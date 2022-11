أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّع ضيف الاتحاد، برنامج الولاء التابع للاتحاد للطيران الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، شراكة مع ناشيونال أكواريوم أبوظبي، أكبر حوض للأحياء المائية في الشرق الأوسط. وسينضم ناشيونال أكواريوم إلى برنامج "Miles on the Go" ليتمكن أعضاء برنامج الولاء من الاستفادة من الأميال عند كل زيارة يقومون بها إلى الأكواريوم.

ويحظى أعضاء برنامج ضيف الاتحاد على فرصة كسب وإنفاق الأميال فوريًا لدى زيارتهم أكواريوم أبوظبي الذي يحتضن عالمًا من الأحياء المائية المتنوعة. ويمكنهم تحميل تطبيق ضيف الاتحاد وربط حسابهم مع ما يصل إلى خمس بطاقات ائتمان بنكية، ليحصلوا على النقود مقابل الأميال. ويتوفر الميل الواحد وميل الفئات من أميال ضيف الاتحاد مقابل كل ثلاثة دراهم ينفقونها على تذاكر الدخول أو لدى قيامهم بأي شراء يؤهلهم لهذه الخدمة داخل ناشيونال أكواريوم.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق تقنية "Miles on the Go" الناجحة والفريدة من نوعها عام 2020، وتمكنت من الحصول على العديد من جوائز الابتكار وغيرها من الجوائز في قطاع الطيران. كما يمكن لأعضاء البرنامج فضلاً عن التشكيلة الواسعة من أنشطة الترفيه والضيافة وشركاء الأطعمة والمشروبات بالإضافة إلى مطار أبوظبي الدولي، كسب واستبدال الأميال لدى ثلاث مراكز تجارية للدار في أبوظبي والعين.

وفي هذا الخصوص، تحدّثت كيم هارداكر، نائب الرئيس لشؤون الولاء والشراكات، قائلة: "يسرّنا الإعلان عن شراكتنا الجديدة مع ناشيونال أكواريوم أبوظبي، فهي لا شك فرصة رائعة أن نتمكّن من التعاون مع أحدث مراكز الجذب السياحي في العاصمة الإماراتية، والذي بدوره يقدّم إسهامات هامة على صعيد البيئة من خلال إشراك وتثقيف الزوار حول أهمية وتنوّع الحياة المائية هنا في أبوظبي ودورهم في الحفاظ عليها. ونحن حريصون دومًا في برنامج ضيف الاتحاد، على إيجاد مختلف الطرق التي تجعل من تجربتهم مع برنامج مكافآت الضيوف أفضل. ومع توفير خاصية كسب واسترداد الأميال عبر شراكتنا مع الأكواريوم، سيتمكن أعضاء البرنامج من استخدام أميالهم لأهداف نبيلة تترك بصمة إيجابية على البيئة وربما ينضمون لبرنامج إنقاذ الحياة البرية."

وأضافت: "لا شك أنه وبانضمام المزيد من أنشطة ومراكز الجذب السياحية والترفيهية إلى أبوظبي سنويًا، ستكون الوجهة الأمثل لقضاء أجمل الأوقات والعطلات لضيوفنا."

وبدوره علّق بول هاملتون، المدير العام لناشيونال أكواريوم أبوظبي، بالقول: "إننا في غاية السعادة بالوصول إلى آفاق جديدة من خلال شراكتنا مع ضيف الاتحاد، كما يسعدنا أن نشارك تلك التجربة المذهلة مع أعضاء ضيف الاتحاد. لا يخفى على أحد فوز الاتحاد بجائزة شركة الطيران الصديقة للبيئة لعام 2022، وهذا إن دل على شي إنما يدل علىى القيم المتبادلة التي تحملها كل من المؤسستين، وهذا من شأنه أن يدعم خططنا لتطوير وسائل جديدة تعزز من تفاعل الناس مع الطبيعة والحياة البرية. وسيكون الضيوف شهودًا على برنامجنا الهام لإنقاذ الحياة البرية والذي ننظمه بالتعاون مع هيئة بيئة أبوظبي (EAD) التي تعمل بشكل متواصل على التأكد من سلامة ورفاهية النظام الإيكولوجي للحياة المائية في المنطقة."

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد للطيران، بصفتها الناقل الوطني لدولة الإمارات العربيةالمتحدة، تشغل رحلاتها إلى 70 وجهة للركاب والشحن في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وآسيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. ويضم برنامج الولاء ضيف الاتحاد ما يقرب من 8 ملايين عضوًا ويحرص على مكافأة المسافرين مقابل السفر وغيره من الأنشطة الحياتية اليومية عبر شبكة متنوعة من الشركاء العالميين.

