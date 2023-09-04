وقعت شركة صروح عقد جديد مع شركة ديتاك للمقاولات احدى كبرى الشركات المصرية المتخصصة فى أعمال الانشاءات لبدء تنفيذ أعمال الإنشاءات وذلك بتعاقدات مبدئية للمرحلة الجديدة تتجاوز ٢٥٠ مليون جنيه الخاصة بمرحلة كاسكاديا ( المرحلة فائقة التميز ) داخل مشروع انترادا بالعاصمة الإدارية الجديدة المقام على مساحة ٧٢ فدان باجمالى استثمارات تصل الى ١٠ مليارات جنيه وذلك فى اطار حرص الشركة على سرعة الانتهاء من مراحل المشروع بالرغم من التحديات العالمية وتأثيرها على السوق العقاري .

وقام بتوقيع العقد الجديد كل من المهندس ولاء علمى – رئيس مجلس ادارة شركة صروح للتشييد والبناء والمهندس محمد سلامة رئيس مجلس إدارة شركة " ديتاك " للمقاولات بحضور عدد من قيادات الشركتين .

وصرح المهندس ولاء علمى – رئيس مجلس ادارة شركة صروح للتشييد و البناء أن التوقيع مع شركة ديتاك يأتى استكمالا لسلسلة النجاحات الكبيرة التى حققتها الشركة مع شركة صروح فى تنفيذ عدد من مشروعات الشركة والانتهاء منها وفقا للتصميمات والمواصفات القياسية لهذه المشروعات والتى كان من ضمنها المرحلة الأولى من مشروع انترادا ، لافتا الى انه جاري تسليم العملاء للمرحلة الأولى من المشروع والمنفذة بمعرفة شركة ديتاك، بالاضافة الى انتهاء شركة ديتاك من اعمال الانشاءات الخاصة بالكامل بمشروع سيتاديل ثانى مشروعات الشركة بالعاصمة ، وهو عبارة عن مشروع ادارى تجارى يقع بأكثر المناطق تميزا بحى المال والأعمال حيث يطل المشروع على الحديقة الرئاسية بموقع استراتيجى كحلقة الوصل ما بين حى المال والأعمال والحى الحكومى ، باجمالى استثمارات تتجاوز مليار جنيه ، مؤكدا أن الشركة تحرص دائما منذ بداية انطلاقها فى السوق المصرى على اختيار شركاء النجاح من كبرى بيوت الخبرة الهندسية والفنية والتنفيذية وذلك لضمان تنفيذ مشروعاتها وفقا لأعلى المعايير الإنشائية والفنية والتى تحافظ على القيمة والجدوى الاستثمارية الخاصة بمشروعاتها لتكون أكثر تميزا والأفضل استثمارا لكل عملاءها وحيث تستعد الشركة حاليا لاطلاق مشاريع جديدة حيث جاري دراسة واستكمال اعمال التصميمات لعدد من المشاريع المتميزة بمواقع مختلفة.



وأضاف المهندس محسن فتح الله نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة صروح أن استراتيجية الشركة تعتمد فى المقام الأول على تنفيذ مشروعات عمرانية تقدم قيمة مضافة للسوق العقارى وتتماشى مع اعلى معايير الاستدامة وفى ذات الوقت تتمتع بالرفاهية والفخامة والتنوع الذى يلبى رغبة العملاء داخل مشروعاتها ، كما تعتمد الشركة أيضا على اختيار مواقع مشروعاتها بعناية فائقة والعمل بشكل مكثف على التصميمات الخاصة بالمشروعات بحرفية شديدة لاستغلال المساحات بالشكل الأمثل الذى يوفر للعميل كل مقومات الراحة والاستمتاع ، وهذا ما حرصت عليه الشركة فى تنفيذ فى مشروع انترادا الذى يعتبر مشروعا متكاملا ومتنوع الوحدات ويمتاز بكم هائل من الخدمات والمناظر الطبيعية والخلابة والتى تستحوذ على نحو ٨٠ % من اجمالى مساحة المشروع .

وأشار ا/محمد ربيع العضو المنتدب لشركة صروح إن مرحلة " كاسكاديا " التى سيتم بدء الإنشاءات بها تعتبر المرحلة الأكثر تميزا بمشروع انترادا معربا عن سعادته بتجديد التعاون لتنفيذ هذه المرحلة الهامة بالمشروع مع شركة ديتاك للمقاولات والتى تعتبر واحدة من أكثر شركات المقاولات التى تمتلك سابقة اعمال كبيرة بالاضافة الى التزامها بمواعيد وتنفيذ الأعمال الإنشاءات وفقا للخطط الموضوعة وبالتزام كامل بمستوى الجودة المطلوبة .

وأن شركة صروح للتشييد والبناء تعتبر واحدة من شركات التطوير العقارى الرائدة فى الاستثمار بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث كانت من أوائل الشركات التى ايقنت مدى الجدوى الاستثمارية لهذا المشروع القومى العملاق ، ولذلك قامت بطرح مشروعها الاول والاكبر بالعاصمة الإدارية وهو مشروع " انترادا " بمنطقة ال R7 بمساحة ٧٢ فدان ، ثم أطلقت مشروعها الادارى والتجارى مول سيتاديل العاصمة الإدارية الجديدة ، ومشروع انترادا افينو التجارى .



واعرب المهندس محمد سلامة – رئيس مجلس ادارة شركة ديتاك للمقاولات عن سعادته لاستكمال التعاون مرة أخرى مع شركة صروح فى تنفيذ المرحلة الجديدة بمشروع انترادا بعد انتهاء الشركة من تسليم المرحلة الأولى مما يعكس ثقة فى مستوى وقوة أعمال الشركة مشيرا إلى أن الشركة تمتلك سابقة اعمال قوية فى تنفيذ عدد من المشروعات الخاصة والحكومية بالعاصمة الإدارية وغيرها من المناطق الحيوية وان شركة صروح تعتبر من أفضل الشركات فى مجال التطوير العقارى التى تعاقدت معها الشركة حيث يتمتع جميع قياداتها بفكر إداري متميز وعلى قدر كبير من المسئولية والحرص على تنفيذ المشروعات الخاصة بهم وفقا لأعلى المعايير المتعلقة بالجودة والامان والاستدامة وتسعى دائما لاستخدام أفضل المواد والخامات الخاصة بالتشطيبات بالرغم من التحديات الخاصة بارتفاع الخامات وندرتها حاليا وذلك للوفاء بالتزاماتها مع عملاءها ،بالإضافة إلى تميزها فى اختيار مواقع مشروعاتها والتى تقع جميعها بجوار مناطق حيوية جدا وروعة تصميمات مشروعاتها ولذلك تحرص شركة " ديتاك " على استمرار التعاون المثمر مع شركة صروح باعتبارها إضافة قوية فى سجل أعمال الشركة .

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