات وإضافة القيمة لكل جانب من جوانب أعمالنا."

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