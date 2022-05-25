بهدف توسيع نطاق خدماتها المقدمة في مجال الفحص الطبي للإقامة، وتلبيةً لاحتياجات عملائها من الشركات وتسهيل وصول الخدمات لهم، أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات، عن إطلاق عيادة متنقلة جديدة ستوفر خدمات الفحص الطبي للإقامة للموظفين من خلال زيارتهم في مقار عملهم في جميع أنحاء العاصمة الإماراتية.

وفي هذه المناسبة، قال الدكتور عمر عبدالرحمن الهاشمي، المدير التنفيذي السريري في الخدمات العلاجية الخارجية، لدى"صحة": "يسرنا الإعلان عن إطلاق العيادة المتنقلة الجديدة للفحص الطبي للإقامة التي تعد إضافة نوعية لخدمات الفحص الطبي للإقامة التي نقدمها من خلال 12 مركزاً منتشرة في أنحاء إمارة أبوظبي. ونهدف من خلال العيادة الجديدة إلى تغطية احتياجات الفحص للموظفين في مقر عملهم وذلك بهدف تسهيل وصولهم إلى تلك الفحوصات وتقليل وقت انقطاعهم عن العمل لزيارة المركز وإجراء الفحص. وسنتمكن من خلال العيادة المتنقلة من توفير خدمات الفحص الطبي للإقامة بحسب احتياجات كل شركة، ويمكننا العمل على مدار الساعة أو خلال نهاية الأسبوع أو العطلات عند الحاجة."

وتضم العيادة المتنقلة غرفتين للفحص الطبي، وغرفتين للأشعة وغرفة سحب الدم وقاعتين انتظار تتسع لاثني عشر شخصاً. وتبدأ رحلة المراجع في العيادة عند التسجيل ومن ثم الفحص العام من قبل الطبيب، ثم فحص الدم، يليه صورة الصدر بالأشعة السينية. وقد يُطلب من المراجع أخذ تطعيم الكبد الوبائي والذي يعطى على ثلاث جرعات ، الأولى في نفس يوم الفحص الطبي للإقامة، ومن ثم يتم تحديد مواعيد للتطعيمين المتبقيين في وقت لاحق. وتستغرق رحلة المراجع ما بين 15 إلى 30 دقيقة ولا يحتاج إلى زيارة العيادة مجدداً لاستلام النتائج، حيث تظهر في نظام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ تلقائياً فور إصدارها.

ومن الجدير بالذكر أن الخدمات العلاجية الخارجية هي أكبر مزوّد لخدمات فحوصات الإقامة في أبوظبي منذ العام 2006، وتدير 12 مركزاً للفحص والصحة الوقائية في جميع أنحاء الإمارة . وبجانب خدمة الفحص العادية، توفر الخدمات العلاجية الخارجية في "صحة" خدمة الفحص السريع وخدمة الفحص المميزة في عدد من المراكز. يمكن للشركات حجز العيادة المتنقلة من خلال إرسال بريد إلكتروني إلى mobilevisascreening@seha.ae كما يمكن للأفراد حجز موعد من خلال تطبيق "SEHA Visa Screening" الجديد المتوفر على "آي تيونز" و"جوجل بلاي".

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شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"

تأسست شركة أبوظبي للخدمات الصحية - "صحة" بهدف توفير أنشطة صحية هي الأرقى بمجال الرعاية الصحية العامة في إمارة أبوظبي. وتدير الشركة وتمتلك جميع المنشآت الطبية من مستشفيات ومراكز وعيادات في الإمارة.

"صحة" هي احدى الشركات التابعة لـ"القابضة" (ADQ)، التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع.

وتلتزم الشركة بإدارة وتشغيل المنشآت التابعة لها بأسلوب يضاهي أفضل الأنظمة المتبعة عالمياً، ويثبت التزامها بتحقيق أرقى معايير التميز في توفير الرعاية الصحية، من خلال إدارتها لـ14 مستشفى تضم أكثر من 3,000 سرير، و70 مركزاً للخدمات الصحية الأولية والأسرية والطارئة، وثلاثة بنوك للدم. وتستوعب منشآتها 117,162 مريض في العيادات الداخلية سنوياً، وتُجرى بها43,262 عملية جراحية، فضلاً عن توفير خدمات الرعاية الصحية لأكثر من خمسة ملايين مريض.

وتعد "صحة" واحدة من أكبر مزوّدي خدمات الرعاية الصحية المتكاملة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، إذ يعمل بها أكثر من 18 ألف شخص ضمن الأطقم الطبية والتمريض والخدمات المساندة والإدارية. للتعرف على المزيد حول "صحة"، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.seha.ae