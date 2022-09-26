· يتيح الصندوق الجديد للمستثمرين فرصة الاستثمار في الطروحات العامة الأولية المرتقبة في الدولة

· يلتزم الصندوق بتوزيع أرباح فصلية وسنوية، وسيوفر سيولة أسبوعية للمستثمرين المحترفين و المؤسساتيين

· سيعمل الصندوق على توفير عائدات أعلى مقارنة مع العائدات المتوقعة لمؤشرات أسواق الأسهم الإماراتية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تماشياً مع الخطط والرؤى الشاملة لتطوير الأسواق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ أعلنت شركة "ضمان للإستثمار" عن إطلاق صندوق استثمار مشترك لتمكين المستثمرين المحترفين و المؤسساتيين من الاستثمار في الاكتتابات العامة الأولية الجديدة في دولة الإمارات، وتحقيق عائدات أعلى مقارنة بمؤشرات أسواق الأسهم الإماراتية.

ويأتي إطلاق الصندوق الجديد بالتزامن مع الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة دولة الإمارات لخصخصة المرافق العامة أو الشركات المملوكة لها، وفي وقت تشهد فيه الأسواق المالية ومعدلات السيولة في الدولة تطورات متسارعة. ويعد الصندوق الجديد فرصة مميزة تتيح للمستثمرين المشاركة في الاكتتابات الأولية المرتقبة، والاستفادة من الفرص الواعدة لزيادة رأس المال، لا سيما في ظل معدلات النمو القوية التي تشهدها دولة الإمارات في أعقاب مرحلة التباطؤ الاقتصادي في العالم أجمع. وقد أسهم هذا الأمر، إلى جانب ضعف فرص الاكتتاب العام في الأسواق العالمية الأخرى، في خلق اهتمام قوي من جانب المستثمرين من الشركات الأجنبية في عمليات الاكتتاب العام في المنطقة.

ومن المتوقع أن يستقطب الصندوق، الذي يخضع للتنظيم والرقابة من هيئة الأوراق المالية والسلع، اهتمام المستثمرين من مختلف أطياف المشهد المالي، بما في ذلك الشركات الاستثمارية والمستثمرين المحترفين والشركات العائلية الخاصة.

في تلك المناسبة قال شهاب قرقاش، رئيس مجلس إدارة شركة "ضمان للإستثمار": "تبوأت شركة "ضمان للإستثمار" منذ تأسيسها مكانة رائدة في طرح المنتجات والخدمات التي توفر أفضل قيمة للعملاء على المدى الطويل، ويمثل "صندوق ضمان الإمارات لأسهم القيمة" الذي أطلقناه في العام 2001، والذي حقق عائدات بلغت أكثر من 300% على مدار خمسة أعوام أحد أبرز الأمثلة على هذه المنتجات. ولمواصلة البناء على هذا الإرث العريق، يسرنا إطلاق صندوق الاستثمار في الاكتتابات الأولية في دولة الإمارات، والذي سيوفر للمستثمرين فرصة قيُمة للمشاركة والاستفادة من الزخم والحراك القوي الذي تشهده الأسواق المالية في الدولة هذه الفترة".

كما علق أحمد خضر خان، الرئيس التنفيذي لشركة "ضمان للإستثمار" قائلاً: "بالاستفادة من توقعات النمو للاقتصاد الكلي وتواصل برامج الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي وتطوير بنية سوق العمل في الدولة، أطلقنا صندوق ضمان للاستثمار في الاكتتابات الأولية في دولة الإمارات في شهر سبتمبر 2022 للمشاركة في مسيرة التنمية والازدهار التي تشهدها الدولة. سيعمل الصندوق على الاستثمار في الاكتتابات العامة الأولية المرتقبة وفي الشركات التي تم إدراجها خلال العامين الماضيين. لقد صمم الصندوق لتلبية احتياجات المستثمرين المحترفين والمؤسساتيين حيث من المتوقع أن يقوم بتوزيع أرباح فصلية وسنوية على التوالي".

من جانبه، قال علي العدو، رئيس إدارة الأصول في "ضمان للإستثمار": "إن الخبرة والكفاءة العالية التي يتمتع بها فريق إدارة الأصول لدى شركة "ضمان للإستثمار" سيمكن مستثمري صندوق ضمان للاستثمار في الاكتتابات الأولية العامة في دولة الإمارات من الاستفادة من سجلنا الاستثماري الحافل بالنجاحات والإنجازات، وآليات الاستثمار القوية لتحقيق أفضل العائدات الفصلية. وسيمثل هذا الصندوق أداة استثمارية هامة ستساعد المستثمرين من الاستفادة من سوق الاكتتابات العامة القوية المرتقبة على مدار السنوات الثلاث القادمة الذي لن يقتصر على الشركات والهيئات الحكومية بل سيشمل العديد من شركات القطاع الخاص".

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نبذة عن شركة ضمان للاستثمار

تُعدّ شركة ضمان للاستثمار التي تأسست عام 1998 إحدى شركات الخدمات المالية غير المصرفية. وتشتهر الشركة بخبرتها غير المسبوقة في تحقيق أداء متميّز يستند إلى أعلى معايير الشفافية والحوكمة والمهنية. وحققت شركة ضمان للاستثمار ومجموعة شركاتها نمواً سريعاً وغدت مرجعيةً بحدّ ذاتها في أسواقها الرئيسية التي تتضمن دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. وباعتبارها إحدى الشركات الاستثمارية السبّاقة في المنطقة وبفضل خبرتها التي تتجاوز 20 عاماً، تُوفّر شركة ضمان للاستثمار نهجاً مرناً ومخصصاً يقدّمه فريق عالي التخصص يتمتّع بفهم معمّق للأسواق المحلية والعالمية.

وتشتهر ضمان بتقديم منتجات وخدمات استثمارية مبتكرة للعملاء الإقليميين والدوليين، وتوفّر الشركة فرصاً لإدارة الاستثمارات وتنمية استثمارات رأس المال، إضافةً إلى عمليات الوساطة التي تقدمها شركاتها الفرعية التابعة لها. وتجري جميع عمليات شركة ضمان في ضوء قوانين هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية.