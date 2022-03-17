الحدث استمر لخمسة أيام مع أكثر من 100 جلسة حوارية شارك فيها أهم الخبراء من أكثر من 50 دولة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بنجاح المؤتمر السادس للاتحاد العالمي لجمعيات شفاء الجروح الذي عُقد في مارس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. وتخللت الحدث الذي يُقام كل أربع سنوات أكثر من 100 جلسة حوارية شارك فيها خبراء بارزون من أكثر من 50 دولة.

وحضر المنتدى نحو 4,500 شخص من خلال نموذج تنظيم مختلط جمع بين الجلسات الافتراضية والحضورية، وناقش المتحدثين خلال المؤتمر أحدث التطورات في مجال رعاية الجروح. يُذكر أن هذه الدورة من مؤتمر الاتحاد العالمي لجمعيات شفاء الجروح هي الأولى منذ بداية جائحة كورونا، وقد افتتحتها الدكتورة باربرا برادن، الاستشارية في مستشفيات جامعة أكسفورد. وتضمن المؤتمر أيضاً جلسة تكريمية للدكتورة باربرا تقديراً لإنجازاتها البارزة في رعاية إصابات الضغط.

تفخر كوادر شركة "صحة" في استضافة المؤتمر في إمارة أبوظبي في عام 2016، وعملت "صحة" على إعداد برنامج تفاعلي شيّق يضم كوكبة من أبرز المتحدثين المعروفين، ومنهم جلناز طارق مير، مساعد مدير التمريض بالإنابة في مدينة الشيخ خليفة الطبية، والدكتورة كايلي ساندي هودجيتس، كبيرة زملاء الأبحاث في كلية العلوم الطبية الحيوية بجامعة وسترن أستراليا، وغيرهم من الخبراء والمتخصصين.

وقالت الدكتورة صفاء المصطفى، المدير التنفيذي التنفيذي بالإنابة في مدينة الشيخ خليفة الطبية ومستشفى الرحبة: "تشرفنا باستضافة هذا المؤتمر العالمي المرموق للمرة الأولى في أبوظبي، وتسليط الضوء على خبرات "صحة" في مجال العناية بالجروح على الساحة الدولية. وشكّل مؤتمر الاتحاد العالمي لجمعيات شفاء الجروح لعام 2022 حدثاً فريداً تفاعل فيه الحاضرون في مختلف جوانب شفاء الجروح والعناية بها، من علم الأوبئة والخصائص السريرية وآليات الإمراض، إلى أحدث العلاجات الطبية والجراحية. ووفّرنا منصة مميزة جمعت المتحدثين المحليين والدوليين الذين يقودون جهود علاج الجروح بأفضل الطرق الممكنة. ونود أن نهنئ فريقنا واللجنة المنظمة على دعمهم وإخلاصهم وتفانيهم خلال سنوات الإعداد للمؤتمر وقيادتهم المتميزة لعملية التخطيط."

من جانبها، قالت جلناز طارق مير، مساعد مدير التمريض في مدينة الشيخ خليفة الطبية بالإنابة ورئيسة المؤتمر: "لا يمكن لرحلة تعليم المتخصصين الشباب في مجال الرعاية الصحية أن تتوقف، لذلك نواصل بذل الجهود، لنتمكن من العمل معاً والتحدث باللغة نفسها واتباع نهج مماثل في علاج المرضى، من أجل تشكيل المعارف والخبرات وتطويرها للأجيال الجديدة. نحن بحاجة إلى تعزيز معرفتنا بالعناية بالجروح والاستفادة منها في علاج مرضانا، وذلك من خلال تشجيع جميع المشاركين على التفاعل والمساهمة في تطوير إرشادات قائمة على أفضل الممارسات."

ومن الجلسات التي شهدها مؤتمر الاتحاد العالمي لجمعيات شفاء الجروح، حلقة حوارية ركزت على المشاكل الصحية المرتبطة بمرض السكري، بما في ذلك أهمية العلاج الدوري الموضعي للجروح بأكسجين الضغط (TWO2) في تقليل حالات دخول المستشفى بسبب قرحة القدم السكري بنسبة 88% وعمليات البتر بنسبة 71%. وركّز المؤتمر أيضاً على دمج الأكسجين في علاج الجروح مع تسليط الضوء على التجارب الجارية حالياً في جميع أنحاء العالم لتقييم فوائد العلاج بالأكسجين عالي الضغط (HBOT)، أي توصيل الأكسجين النقي تحت الضغط العالي، ودوره في شفاء الجروح.

واستضاف الحدث اجتماعاً قادته مجموعة من ممثلي تحالف Legs Matter، وهو تحالف يضم ثماني جمعيات خيرية للرعاية الصحية ومنظمات غير هادفة للربح، لتحديد وفهم المشاكل المرتبطة بالأطراف السفلية (الفخذ والساق والقدم) في المملكة المتحدة. وسلّط الاجتماع الضوء على التأثير الخطير المحتمل على المرضى والأسر، وجرى طرح وثيقة إجماع للتغييرات المنهجية والتحولات المقترحة في إدارة الأطراف السفلية. وفي السياق نفسه، استكشف الخبراء الطبيون في المؤتمر سبل منع الالتهابات في موضع الجراحة.

لمعرفة المزيد عن مؤتمر الاتحاد العالمي لجمعيات شفاء الجروح، يرجى زيارة الرابط: https://wuwhs2022.org/#

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شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"

تأسست شركة أبوظبي للخدمات الصحية - "صحة" بهدف توفير أنشطة صحية هي الأرقى بمجال الرعاية الصحية العامة في إمارة أبوظبي. وتدير الشركة وتمتلك جميع المنشآت الطبية من مستشفيات ومراكز وعيادات في الإمارة.

"صحة" هي احدى الشركات التابعة لـ"القابضة" (ADQ)، التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع.

وتلتزم الشركة بإدارة وتشغيل المنشآت التابعة لها بأسلوب يضاهي أفضل الأنظمة المتبعة عالمياً، ويثبت التزامها بتحقيق أرقى معايير التميز في توفير الرعاية الصحية، من خلال إدارتها لـ14 مستشفى تضم أكثر من 3,000 سرير، و70 مركزاً للخدمات الصحية الأولية والأسرية والطارئة، وثلاثة بنوك للدم. وتستوعب منشآتها 117,162 مريض في العيادات الداخلية سنوياً، وتُجرى بها43,262 عملية جراحية، فضلاً عن توفير خدمات الرعاية الصحية لأكثر من خمسة ملايين مريض.

وتعد "صحة" واحدة من أكبر مزوّدي خدمات الرعاية الصحية المتكاملة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، إذ يعمل بها أكثر من 18 ألف شخص ضمن الأطقم الطبية والتمريض والخدمات المساندة والإدارية. للتعرف على المزيد حول "صحة"، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.seha.ae