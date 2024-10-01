دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم شركة "إكويتاتيفا دبي المحدودة" ("إكويتاتيفا")، التي تدير صندوق "الإمارات ريت" (CEIC) ("الإمارات ريت" أو "ريت")، عن توقيع اتفاقية لبيع مبنى "أوفيس بارك" (Office Park) الذي يعتبر أصلاً عقارياً تجارياً متميزاً من الفئة (A) يقع في مدينة دبي للإنترنت، وذلك إلى تيكوم للاستثمارات في صفقة بلغت قيمتها 720 مليون درهم إماراتي.

ولا تزال الصفقة بانتظار موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لصندوق "الإمارات ريت" المقرر انعقاده في أكتوبر 2024.

ويضم مبنى "أوفيس بارك" الذي يمتلكه صندوق "الإمارات ريت" منذ عام 2012 خمسة مباني مترابطة، ويشتمل على مساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ 370,761 قدم مربع. وبفضل المخططات الأرضية الواسعة لهذا العقار، لطالما كان جذاباً للغاية بالنسبة للشركات العالمية، ويبلغ معدل الإشغال الحالي فيه نحو 88%.

ويشمل سعر البيع المتفق عليه والبالغ 720 مليون درهم إماراتي علاوة كبيرة على القيمة العادلة للعقار المسجلة بتاريخ 30 يونيو 2024.

وفي حال تمت الموافقة على الصفقة خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، فسيتم توظيف قسم من صافي عائدات عملية البيع من أجل استرداد جزء من شهادات الصكوك المضمونة الصادرة بتاريخ 12 ديسمبر 2022 وذلك وفقاً للشروط والأحكام المعمول بها. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الصفقة تأتي في أعقاب عملية بيع "ترايدنت جراند مول" في يوليو الماضي، وتندرج في إطار استراتيجية صندوق "الإمارات ريت" المستمرة لتقليص الديون مستفيداً في ذلك من الظروف الحالية المواتية للسوق.

نبذة عن صندوق "الإمارات ريت"

يعتبر صندوق "الإمارات ريت"، (ناسداك دبي: REIT; ISIN: AEDFXA1XE5D7) صندوقاً عقارياً مقره دبي تم تأسيسه للاستثمار في المقام الأول في العقارات المنتجة للدخل بما يتوافق مع تعاليم الشريعة الإسلامية. ويمتلك الصندوق محفظة متوازنة تضم 9 من الأصول العقارية التجارية والتعليمية وعقارات قطاع التجزئة. ويستفيد صندوق "الإمارات ريت" من مرسوم حصري صادر عن الحاكم والذي يسمح له بشراء العقارات في دبي ورأس الخيمة.

نبذة عن مجموعة "إكويتاتيفا"

"إكويتاتيفا" هي مجموعة من شركات إدارة الأصول الإقليمية الرائدة وتركز أعمالها على إنشاء وإدارة صناديق مبتكرة ومتخصصة بالاستثمار في المجال العقاري، والتي تعرف باسم "ريت" (REIT). وتقدّم المجموعة منتجات مالية مبتكرة معدلة لأخذ المخاطر في الحسبان ومنتجة للدخل والتي تلبي متطلبات المستثمرين من المؤسسات والأفراد.

وباعتبارها الشركة التي أسست أول صندوق استثمار عقاري متوافق مع الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو صندوق "الإمارات ريت" (REIT Emirates) والذي تم تأسيسه في مركز دبي المالي العالمي، تعتبر "إكويتاتيفا دبي المحدودة" اليوم أكبر مدراء صناديق "ريت" في منطقة دول الخليج.

من جانبها تدير "إكويتاتيفا أبوظبي المحدودة" التي تم تأسيسها في سوق أبوظبي العالمي أول صندوق "ريت" في دولة الإمارات العربية المتحدة يركز على الأصول السكنية.

-انتهى-

#بياناتشركات