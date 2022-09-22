المنامة: أعلنت شركة "صلة الخليج"، المزود الرائد لحلول تجربة العملاء في مملكة البحرين والحائزة على جوائز دولية، عن حصولها على شهادة المنظمة الدولية للمعايير (ISO 27001)، في فئة نظام إدارة أمن المعلومات، بما يعكس تميزها في احترام خصوصية وأمن البيانات، والتزامها بحماية الجوانب الرئيسة لمعلومات العملاء والموظفين والمؤسسات.

وبهذه المناسبة، أعرب السيد فراس أحمد الرئيس التنفيذي لشركة صلة الخليج عن اعتزازه بتحقيق هذا الإنجاز العالمي، مؤكدًا: "إن حصول صلة الخليج على هذه الشهادة المرموقة في إدارة أمن المعلومات من منظمة الأيزو العالمية، يمكننا من الحصول على أي بيانات بالنيابة عن عملائنا ومعالجتها بصورة آمنة وموثوقة بالتوافق مع متطلبات هيئة حماية البيانات الشخصية في مملكة البحرين واللوائح العامة لحماية البيانات في أوروبا، وغيرها من اللوائح الدولية المتعلقة بخصوصية البيانات، بما يدعم جهودنا للاستفادة من أفضل ممارسات الصناعة في دفع الابتكار لتقديم حلول تجربة عملاء كاملة وشاملة لعملائنا".

وأضاف: "إن صلة الخليج كمزود رائد لحلول وتقنيات تجربة العملاء ومن خلال خدماتها للمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة والأسواق الصغيرة حريصة دائمًا على تمكين المؤسسات في جميع أنحاء المنطقة بالأدوات اللازمة لتقديم خدمة عملاء عالية الجودة. ولتحقيق ذلك، فإننا نذهب إلى أبعد الحدود في حماية المعلومات الأساسية للعملاء والأفراد، ولا شك في أن هذه الشهادة العالمية ستمثل إضافة جديدة إلى تميزنا في تحسين خدمة العملاء، ووضع حماية خصوصية البيانات في مقدمة أولوياتنا".

ويعد الحصول على شهادة الأيزو اعترافًا عالميًا بجودة وفاعلية الممارسات المتبعة في شركة "صلة الخليج"، ومطابقتها للمعايير الدولية المتعلقة بحماية أمن المعلومات الخاصة بالعملاء والشركات وسلامتها في ظل منظومة تكنولوجية متطورة، بعد خضوع عملياتها التشغيلية لإجراءات تدقيق وتقييم مكثفة من قبل هيئة مستقلة. وتتزايد أهمية هذه الشهادة في مواجهة المخاطر والتهديدات السيبرانية، وتأكيد التزام "صلة الخليج" بحماية خصوصية البيانات والاستخدام المسؤول للمعلومات، وتوفير خدمات عالية الجودة للعملاء، في بيئة آمنة، سواء كانت رقمية أو مطبوعة أو عبر الحوسبة السحابية.

ويغطي نطاق شهادة (أيزو 27001) لأمن المعلومات مجموعة واسعة من عروض المنتجات المبتكرة التي تقدمها "صلة الخليج"، بما في ذلك إدارة مراكز الاتصال، وتقديم حلول وتقنيات تجربة العملاء، في إطار تقديم الشركة لمجموعة متكاملة من الخدمات، والاستشارات الداعمة للبنية التقنية والمؤسسية للشركات في مجال تجربة العملاء، وتوفير فرص وبرامج تدريبية وتعليمية متخصصة، وحلول عالية التقنية، وغيرها من عمليات خدمة العملاء.

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