• مناقشة أكثر من 70 ورقة بحثية طبية من قبل مجموعة أطباء من مستشفى توام وجامعة الإمارات العربية المتحدة ومدينة الشيخ خليفة الطبية

• المؤتمر شكّل منصة لتسهيل النقاش الهادف حول العديد من الدراسات العلمية وسلّط الضوء على مبادرات أبوظبي لدعم نمو قطاع البحوث الطبية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتم مستشفى توام، المنشأة الصحية التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات، بنجاح مؤتمر العين الطبي السنوي السادس للبحث العلمي. وانعقد المؤتمر في مدينة العين بحضور 100 خبير طبي وموظف دعم من مستشفى توام ومدينة الشيخ خليفة الطبية وجامعة الإمارات العربية المتحدة.

وشارك في المؤتمر، الذي يعكس جهود أبوظبي المستمرة لتعزيز وتنمية مجتمع البحث الطبي، مدير الشؤون الطبية لمستشفى توام ورئيس إدارة البحث والتطوير في دائرة الصحة أبوظبي ورئيس شركة "صحة".

وجرت مناقشة 70 ورقة بحثية طبية، حفّزت العديد من المحادثات الشيقة، بما فيها مراجعة شاملة من قبل الدكتور رشيد الحمادي، مدير إدارة البحوث الطبية في دائرة الصحة في أبوظبي، والذي استعرض منظور الدائرة ورؤيتها لتنظيم وتطوير ودعم البحوث الطبية ومبادراتها لصقل مهارات المجتمع البحثي في أبوظبي. بالإضافة إلى ذلك، تحدث الدكتور خوان أكونا، مدير البحث والتطوير في شركة "صحة" والأستاذ المشارك ورئيس قسم علم الأوبئة والصحة العامة في جامعة خليفة، عن المبادرات الجارية حالياً للارتقاء بجودة البحث الطبي في مختلف المستشفيات. وقدم البروفيسور فكري أبو زيدان، رئيس مجموعة أبحاث الحوادث في جامعة الإمارات العربية المتحدة، محاضرة قيمة حول أهمية التحديد الواضح لهدف كل دراسة وكيفية اختيار سؤال البحث بشكل صحيح بما ينعكس بالفائدة على المجتمع والقطاع الطبي عموماً.

وفي تعليقها على النجاح الذي حققه المؤتمر، قالت الدكتورة دلال المنصوري، مديرة الشؤون الطبية بالإنابة في مستشفى توام: "بصفتنا المؤسسة الرائدة للرعاية الصحية في أبوظبي، تقع على عاتقنا مهمة دفع تطوير البحث العلمي وضمان حصول باحثينا الإماراتيين الناشئين على المنصة المناسبة لمساعدتهم ودعمهم وتمكينهم لنرتقي بجودة الرعاية الصحية في جميع أنحاء الإمارة."

بدوره، قال الدكتور خالد الدهماني، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر: "إن وفرة الفرص البحثية المتاحة للأطباء تحت إشراف أطبائنا المتمرسين تُؤكد التزام موظفي صحة وقيادتها بالعمل على تنمية قطاع البحث الطبي. ومن هنا حقق المؤتمر نجاحاً هائلاً، ونأمل أن يحفز مجتمع البحث ويمهد الطريق لاكتشافات رائدة في مجال الرعاية الصحية."

وتضمنت الموضوعات البحثية الرئيسية التي ناقشها المؤتمر توضيح الأساس الخلوي والجزيئي لفرط كوليسترول الدم العائلي في الإمارات العربية المتحدة، والخصائص والنتائج السريرية للمريضات الشابات المصابات بمتلازمة الشريان التاجي الحادة المحتملة، ومرض الكلى عند الأطفال في المرحلة النهائية في مستشفى توام، ونتائج حديثي الولادة المولودين لنساء مصابات بداء السكري أثناء الحمل.

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شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"

تأسست شركة أبوظبي للخدمات الصحية- "صحة" بهدف توفير أنشطة صحية هي الأرقى بمجال الرعاية الصحية العامة في إمارة أبوظبي. وتدير الشركة وتمتلك جميع المنشآت الطبية من مستشفيات ومراكز وعيادات في الإمارة.

"صحة" هي احدى الشركات التابعة لـ"القابضة" (ADQ)، التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع.

وتلتزم الشركة بإدارة وتشغيل المنشآت التابعة لها بأسلوب يضاهي أفضل الأنظمة المتبعة عالمياً، ويثبت التزامها بتحقيق أرقى معايير التميز في توفير الرعاية الصحية، من خلال إدارتها لـ14 مستشفى تضم أكثر من 3,000 سرير، و70 مركزاً للخدمات الصحية الأولية والأسرية والطارئة، وثلاثة بنوك للدم. وتستوعب منشآتها 117,162 مريض في العيادات الداخلية سنوياً، وتُجرى بها43,262 عملية جراحية، فضلاً عن توفير خدمات الرعاية الصحية لأكثر من خمسة ملايين مريض.

وتعد "صحة" واحدة من أكبر مزوّدي خدمات الرعاية الصحية المتكاملة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، إذ يعمل بها أكثر من 18 ألف شخص ضمن الأطقم الطبية والتمريض والخدمات المساندة والإدارية. للتعرف على المزيد حول "صحة"، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.seha.ae