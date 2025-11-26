العين، الإمارات العربية المتحدة – أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع، بالتعاون مع أكاديمية أبوظبي العالمي، عن إطلاق "برنامج رواد العين التدريبي"، لتمكين رواد الأعمال الإماراتيين وتعزيز الابتكار في منطقة العين. ويستقطب البرنامج الذي انطلق في 24 نوفمبر الجاري في "مزن هب العين"، المواطنين الإماراتيين من أصحاب الأفكار الطموحة لإحداث تأثيرٍ ملموس في مشهد ريادة الأعمال والابتكار.

بقيادة صندوق خليفة، وبدعم من أكاديمية أبوظبي العالمي، يجمع البرنامج بين الدعم الحكومي والتميز الأكاديمي والشراكات الاستراتيجية، ليفتح آفاقًا جديدة أمام المواطنين الإماراتيين. ويشكّل البرنامج محطة بارزة في تطوير بيئة ريادة الأعمال في إمارة أبوظبي، بما يتماشى مع رؤية الإمارات في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة وجعله أكثر تنافسية وتنوعًا.

ويستهدف البرنامج التدريبي القطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك الزراعة، والتكنولوجيا الزراعية، والتصنيع الخفيف، والابتكار الصناعي، والسياحة والثقافة والتراث، والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات التطبيقية، وهي مجالاتٌ رئيسية للنمو الاقتصادي والابتكار في العين. وخلال خمسة أيام سينضم المشاركون إلى ورش عمل تفاعلية وجلسات توجيه مخصصة ومسابقات تهدف إلى تسريع رحلتهم في ريادة الأعمال، كما سيكتسبون خبرات عملية في تصميم نماذج الأعمال، وبناء الفرق، وتطوير النماذج الأولية، وتقديم العروض.

وسيختتم البرنامج التدريبي بـ "يوم العرض التجريبي"، حيث يستعرض المشاركون حلولهم وابتكاراتهم أمام لجنة من الخبراء. وستحصل الفرق الثلاثة الأولى على 50 ألف درهم إماراتي كتمويل أولي، بالإضافة إلى الدعم العيني والتوجيه وإمكانية الوصول إلى حاضنة "مسرعات مزن للأعمال" ومنظومتها لريادة الأعمال، كما سيحصل المشاركون على شهادات مشاركة تقديراً لجهودهم وإنجازاتهم.

وقال سعادة خليفة سعيد الكويتي، المدير التنفيذي لقطاع ريادة الأعمال في صندوق خليفة: "نفخر بدعم رواد الأعمال الإماراتيين من خلال «برنامج رواد العين التدريبي» عبر توفير الدعم والتوجيه والتدريب. نسعى إلى تطوير بيئة ريادة الأعمال في دولة الإمارات، وخاصةً في منطقة العين التي تتمتع بإرث عريق وإمكاناتٍ هائلة، كما نعمل على تمكين المواهب الوطنية لتحويل أفكارها إلى مشاريع اقتصادية مؤثرة وتعزيز الابتكار وخلق الفرص، والمساهمة في تحقيق النمو المستدام لاقتصاد أبوظبي القائم على المعرفة".

من جهته، قال علي المهيري، المدير التنفيذي الأول لتمكين الأعمال في أكاديمية أبوظبي العالمي ومركز الأبحاث التابع لها: "يعكس برنامج "رواد العين" التدريبي لالتزام الراسخ لأكاديمية أبوظبي العالمي (ADGMA) بالاستثمار في رأس المال البشري والابتكار. ومن خلال تزويد روّاد الأعمال الإماراتيين بالأدوات العملية، والإرشاد، وفرص التمويل، نسهم في تحويل الأفكار إلى مشاريع ملموسة ومؤثرة تدعم رؤية الدولة على الأمد الطويل".

ويعدُّ برنامج "رواد العين " التدريبي أكثر من مجرد برنامج تدريبي، حيث يشكل منصة انطلاق للمواهب الإماراتية لتُبدع وتُسهم بفعالية في منظومة ريادة الأعمال في دولة الإمارات. ويمكن للمواطنين الإماراتيين في العين الراغبين بإطلاق مشاريعهم وتطوير أفكارهم التجارية التسجيل والانضمام إلى البرنامج عبر زيارة: https://www.adgmacademy.com/School-of-Entrepreneurship/The-Ruwad-Al-Ain-Bootcamp/

تُعدّ أكاديمية أبوظبي العالمي الذراع المعرفي للمركز المالي الدولي في أبوظبي – أبوظبي العالمي (ADGM)، الذي يهدف إلى تعزيز مكانة إمارة أبوظبي مركزاً مالياً عالمياً، والمساهمة في تطوير اقتصادها، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات المالية، وتحقيق دور فاعل في قطاع الخدمات المالية على الصعيد الدولي.

وجاء تأسيس أكاديمية أبوظبي العالمي (ADGMA) برؤية أن تكون من أهمّ المؤسسات التعليمية ومراكز تطوير الموارد البشرية في المنطقة، في مجالات الخدمات المصرفية والمالية والحكومية.

وتتصدّر الأكاديمية جهود تطوير البرامج التدريبية في المجالات المالية والرقمية، من خلال شراكاتها مع نخبة من الخبراء العالميين والجهات المهنية والجامعات المرموقة، لتصميم وتقديم برامج رائدة وإنتاج أبحاث تطبيقية تخدم قطاع الخدمات المالية، مع التركيز على الاتجاهات المستقبلية.

يعدّ صندوق خليفة جهة مستقلة غير ربحية، تابعة لحكومة أبوظبي، ويهدف إلى ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال، وتعزيز الابتكار، وتقديم الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، ضمن منظومة عمل متكاملة ومتوازنة.

تأسس الصندوق في عام 2007 بموجب القانون رقم (14) لسنة 2005 وتعديلاته، تماشياً مع رؤية المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "طيب الله ثراه".

لمعرفة المزيد حول صندوق خليفة لتطوير المشاريع، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.khalifafund.ae

