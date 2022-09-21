تتيح الشراكة بين ضيف الاتحاد ويوتو (UTU) للمسافرين الراغبين باستكشاف العالم، الحصول على مزايا أوسع وخصومات على الضرائب.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة تقنيات السفر السنغافورية يوتو (UTU) عن شراكتها مع ضيف الاتحاد، برنامج ولاء المسافرين التابع للاتحاد للطيران، والتي ستتيح لأعضاء البرنامج إمكانية التسوّق المعفى من الضرائب حول العالم، وذلك بفضل بطاقة يوتو للإعفاء الضريبي.

وفي هذا الخصوص، تحدّثت كيم هارداكر، نائب الرئيس لشؤون الولاء والشراكات في الاتحاد للطيران، قائلة: "مع وجود ما يقرب من 8 ملايين ضيف من أعضاء البرنامج حول العالم، نحرص دومًا على الاستثمار في المزيد من الابتكارات وتوسعة شبكة شركائنا العالمية لتوفير مكافآت أكبر لأعضاء برنامج ضيف الاتحاد. واليوم، يسرّنا التعاون مع شركة يوتو لنمنح ضيوفنا فرصة كسب الأميال والاستفادة من قدرات يوتو في الاسترداد الضريبي."

وبموجب الشراكة، يستطيع أعضاء ضيف الاتحاد اليوم استخدام بطاقة يوتو للإعفاء الضريبي ليتمكّنوا من:

كسب 6,250 ميلاً (بقيمة 125 دولار أمريكي) مقابل كل ضريبة مستردة بقيمة 100 دولار أمريكي عبر بطاقة يوتو للإعفاء الضريبي.

يُقدّم برنامج ضيف الاتحاد، احتفاءً بهذه الشراكة، ولغاية 30 نوفمبر 2022، 500 ميل من أميال البرنامج عند القيام بتحميل تطبيق يوتو للإعفاء الضريبي، واختيار ضيف الاتحاد كبرنامج المكافآت الافتراضي. كما سيحصل الضيف على 2000 ميل إضافي من أميال ضيف الاتحاد مقابل كل 100 دولار من الضريبة المضافة VAT من داخل الإمارات، وكل 150 من الضريبة المستردة من أي مكان حول العالم.

وبدوره تحدّث أسد جومابوني، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في يوتو، قائلاً: "إننا في غاية السعادة بالإعلان عن شراكتنا الجديدة مع ضيف الاتحاد والتي ستلاقي استحسانًا واسعًا من مسافري يوتو، حيث يمكنهم اختيار برنامج ولاء واحدة من شركات الطيران المعروفة، ليكون برنامج مكافآتهم عند قيامهم بتحويل الضريبة المضافة المستردة إلى أميال."

بصفتها الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، تُسيّر الاتحاد للطيران خدماتها إلى أكثر من 70 وجهة للركاب والشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وآسيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. ويضم برنامج الولاء التابع للشركة، ضيف الاتحاد، ما يقرب من 8 ملايين عضوًا ويحرص على مكافأة المسافرين عند سفرهم فضلاً عن مكافأة نشاطاتهم اليومية عبر شبكة متكاملة من الشركاء العالميين.

ضيف الاتحاد ويوتو: اكتشفوا العالم

تتوفر بطاقة يوتو للإعفاء الضريبي للعملاء حول العالم. للمشاركة، ينبغي على أعضاء ضيف الاتحاد تحميل تطبيق يوتو عبر الهاتف المتحرك من iOS أو غوغل بلاي، ومن ثم تفعيل بطاقة يوتو للإعفاء الضريبي، واختيار برنامج ضيف الاتحاد كبرنامج المكافآت المفضل للحصول على الضريبة المستردة بصيغة أميال.

عند تفعيل البطاقة، يحتاج المسافر إدخال رقم بطاقة يوتو عند اختيارهم جهة إرسال الضريبة المستردة في منافذ الاسترداد الضريبي المشاركة في أي وجهة من الوجهات الخمسين التي تتبع الرسوم الضريبية VAT أو GST ومن بينها سنغافورة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وكوريا الجنوبية وتايلندا والإمارات.

لاكتشاف المزيد من قائمة شركاء يوتو والمزايا الهائلة المتاحة ولجعل تجربة تسوّقكم المعفى من الضريبة أفضل، تفضلوا بزيادة الموقع الإلكتروني: www.utu.global

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