الدوحة، قطر: تعاونت شركة/ كي بي إم جي مع شركة/ داتا إي كيو لإعداد أول مؤشر من نوعه على الإطلاق لقياس ثقة المستهلك المصرفي في المنطقة، فهو مصمم خصيصًا لقياس تجارب وثقة مستهلكي الخدمات المصرفية بدول مجلس التعاون الخليجي، إذ يُقدم التقرير تحليلًا لثقة المستهلكين في 20 مصرف بدول مجلس التعاون الخليجي من خلال تتبع شريحة بيانات واسعة النطاق تضم 3.965.821 مشاركة على منصة إكس (المعروفة مسبقًا باسم تويتر) عن الفترة ما بين 1 مايو 2022 إلى 30 أبريل 2023.

وقد عبّر السيد/ عمر محمود، الشريك ورئيس قسم الخدمات المالية في شركة/ كي بي إم جي قائلًا: "إنه لمن الضروري في ظل هذا العصر الرقمي تحليل ثقة مستهلكي الخدمات المصرفية لتشكيل رؤى العملاء، وتطوير المنتجات وسمعة العلامة التجارية في هذا القطاع، إذ يُسهم تحليل التعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي في اكتساب رؤى قيّمة مما يؤدي بدوره إلى اتخاذ قرارات واعية وصائبة، فضلاً عن موائمة المنتجات مع اتجاهات السوق."

كما أشار السيد/ محمود إلى أن "قطر استطاعت الوصول بصافي نسبة مؤشر ثقة مستهلكي الخدمات في القطاع المصرفي إلى 7.8 % وهو ما يزيد بنسبة 14.9% عن متوسط النسبة في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بفضل التحول الرقمي وتقديم الخدمات المبتكرة والتعاون لتعزيز حلول الدفع عبر الحدود."

يُعد مقياس صافي الثقة هو مقياسًا مركبًا لقياس رضاء العملاء يُحسب من خلال طرح المحادثات السلبية من المحادثات الإيجابية للوقوف على إجمالي النتائج. ومن الجدير بالذكر أنه قد أجريت مقارنة حول تجارب مستهلكي الخدمات المصرفية بين مصرفين أو أكثر ولم تخلو نتائج هذه الدارسة من شكاوى المستهلكين بكافة البلدان عبر الإنترنت، والتي تركزت بشكل عام حول مشاكل الخدمات وأعطال التطبيق وأوقات الانتظار الطويلة.

تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة أعلى نسبة من الإشارات الإيجابية، حيث حصلت على إشادة بنسبة 21.1 % من المحادثات ذات الصلة، ولحقت بها قطر، حيث احتلت المرتبة الثانية بفارق 0.9 % فقط، ويرجع الفضل وراء هذه الإشادة إلى الشراكات الناجحة والأداء المالي القوى ومبادرات الاستثمار الاجتماعي للشركات، وخدمة العملاء. فضلاً عن ذلك، استطاعت قطر الحصول على ثاني أعلى معدل للمحادثات بنسبة 7.9 % بعد المملكة العربية السعودية، حيث كانت الإشارات الإيجابية أكثر من السلبية.

عند الحديث عن قياس أداء تجارب العملاء عبر مقياس صافي الثقة، فتجدر الإشارة إلى أن قطر قد برزت كرائدة في إحراز نتائج إيجابية في هذا القطاع وذلك بنسبة 7.8% بفضل عدة عوامل منها الأداء المالي وتقديم خدمات التحويلات المرتقبة. وقد كان تطبيق نظام التحويل الفوري إلى الهند المعروف بواجهة المدفوعات الموحدة أحد المحركات الرئيسية التي لعبت دورًا مهمًا في جذب المستهلكين المغتربين. كما ساهم التعاون مع الجهات المعنية الأخرى بشأن تعزيز حلول الدفع عبر الحدود في ارتفاع صافي نقاط الثقة في قطر.

شهد القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي نموًا مطردًا بفضل مشاريع البنية التحتية، وجهود التنوع الاقتصادي، وتزايد طلب العملاء الموسرون على مختلف الخدمات المصرفية. كما انتشرت الخدمات المصرفية عبر الحدود داخل نطاق دول مجلس التعاون الخليجي، ويتم تسهيلها من خلال اتفاقيات التكامل الاقتصادي. إضافةً إلى ذلك، فإن الهيئات التنظيمية في كل دولة تتولى الإشراف على القطاع المصرفي عن كثب للحفاظ على الاستقرار وضمان الامتثال للمعايير الدولية. وبشكل عام، فإن هذا المجال يتسم بالابتكار والتنظيم القوي والتركيز على الاتجاهات المالية العالمية.

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ملاحظات المحررين:

نبذة عن شركة/ كي بي إم جي

كي بي إم جي هي مؤسسة عالمية تضم شركات خدمات مهنية مستقلة تُقدم خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات، وهي العلامة التجارية التي تعمل وتقدم بموجبها الشركات الأعضاء بمجموعة كي بي إم جي الدولية المحدودة كافة الخدمات المهنية، ويُشار بها إلى أي واحدة أو أكثر من الشركات الأعضاء بمؤسسة كي بي إم جي. تعمل شركات مجموعة كي بي إم جي في 145 دولة وإقليم وتضم أكثر من 236.000 شريك وموظف يعملون في الشركات الأعضاء بجميع أنحاء العالم، بحيث تعد كل شركة من شركات الأعضاء بمجموعة كي بي إم جي بمثابة كيانًا قانونيًا مستقلًا ومسؤولًا بذاته عن كافة التزاماته ومسؤولياته، وذلك باعتبارها شركة إنجليزية خاصة محدودة بالضمان، علمًا بأن مجموعة كي بي إم جي الدولية المحدودة أو أي من الشركات التابعة لها لا تتعهد بتقديم خدمات للعملاء.

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نبذة عن شركة/ داتا إي كيو:

تختص شركة/ داتا إي كيو في تزويد المؤسسات الكُبرى ببيانات عالية الجودة وقابلة للتطبيق مُستنبطة من تجارب العملاء غير المنتظمين وتعليقات الجمهور، وذلك باستخدام مزيج فريد من الذكاء الاصطناعي والذكاء البشري، وتقدم الشركة العديد من الحلول المصممة خصيصًا والتي تتراوح من خدمة العملاء والخبرات إلى سلوك السوق وإدارة المخاطر.

تأسست شركة/ داتا إي كيو في جنوب إفريقيا عام 2007، يقع مقرها الرئيسي في لندن، وتستمر في التوسع عالميًا، فحاليًا؛ تدعم الشركة عملاء المؤسسات في جميع أنحاء القارات الأربع، وتغطي مجموعة من قطاعات الأعمال بما في ذلك الخدمات المالية والاتصالات والسيارات والبيع بالتجزئة.

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