"صحة" التابعة لمجموعة "بيورهيلث" تعقد شراكة مع "بلانتري" لتوفير تجربة استثنائية للمرضى وترسيخ مكانة أبوظبي وجهة رائدة للرعاية الصحية في المنطقة

أبوظبي: عقدت "صحة"، التابعة لمجموعة "بيورهيلث"، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، شراكة مع "بلانتري"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال استشارات الرعاية المتمحورة حول المريض، للارتقاء بتجربة المرضى بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية. وتهدف الشراكة إلى ترسيخ مكانة الإمارة بصفتها مركزاً رائداً للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال منظومة توفر تجربة استثنائية للمرضى.

وتتوافق هذه الخطوة مع رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات والرامية لتحسين جودة الحياة، وتعكس جهود "بيورهيلث" في التركيز على المرضى وتقديم أعلى مستويات خدمات الرعاية الصحية، بما يتوافق مع مبادرة مجموعة "بيورهيلث" لعام 2024 المتمحورة حول "الارتقاء بتجربة المرضى".

وبموجب الشراكة، ستوفر "بلانتري" الدعم الكامل لشركة "صحة" من أجل تطوير منهجية متكاملة للرعاية المتمحورة حول المرضى، والارتقاء بتجربة المرضى عبر مختلف المراحل العلاجية، وتعزيز دور الكوادر المهنية وتحقيق مستويات أعلى لرضا المرضى.

وتعتزم كل من "مدينة الشيخ خليفة الطبية"، إحدى المستشفيات التخصصية الرائدة في دولة الإمارات، ومستشفى توام في العين، التابعين ل "صحة"، الحصول على شهادات التميز المعتمدة من "بلانتري"، والتي تعد برنامجاً لتقييم مستويات خدمات الرعاية التي تتمحور حول المرضى في المؤسسات الصحية. ويتضمن البرنامج تدريب الكوادر، إلى جانب بناء إطار يضمن تجربة استثنائية للمرضى. وتثبت الدراسات بأن الرعاية المتمحورة حول الأشخاص تحقق فوائد هائلة للمرضى، بما في ذلك نتائج صحية أفضل. ومع تحسن صحة المرضى، يرتفع أداء ومعنويات الكوادر أيضاً.

وقال سعيد جابر الكويتي، الرئيس التنفيذي ل "صحة": "تتمحور رؤية "صحة" التي تولي الأولوية للمريض جوهر نجاحنا، ويميزنا سعينا الدؤوب للوصول بتجربة المريض إلى معايير جديدة. ومن خلال هذه الاتفاقية، نحرز خطوة جديدة إلى الأمام والعمل مع شركاء دوليين، بما يرسخ مكانتنا ويعزز جهودنا للارتقاء بنظام الرعاية الصحية عالي المستوى في أبوظبي. وضمن إطار تلك العملية، سنتعاون مع المرضى وأسرهم لتحديد وتلبية مجموعة كاملة من احتياجات وخيارات المرضى. وستساعد هذه المبادرة على تقديم رعاية أكثر فعالية وكفاءة في أبوظبي".

وقال مايكل جويليانو، رئيس "بلانتري": "تمثّل مستشفيات "بلانتري" نموذجاً للتميز والتفرد وتمتلك سمعة مرموقة وسجلاً حافلاً بالإنجازات في جميع أنحاء العالم. وقد بُنيت على أسس متينة من الكوادر المؤهلة والمنظمات عالية الأداء، ضمن إطار التزام شامل للجميع ببلوغ أعلى معايير الرعاية المتمحورة حول المريض. ويسعدنا دعم شركة "صحة" في مهمتها الرامية إلى تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للرعاية الصحية عبر تطبيق منهجيتنا المبنية على تحويل الثقافة المؤسسية وتحسين الرعاية المتمحورة حول المرضى".

وتتمتع "بلاينتري"، وهي منظمة غير ربحية تأسست عام 1978، بسمعة دولية في دعم المستشفيات ومقدمي الرعاية الصحية على توفير رعاية تتمحور حول المرضى. وتركّز الرعاية المتمحورة حول المرضى على احتياجات الأفراد، مسترشدة بما يفضلونه وما يحملونه من قيم، وتتضمن سياسات وممارسات قائمة على الأدلة بما يعزز ثقافة الجودة والرأفة والشراكة في مجال الرعاية. كما تشمل الرعاية المتمحورة حول المريض إشراك المرضى في جميع خطوات رحلة علاجهم وإتاحة الفرصة لهم لاتخاذ قرارات حول رعايتهم وتعزيز صحتهم.

نبذة عن "بيورهيلث":

من خلال تطوير علم إطالة العمر، تعمل مجموعة "بيورهيلث" ضمن رؤية جديدة لمستقبل الرعاية الصحية انطلاقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة وصولاً إلى جميع أنحاء العالم. وتعد "بيورهيلث" أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، مدعومة بمنظومة متكاملة تركز على إطالة العمر وابتكار أساليب جديدة لتحسين متوسط العمر الصحي. وتضم المجموعة أكثر من 100 مستشفى، وأكثر من 300 عيادة، ومراكز تشخيص متعددة، وحلول تأمين، وصيدليات، وتقنيات صحية، ومشتريات، واستثمارات، وغيرها. ومع تسخير الابتكارات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية، تسعى "بيورهيلث" إلى تخطي حدود الوقت وفتح آفاق جديدة للبشرية جمعاء.

وتضم مجموعة "بيورهيلث" كل من:

·"صحة" - واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية للمستشفيات والعيادات في دولة الإمارات.

·الخدمات العلاجية الخارجية - تقديم خدمات رعاية صحية مجتمعية شاملة.

·الشركة الوطنية للضمان الصحي "ضمان" - شركة التأمين الصحي الرائدة في دولة الإمارات.

·المكتب الطبي - يشرف على مستشفيات الشيخ خليفة ومنشآت الرعاية الصحية المنشأة بموجب مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.

·رافد - أكبر مؤسسة مشتريات لمجموعة الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

·بيورلاب - إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات في المنطقة.

·وآن هيلث - شبكة مبيعات ودعم توفر حلولًا طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية.

·ذي لايف كورنر - أول صيدلية شاملة في أبوظبي، تخدم المؤسسات الصحية.

·أردنت للخدمات الصحية - هي رابع أكبر مجموعة رعاية صحية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

·سيركل هيلث جروب - أكبر مشغلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة.

·"بيور سي اس" - الشركة الرائدة للخدمات السحابية والتكنولوجية، والمتخصصة في الأمن السيبراني وأنظمة معلومات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية الشاملة.

·مدينة الشيخ شخبوط الطبية - أكبر مُجمع لخدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات، والذي يقدم رعاية صحية فائقة ومتكاملة.

لمعرفة المزيد، يرجى زيارة www.purehealth.ae

نـبذة عن صحة:

تعد شركة صحة، شركة مساهمة عامة مستقلة تم تأسيسها لتطوير الأنشطة العلاجية لنظام الرعاية الصحية العام في إمارة أبوظبي. تمتلك الشركة وتدير جميع المستشفيات والعيادات الحكومية في إمارة أبوظبي وتعتبر شركة صحة أحد أصول شركة بيورهيلث أكبر مجموعة للرعاية الصحية في الشرق الأوسط.

وتلتزم شركة صحة بعملية التحسين المستمر لرعاية المتعاملين وفقًا للمعايير المعترف بها دولياً وتعمل على توفير رعاية صحية متميزة على المستوى العالمي لأفراد المجتمع من خلال إدارتها لـ 16 مستشفى بها أكثر من 3,900 سرير وتضم 74 مركزاً للخدمات العلاجية الخارجية والأسرية والطارئة و3 بنوك دم. وتستوعب منشآتها 117,162 مريض في العنابر الداخلية سنوياً، وتُجرى بها43,262 عملية جراحية، فضلاً عن توفير الخدمات العلاجية لأكثر من خمسة ملايين مريض في العيادات الخارجية.

وتعد شركة صحة واحدة من أكبر مزوّدي خدمات الرعاية الصحية المتكاملة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، إذ يعمل بها أكثر من 14 ألف شخص ضمن الأطقم الطبية والتمريض والخدمات الفنية المساندة والإدارية. للتعرف على المزيد حول شركة صحة، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.seha.ae.

#بياناتشركات

-انتهى-

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا