الرياض: أعلنت شركة التنمية الغذائية (المدرجة في السوق المالية السعودية بالرمز 2281)، عن مشاركتها في حدث القرية السعودية المقام في إيطاليا، بمناسبة الذكرى التسعين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقد غمرت القرية السعودية سكان روما وزوارها الدوليين بعبق المطبخ الغني للمملكة في أجواء تراثية وثقافية متميزة، مع تقديم لمحة عن معالمها السياحية وأهدافها المستقبلية. وأقيم الحدث في مبنى "كاسينا فالادييه" الكلاسيكي الجديد في الحديقة التاريخية "فيلا بورغيزي"، والتي تشتهر بإطلالتها البانورامية الفريدة على المدينة، وتعتبر واحدة من أجمل المواقع المرموقة في العاصمة الإيطالية روما.

وتم افتتاح هذا الحدث الذي يهدف إلى مد جسور التبادل الثقافي بين المملكة العربية السعودية وإيطاليا، من قبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سطام بن عبد العزيز آل سعود، سفير المملكة العربية السعودية لدى إيطاليا، بحضور السيد/ كامل المنجد، عضو مجلس إدارة شركة التنمية الغذائية، والسيد/ ذو الفقار الحمداني، الرئيس التنفيذي للشركة.

وبهذه المناسبة قال السيد/ ذو الفقار الحمداني، الرئيس التنفيذي لشركة التنمية: "نفخر بتمثيل المملكة العربية السعودية في هذا الحدث الذي يرمز للعلاقة الوثيقة والصداقة القائمة بين بلدينا. ولا تقتصر مشاركتنا على عرض تراث المملكة الغني في فنون الطهي، فهي أيضًا مبادرة استراتيجية لإبراز إمكانيات صناعة الأطعمة الحلال السعودية على الساحة العالمية بما يتماشى مع رؤية 2030."

وأضاف: "يعكس وجودنا هنا مدى التزامنا بالجودة والأصالة والقيم المشتركة وتبادل المنفعة. كما نؤمن بقوة الغذاء كأداة للتواصل عالمي، وتعزيز الاحترام المتبادل، والتفاهم والانسجام، إلى جانب الإسهام في رفع التقدير العالمي لثقافة وقيم المملكة من خلال اللغة العالمية للطعام."

وتستعرض مشاركة التنمية في هذا الحدث تحركها الاستراتيجي نحو دعوة الشركاء والمستثمرين الدوليين المحتملين لاستكشاف الفرص المثيرة التي توفرها رؤية السعودية 2030 في صناعة الأغذية الحلال. وقد أتاح هذا الحدث لزواره فرصة استكشاف مواقع اليونسكو الأكثر شهرة في المملكة العربية السعودية من خلال تجارب غامرة، والتعمق في تقاليد المملكة، وثقافتها، ومأكولاتها، وأهم مناطق الجذب السياحي بها، بالإضافة إلى الاطلاع على تجربة الضيافة الاستثنائية التي يشتهر بها شعب المملكة.

جدير بالذكر على مدار أكثر من 60 عامًا، حافظت شركة التنمية على التزامها الثابت بالجودة والابتكار والاستدامة، مما عزز سمعتها كشركة رائدة في قطاع إنتاج الأغذية بسجل حافل بالإنجازات مما يعكس توافقها مع مبادئ رؤية المملكة 2030.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن شركة التنمية الغذائية

تعتبر شركة التنمية الغذائية التي يعود تاريخها إلى العام ١٩٦٢من الشركات الرائدة في قطاع الدواجن الطازجة والمجمدة ومنتجات اللحوم المجهزة والأعلاف الحيوانية والمنتجات الصحية والغذائية الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط، وهي شركة عامة مدرجة في تداول السعودية. والجدير بالذكر أن مجموعة الدباغ القابضة مساهم مؤسس في شركة التنمية الغذائية. ويشتمل نموذج أعمال الشركة المتكامل عالي الكفاءة على عمليات إنتاج المواد الغذائية ومعالجتها وتوزيعها في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين، وعُمان، والأردن، والكويت. وهي صاحب عقد امتياز رئيسي مع علامة بوبايز. واعتباراً من 30 يونيو 2023، تدير الشركة 114 مزرعة بالإضافة إلى ستة مفارخ و2 مصانع أعلاف وأربعة مسالخ. كما توزع منتجاتها من خلال شبكة من الموزعين وتجار الجملة وتجار التجزئة وتبيعها للمستهلكين مباشرة عبر الإنترنت. وتعتبر الاستدامة من المبادئ الأساسية في شركة التنمية، وتتضمن مبادرات الشركة زراعة مليون شجرة وريها بالمياه المعالجة من منشآتها، وتحويل النفايات إلى أسمدة. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني: www.tanmiah.com