بهدف تلبية مستويات الإقبال المتزايد على فروع الشركة لتخليص معاملات تسوية أوضاع المخالفين

دعت المستفيدين من وثيقة التأمين الأساسية لاستخدام قنواتها الرقمية للحصول على خدمات تجديد وثائق التأمين وإدراج المشتركين الجدد

أبوظبي: أعلنت الشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان، عن تمديد ساعات العمل في أفرعها خلال مهلة تسوية أوضاع المخالفين، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تقديم تجربة ميسرة تضمن إنجاز المعاملات بكفاءة وسهولة، نظراً لإقبال المتعاملين على فروع ضمان بأعداد كبيرة لتصحيح أوضاعهم.

وسيتم تمديد فترة العمل في فرع الشركة الرئيسي بأبوظبي، وفرع مصفح، والعين ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 9 ديسمبر الجاري، حيث ستستقبل الأفرع المتعاملين من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً خلال أيام الأسبوع، ومن الساعة الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساءً في عطلة نهاية الأسبوع، لتوفير نافذة أوسع لزيارة فروع الشركة، بما يساهم في تقليل أوقات الانتظار وتعزيز مستويات رضا المتعاملين العام، وتمكين فرق عمل الشركة من تقديم الدعم اللازم للمتعاملين بشكل أكثر فاعلية وإدارة الارتفاع الحالي بمستويات الطلب بكفاءة أكبر.

كما دعت الشركة متعامليها للاستفادة من منصاتها الرقمية للحصول على خدمات تجديد وإدراج مشتركين جدد في وثيقة التأمين الأساسية للأفراد والمجموعات الصغيرة، إذ يمكن الحصول على هذه الخدمات عبر تطبيقي ضمان، وثقة، وموقعها الإلكتروني، مما يوفر على المتعاملين الحاجة لزيارة أفرع الشركة والانتظار لإتمام معاملاتهم.

ويمكن الحصول على خدمة تجديد أو إدراج مشتركين جدد في وثيقة التأمين الأساسية للأفراد عبر تطبيقي ضمان وثقة والموقع الإلكتروني للشركة، فيما يتوجب على المجموعات الصغيرة زيارة الموقع الإلكتروني للشركة للحصول على خدمات تجديد أو إدراج مشتركين جدد في الوثيقة.

للتقديم على خدمة تجديد أو إدراج مشتركين جدد في وثيقة التأمين الأساسية يرجى زيارة الرابط التالي: https://www.damanhealth.ae/eDamanApp/loadADBasicContactForm.action، أو عبر البحث عن خدمة تجديد أو إدراج مشتركين جدد للأفراد على تطبيقي ضمان وثقة.

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