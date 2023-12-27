في إطار دعمها لماراثون أدنوك أبوظبي:

"صحة" تقيم عيادة طوارئ وجناحاً توعوياً عن "حياة" - البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء- في الماراثون

أبوظبي: أكدت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) التابعة لمجموعة بيورهيلث، أكبر منصة للرعاية الصحية في الشرق الأوسط، على أهمية تضافر الجهود والمشاركة الفعّالة في دعم حملة "حياة"، مُشجعةً على تعزيز المساهمة الاجتماعية في المبادرة التي تُعَد رمزاً للتلاحم الإنساني، مشددة في الوقت ذاته على أهمية تبنّي نمط حياة صحي.

جاء ذلك خلال مشاركة "صحة" في فعاليات ماراثون أدنوك أبوظبي 2023، الذي أقيم في أبوظبي في الفترة من 12 ديسمبر إلى 16 ديسمبر 2023، والذي شهد إقامتها لعيادة طوارئ في "قرية الماراثون" وتنظيم حملة توعوية حول "حياة" – البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء.

وخلال الحدث، شجعت "صحة" المشاركين والزوار في ماراثون أدنوك أبوظبي على تسجيل رغبتهم في التبرع بالأعضاء عبر تطبيق "حياة" التابع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع. كما شجعت الحملة التوعوية الحضور على تبني أسلوب حياة صحي لتقليل الحاجة إلى زراعة الأعضاء، وأكدت على أهمية التمتع بالصحة الجيدة للتأهل للتبرع بالأعضاء.

وهدف عرض برنامج "حياة" إلى تبديد المفاهيم غير الدقيقة المحيطة بالتبرع بالأعضاء وتشجيع الأفراد على اتخاذ قرارات مدروسة كمتبرعين بالأعضاء. وتضمنت الأنشطة "سينما حياة"، و"تسجيل حياة" و"شركاء حياة" و"جواز سفر حياة" عبر محطات الفحص الصحي، وغيرها من الفعاليات.

يذكر أن برنامج "حياة" ومنذ إطلاقه عام 2017 مكّن 582 عملية زراعة أعضاء في الدولة، منها 328 كلية، و199 كبد، و16 قلب، و26 رئة، و13 بنكرياس، حيث وصل إجمالي عدد المتبرعين إلى 202 متبرع حتى اليوم. ويتميز البرنامج بالتضامن المجتمعي والتسامح من خلال تمكين زراعة الأعضاء لمرضى فشل الأعضاء المحتاجين في الدولة بغض النظر عن العرق أو الدين أو أي اعتبارات اجتماعية أخرى، حيث ساهمت أكثر من 52 جنسية في البرنامج واستفادت منه.

وقال الدكتور علي العبيدلي، رئيس اللجنة الوطنية للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية ورئيس لجنة الذكاء الاصطناعي في "صحة": "يعمل برنامج ’حياة‘ بالتنسيق مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين محلياً وعالمياً لإنقاذ الأرواح، ويستمر في تحسين الصحة وسلامة المجتمع وتحسين جودة الحياة. وقد عرضنا إنجازات البرنامج في ماراثون أدنوك أبوظبي ونشجع الجميع على التبرع بالأعضاء ونعرّفهم بأهمية زراعتها. وبفضل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة، نواصل العمل من أجل تزويد المجتمع بأفضل دعم في مجال الرعاية الصحية".

من جانبه، قال سعيد جابر الكويتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "صحة": "لقد أتاحت لنا مشاركتنا في ماراثون أبوظبي فرصة تسليط الضوء على أهمية برنامج "حياة" لجمهور متنوع من المتخصصين الطبيين والرياضيين الدوليين. فهو منصة ممتازة للترويج والتواصل والتفاعل مع المانحين والمتلقين المحتملين. وتحت قيادة بيورهيلث، تلتزم شركة صحة بتطوير منظومة التبرع وزراعة الأعضاء في دولة الإمارات بما يتماشى مع أفضل معايير الجودة والمعايير الأخلاقية العالمية".

يذكر أن برنامج "حياة" هو نظام وطني لتعزيز جهود التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية. ويأتي البرنامج نتيجة تضافر الجهود بين العديد من الجهات الاتحادية والمحلية، بما في ذلك وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودائرة الصحة - أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، و"صحة"، والعديد من المنشآت الصحية الحكومية والخاصة في جميع أنحاء الدولة.

#بياناتشركات

- انتهى -

نـبذة عن صحة:

تعد شركة أبوظبي للخدمات الصحية ش.م.ع – صحة، شركة مساهمة عامة مستقلة تم تأسيسها لتطوير الأنشطة العلاجية لنظام الرعاية الصحية العام في إمارة أبوظبي. تمتلك الشركة وتدير جميع المستشفيات والعيادات الحكومية في إمارة أبوظبي وتعتبر شركة صحة أحد أصول شركة بيور هيلث أكبر منصة للرعاية الصحية المتكاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تلتزم شركة صحة بعملية التحسين المستمر لرعاية المتعاملين وفقًا للمعايير المعترف بها دولياً وتعمل على توفير رعاية صحية متميزة على المستوى العالمي لأفراد المجتمع من خلال إدارتها لـ 16 مستشفى بها أكثر من 3,900 سرير وتضم 74 مركزاً للخدمات العلاجية الخارجية والأسرية والطارئة و3 بنوك دم. وتستوعب منشآتها 117,162 مريض في العنابر الداخلية سنوياً، وتُجرى بها43,262 عملية جراحية، فضلاً عن توفير الخدمات العلاجية لأكثر من خمسة ملايين مريض في العيادات الخارجية.

وتعد شركة صحة واحدة من أكبر مزوّدي خدمات الرعاية الصحية المتكاملة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، إذ يعمل بها أكثر من 14 ألف شخص ضمن الأطقم الطبية والتمريض والخدمات الفنية المساندة والإدارية. للتعرف على المزيد حول شركة صحة، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.seha.ae.

نبذة عن بيور هيلث:

من خلال تطوير علم طول العمر تقدم "بيور هيلث" الرعاية الصحية للمستقبل من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى بقية العالم. وتعد "بيور هيلث" أكبر منصة متكاملة للرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة مع نظام بيئي يعنى بمجابهة الأعمار، وتكوين صورة جديدة للأعمار الصحية. ومع أكثر من 25 مستشفى وأكثر من 100 عيادة ومراكز تشخيص متعددة، وحلول تأمين وصيدليات وتكنولوجيا صحية ومشتريات واستثمارات والمزيد، فإن ابتكاراتها الرائدة تعتبر في طليعة الرعاية الصحية، حيث إن الشركة في مهمة لإطلاق عنان الزمن للبشرية.

وتضم شبكة بيور هيلث منشآت رعاية صحية على نطاق أبوظبي والإمارات الشمالية على النحو الآتي:

• "صحة"، شركة أبوظبي للخدمات الصحية، إحدى أكبر شبكات الرعاية الصحية للمستشفيات والعيادات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

• "ضمان"، الشركة الوطنية للتأمين الصحي، شركة التأمين الصحي الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

• "المكتب الطبي"، الذي يتولى الإشراف على مستشفيات الشيخ خليفة ومنشآت الرعاية الصحية التي أنشئت بموجب مبادرات صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

• "رافد"، أكبر منظمة مشتريات لمجموعة الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

• "بيور لاب"، الذي يتولى إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات في المنطقة.

• "مركز أبوظبي للخلايا الجذعية"، مركز رعاية صحية متخصص يركز على العلاج بالخلايا والطب التجديدي.

• "ون هيلث"، شبكة المبيعات ودعم الخدمات والهندسة، التي توفر حلولاً طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 من مقدمي خدمات الرعاية الصحية.

• "ذي لايف كورنر"، أول صيدلية شاملة في أبوظبي تخدم مؤسسات الصحة والعافية.

للمزيد، يرجى زيارةwww.purehealth.ae