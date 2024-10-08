تهدف الشراكة إلى تعزيز مكانة مجموعة "سيلفريدجز" كوجهة رائدة للتسوق الفاخر ودعم نموها على المدى الطويل

لندن، الرياض- أعلن صندوق الاستثمارات العامة عزمه إبرام شراكة استراتيجية مع شركة "سنترال" المتخصصة في مبيعات التجزئة والضيافة والعقارات، وبموجب الاتفاقية سيستحوذ الصندوق على حصة 40% في مجموعة "سيلفريدجز". وتأتي الشراكة عقب توقيع اتفاق ملزم يستحوذ عبره الصندوق على كامل حصة مجموعة "سيجنا" في مجموعة “سيلفريدجز"، ويخضع إتمام الاتفاقية للموافقات والشروط النظامية.

وسيمتلك صندوق الاستثمارات العامة ضمن الشراكة الجديدة 40% من شركات التشغيل والعقارات التابعة لمجموعة "سيلفريدجز"، فيما ستمتلك شركة "سنترال" حصة 60% المتبقية، وتتضمن الشراكة استثمارات جديدة لتعزيز مكانة مجموعة "سيلفريدجز" ودعم نموها وتطورها المستقبلي.

وتتماشى هذه الشراكة مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للاستثمار عالمياً في القطاعات الاستراتيجية، كما أنها تستند إلى رؤية مشتركة تهدف إلى دعم إمكانات وقدرات مجموعة سيلفريدجز. وستسهم الخبرات الكبيرة والقدرات الاستثمارية للصندوق، وريادة شركة "سنترال" في مجال التشغيل والعقارات، في تسريع وتيرة نمو ونجاح مجموعة سيلفريدجز، وتعزيز مكانتها كوجهة رائدة للتسوق الفاخر في أوروبا.

وبهذه المناسبة، قال تركي النويصر، نائب المحافظ ومدير الإدارة العامة للاستثمارات الدولية في صندوق الاستثمارات العامة: "سعداء بالشراكة مع سنترال، في مجموعة سيلفريدجز، التي تُعتبر واحدة من أهم وجهات التسوق الفاخر في أوروبا. ستعزز هذه الصفقة مكانة مجموعة سيلفريدجز الرائدة".

وتملك مجموعة سيلفريدجز 18 متجراً فاخراً ضمن سلاسل موزعة على ثلاث دول، وهي سيلفريدجز في المملكة المتحدة، ودي بيجينكورف في هولندا، وبراون توماس وأرنوتس في أيرلندا. كما تعتبر العقارات التي تمتلكها في أكسفورد ستريت في لندن، وسيلفريدجز إكسجينج سكوير في مانشستر معالم ثقافية وتجارية بارزة.

نبذة عن صندوق الاستثمارات العامة:

صندوق الاستثمارات العامة هو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيرا، ويرأس مجلس إدارته صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة –حفظه الله-، فمنذ عام 2015 تم إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة وربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كما يقوم الصندوق بدورٍ رائدٍ في دفع عجلة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه، إلى جانب إسهامه في تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، وقد أسّس الصندوق أكثر من 94 شركة منذ عام 2017. ويعمل الصندوق على بناء محفظة متنوعة عبر دخوله في فرص استثمارية جذابة وطويلة المدى في 13 قطاعاً استراتيجياً على المستويين المحلي والدولي، حيث تهدف استراتيجية الصندوق بحسب برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025 – أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030؛ إلى تمكين العديد من القطاعات الواعدة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي عبر إيجاد شراكات مع القطاع الخاص، إضافةً إلى ضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال سنوياً في الاقتصاد المحلي، كما يعمل على نقل التقنيات وتوطين المعرفة؛ لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام في المملكة، وبصفته الذراع الاستثماري للمملكة؛ عمل الصندوق على الدخول في استثمارات مميزة وبناء تحالفات وشراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات والجهات العالمية المرموقة؛ ممّا يسهم في تحقيق قيمة حقيقية طويلة المدى للمملكة تنسجم مع أهداف رؤية السعودية 2030، كما ابتكر صندوق الاستثمارات العامة نموذج حوكمة تشغيلي يبرز مهمته وأهدافه الرئيسـية الموكلة إليه، والتي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة، حيث يعزز تطبيق هذا النموذج مستوى الشفافية والفعالية في اتخاذ القرار والتقدم في المستقبل.

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