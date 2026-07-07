الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة أكوا، أكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والرائدة في مجال تحوّل الطاقة، والأولى في مجال تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر الكبرى، عن صدور موافقة حكومية تمنح الشركة الحق الحصري في تصدير الهيدروجين الأخضر المنتج في المملكة العربية السعودية ومشتقاته إلى الأسواق العالمية، بما في ذلك الأمونيا الخضراء، والميثانول الأخضر، والوقود الأخضر

وتأتي هذه الموافقة في ظل النمو المتسارع في الطلب العالمي على الطاقة النظيفة، ومع توجه المملكة للاستفادة من ميزتها التنافسية في موارد الطاقة المتجددة وتحويلها إلى عوائد تصديرية مستدامة على المدى الطويل. كما تدعم هذه الموافقة المستهدفات الاستراتيجية للمملكة الرامية إلى ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد لتصدير الطاقة النظيفة، وتسريع بناء اقتصاد متنوع منخفض الانبعاثات بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030

وبموجب هذه الموافقة، كُلّفت شركة أكوا كذلك بتطوير مشاريع إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، ونقلها وتصديرها إلى الأسواق الأوروبية والدول العربية، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة الإقليمي، وتمكين المملكة من تصدير كهرباء نظيفة ذات تنافسية عالية إلى الأسواق المستهدفة

وبهذه المناسبة، قال الدكتور سمير سرحان، الرئيس التنفيذي لشركة أكواتعكس هذه الموافقة الحكومية ثقة المملكة في قدرة أكوا على تطوير وتنفيذ مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية على نطاق واسع، وتعزز مسؤوليتنا في الإسهام بترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي رائد لتصدير الطاقة النظيفة. ويمثل تصدير الهيدروجين الأخضر والكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة المرحلة المقبلة في مسيرة ريادة المملكة في قطاع الطاقة، بما يفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي، ويسهم في تعزيز أمن الطاقة العالمي ودعم جهود التحول

في قطاع الطاقة. ونعتز بدورنا في دعم هذا التوجه الوطني الطموح، ونواصل التزامنا بتطوير بنية تحتية مستدامة تحقق قيمة طويلة الأمد للمملكة وشركائها حول العالم."

ويأتي هذا التكليف امتداداً لريادة أكوا الراسخة في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه، ومكانتها كشركة رائدة في تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر على نطاق واسع، بما في ذلك دورها في تطوير مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر، أحد أكبر مشاريع الهيدروجين الأخضر في العالم. كما يعزز هذا التكليف مكانة الشركة كشريك وطني استراتيجي في تطوير البنية التحتية التي تدعم مستهدفات المملكة في التنويع الاقتصادي، والتنمية الصناعية، وترسيخ ريادتها العالمية في قطاع الطاقة

وتضم محفظة أكوا حالياً 111 أصلاً في التشغيل أو قيد التطوير أو الإنشاء في 16 دولة، بإجمالي أصول مُدارة تبلغ 468.9 مليار ريال سعودي (125 مليار دولار أمريكي)، ما يعكس نطاقاً وحجماً من المشاريع لا يضاهيه سوى عدد محدود من المطورين من القطاع الخاص على مستوى العالم

وأضاف الدكتور سمير سرحان يمثل هذا التكليف توسعاً في دور أكوا للإسهام في بناء اقتصاد المملكة المستقبلي القائم على الطاقة النظيفة، ويؤسس لمرحلة جديدة في استراتيجية المملكة لتصدير الطاقة. وتوفر خبرتنا في تطوير وتمويل وإنشاء وتشغيل مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر على نطاق واسع الأساس التنفيذي اللازم لتنفيذ هذه المهمة. ونتطلع إلى العمل عن كثب مع الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين وأصحاب المصلحة الدوليين لتطوير بنية تحتية متكاملة للتصدير، تربط موارد المملكة الوفيرة من الطاقة المتجددة بالطلب العالمي المتزايد على والكهرباء النظيفة

ويعزز هذا التكليف كذلك استراتيجية أكوا للنمو على المدى الطويل، من خلال إضافة بُعد سيادي جديد إلى منصتها المتنوعة في تطوير البنية التحتية، والتي تشمل الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، ونقل الكهرباء، والبنية التحتية للطاقة، بما يعزز مكانة المملكة كمورد موثوق لحلول الطاقة المستدامة للأسواق العالمية

عن شركة أكوا

أكوا (رمز تداول: 2082)، هي شركة سعودية مدرجة في السوق المالية السعودية، وتُعد أكبر شركة خاصة لتحلية المياه في العالم، ومن أوائل الشركات الرائدة في مجال الهيدروجين الأخضر، إضافةً إلى كونها لاعبًا رئيسيًا في التحول العالمي لقطاع الطاقة. تأسست الشركة وسُجلت في عام 2004 بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، ويعمل لديها أكثر من 4,000 موظف، كما تتواجد حاليًا في 16 دولة عبر الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا. تضم محفظة مشروعاتها في شهر يوليو 2026 عدد 111 مشروعاً إما قيد التشغيل أو في مراحل تطوير متقدمة أو تحت الإنشاء، بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 468.9 مليار ريال سعودي (125 مليار دولار أمريكي). وتمتلك الشركة قدرة إنتاجية تصل إلى 98 جيجاواط من الطاقة (منها 52.3 جيجاواط من مصادر الطاقة المتجددة)، إضافة إلى إدارة طاقة تحلية مياه تبلغ 9.7 مليون متر مكعب يومياً، ويتم توريد الطاقة والمياه المنتجة من أصول أكوا باور على أساس الإنتاج بالجملة لتلبية احتياجات الجهات الحكومية والمرافق العامة والقطاعات الصناعية، وذلك بموجب عقود شراء طويلة الأجل ضمن نماذج تعهد خدمات المرافق والشراكة بين القطاعين العام والخاص

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