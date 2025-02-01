دبي، الإمارات العربية المتحدة - تفخر صن موني سولار جروب، الرائدة في مجال الطاقة المتجددة والابتكار المستدام، بالإعلان عن تكريمها في حفل توزيع جوائز الطاقة الشمسية من جمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية لعام 2025، وقد تم تكريم المجموعة في فئة أفضل أداء خارجي مقيم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي جائزة مرموقة تسلط الضوء على مساهماتها البارزة في تعزيز مبادرات الطاقة المتجددة خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تشتهر جمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية، وهي جمعية صناعة الطاقة الشمسية الرائدة في الشرق الأوسط، بدعمها للطاقة المتجددة وتقدير التميز في ابتكارات الطاقة الشمسية، وتتألف لجنة التحكيم لهذا العام من لجنة متميزة من خبراء الطاقة المتجددة وصانعي السياسات وقادة الصناعة من جميع أنحاء المنطقة، وقد ركزت عملية التقييم الصارمة التي قاموا بها على الابتكار والتأثير والاستدامة طويلة المدى، مما يجعل هذا التكريم علامة بارزة بالنسبة لصن موني سولار جروب.

تعمل صن موني سولار جروب عبر ثلاث قطاعات أساسية، يساهم كل منها بشكل فريد في المشهد العالمي للطاقة المتجددة:

برنامج الطاقة الشمسية المجتمعي: مع أكثر من 50.000 عضو في أكثر من 60 دولة، تمكن هذه المبادرة الأفراد من الاستثمار في الطاقة الشمسية والاستفادة منها دون الحاجة إلى امتلاك أصول مادية، يستفيد المشاركون من عوائد مالية ثابتة مع دعم مستقبل مستدام.

أصول الطاقة المتجددة المرمزة لشبكة الأعمال الرقمية الذكية : قدمت صن موني سولار جروب نموذج الاستثمار الرمزي المدعوم بالأصول المتجددة، وهو شبكة الأعمال الرقمية الذكية، في عام 2022، والذي يجمع بين تقنية سلسلة التحكم والبنية التحتية للطاقة المتجددة على أرض الواقع، واليوم، توفر الرموز المميزة (شبكة الأعمال الرقمية الذكية 1 و2و3) SDBN1 SDBN2 و SDBN3 فرصًا استثمارية آمنة وشفافة وقابلة للتطوير لأصحاب المصلحة في جميع أنحاء العالم.

قدمت صن موني سولار جروب نموذج الاستثمار الرمزي المدعوم بالأصول المتجددة، وهو شبكة الأعمال الرقمية الذكية، في عام 2022، والذي يجمع بين تقنية سلسلة التحكم والبنية التحتية للطاقة المتجددة على أرض الواقع، واليوم، توفر الرموز المميزة (شبكة الأعمال الرقمية الذكية 1 و2و3) و فرصًا استثمارية آمنة وشفافة وقابلة للتطوير لأصحاب المصلحة في جميع أنحاء العالم. إعادة تدوير الإطارات الخالية من الانبعاثات من شركة ريصن: يعالج هذا الحل المبتكر التحديات البيئية التي تفرضها نفايات الإطارات، من خلال عملية خالية من المواد الكيميائية وموفرة للطاقة، حيث تتولى شركة ريصن تحويل الإطارات المستعملة إلى مواد خام قيمة دون أي انبعاثات ضارة.

تمثل هذه المشاريع معًا التزام صن موني بالاستدامة والشمول المالي والتقدم التكنولوجي.

يمكن أن يعزى نجاح صن موني سولار جروب في جمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية إلى قدرتها الفريدة على دمج الاستدامة مع إمكانية الوصول المالي، وقد مكّن برنامج الطاقة الشمسية المجتمعية آلاف المستثمرين الصغار من المشاركة في مشاريع الطاقة المتجددة، في حين قدمت رموز شبكة الأعمال الرقمية الذكية نهجًا ثوريًا لإدارة أصول الطاقة.

بالإضافة إلى ذلك، وضعت مبادرة إعادة تدوير الإطارات من شركة ريصن معايير صناعية جديدة لممارسات الاقتصاد الدائري، واقرت لجنة تحكيم الجائزة بالتكامل المبتكر لشركة صن موني مع تقنية سلسلة التحكم، وتأثيرها الاجتماعي الواسع، وتفانيها الثابت في تقليل انبعاثات الكربون من خلال حلول قابلة للتطوير ويسهل الاطلاع عليها.

رؤية صن موني للاستدامة

عند قبول الجائزة، قال السيد/ بيدرو كاردوسو التابع لصن موني سولار جروب: "نحن ممتنون للغاية لجمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية على هذا التقدير، حيث يلهمنا لمواصلة تحفيز الابتكار وزيادة فرص الحصول على حلول الطاقة المتجددة، وتتمثل مهمتنا في جعل الاستدامة ليست مجرد رؤية بل حقيقة ملموسة للمجتمعات في جميع أنحاء العالم.

تتوافق مبادرات المجموعة مع هدف جمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية المتمثل في تعزيز نمو الطاقة المتجددة والابتكار، حيث تعمل مشاريع صن موني على سد الفجوات بين التكنولوجيا والمشاركة المجتمعية والإشراف البيئي، مما يجعلها تستحق هذا التكريم.

وكجزء من التزامها المستمر بتوسيع نطاق عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يسر صن موني سولار جروب أن تقدم السيد/ بيدرو كاردوسو مديرًا تنفيذيًا جديدًا لها، ومقره في دبي، بفضل خبرته الواسعة في تطوير الأعمال الإستراتيجية والعمليات والقيادة، كما يتمتع السيد/ بيدرو بخلفية قوية في تحفيز النمو والكفاءة التشغيلية في قطاع الطاقة المتجددة.

وقبل انضمامه إلى صن موني، شغل السيد/ بيدرو أدوارًا رئيسية في العديد من الشركات متعددة الجنسيات، مع التركيز على الإدارة التشغيلية وتحويل الأعمال وتوسيع السوق، وتمتد خبرته عبر الأسواق الناشئة، مما يجعله الشخص المناسب لقيادة استراتيجية وشراكات صن موني الإقليمية، ويلتزم السيد/ بيدرو بتعزيز اعتماد الطاقة الشمسية والحلول المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يضمن استمرار صن موني في الابتكار وتوسيع تأثيرها في قطاع الطاقة المتجددة.

بخصوص جمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية والجوائز

تعتبر جوائز جمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية فيما يخص الطاقة الشمسية على نطاق واسع بمثابة المعيار الذهبي لتكريم التميز في قطاع الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط، كما يحتفل هذا الحدث السنوي بالمنظمات والأفراد الذين يظهرون قيادة استثنائية وابتكارًا وتأثيرًا في تطوير صناعة الطاقة الشمسية.

تؤكد فئة أفضل أداء خارجي مقيم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التزام جمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية بتسليط الضوء على المنظمات الإقليمية التي لها تأثير عالمي، كدليل على إدراك التحديات والفرص الفريدة التي تواجهها الشركات الموجودة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تعمل على المستوى الدولي، مع التركيز على دورها في تشكيل مستقبل الطاقة المتجددة.

تحفيز المضي قدمًا نحو الهدف

ويعزز هذا التكريم تفاني صن موني سولار جروب في الابتكار والمسؤولية البيئية، حيث يتيح برنامج الطاقة الشمسية المجتمعية الحائز على جوائز للمستثمرين الصغار من القطاع الخاص الاستفادة من مشاريع الطاقة الشمسية، مما يجعل الطاقة المتجددة في متناول الأفراد في جميع أنحاء العالم، كما يدمج نظام شبكة الأعمال الرقمية الذكية المميز الخاص بها تقنية سلسلة التحكم لتعزيز الشفافية وقابلية التوسع، بينما تعمل تقنية إعادة تدوير الإطارات المقدمة من شركة ريصن على تحويل النفايات إلى مواد خام قيمة بدون انبعاثات.

تلتزم صن موني سولار جروب بتوسيع نطاق وجودها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، وتحفيز حدود الابتكار المستدام ومعالجة بعض التحديات البيئية الأكثر إلحاحًا في العالم، ومن خلال تركيزها القوي على التعاون والمجتمع، تستعد المجموعة لقيادة التحول نحو مستقبل أكثر خضرة وإنصافًا.

معلومات عن صن موني سولار جروب:

تأسست صن موني سولار جروب في عام 2013، وهي مجموعة من الشركات العالمية التي تتولى بناء وتشغيل وحيازة محطات الطاقة الشمسية في وسط أوروبا الشرقية، ويقع المقر الرئيسي لشركة صن موني في دبي، الإمارات العربية المتحدة، ولها مكاتب في ألمانيا والمجر وسنغافورة ومكاتب شريكة في آسيا والأمريكيتين.

تدير المجموعة برنامجًا عالميًا للطاقة الشمسية مع 50 ألف عميل من 60 دولة، ويوفر برنامج الطاقة الشمسية المجتمعي فرصة الاستثمار في الطاقة الشمسية لصغار المستثمرين من القطاع الخاص منذ عام 2013، كما تولت الشركة تنسيق بناء محطات الطاقة الشمسية لأطراف ثالثة، كما أن لديها خبرة في التجارة أيضًا.

أطلقت صن موني فرصة استثمارية جديدة، من خلال مؤتمرات قمة للمشروعات في عام 2019، حيث تولت بيع أسهم ممتازة في محطات الطاقة الشمسية لمستثمري القطاع الخاص، أظهر نجاح هذا المشروع للمجموعة وجود فرصة أكبر يمكن أن تشمل مستثمرين متوسطين وكبار، في عام 2022، أطلقت صن موني حلول الترميز الخاصة بها باستخدام رموز العملات المشفرة المدعومة بالأصول، حيث تمتلك المجموعة المدركة للمستقبل حاليًا ثلاثة رموز، وهي (شبكة الأعمال الرقمية الذكية 1 و2و3) SDBN1 وSDBN2 وSDBN3، مع خطط للمغامرة في جذب المزيد من فرص الاستثمار هذه لمستثمري القطاع الخاص في المستقبل.

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