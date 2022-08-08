سعيًا منه نحو تمكين الزبائن من فئة الشركات

مسقط : ضمن إطار مسيرة التحول الرقمي التي ينتهجها، أعلن صحار الدولي عن إطلاق منصته المصرفية الرقمية الموحدة للمعاملات المصرفية عبر الإنترنت لزبائنه من فئة الشركات والمؤسسات، حيث تتضمن المنصة الرقمية الجديدة حلول إدارة النقد (DigiCash) وخدمات التجارة الرقمية (DigiTrade) وهي حلول رقمية متكاملة تمتاز بسرعة تلبية المتطلبات المصرفية الاعتيادية للزبائن من فئة الشركات والمؤسسات بكل سهولة ويسر، وتتضمن هذه التعاملات المصرفية التسوية البنكية التلقائية، وتمويل سلسلة التوريد، وإدارة السيولة المالية وإدارة المدفوعات والمستحقات، وتمويل التجارة الرقمية. وتأتي هذه المنصة استكمالاً لاستراتيجية البنك في التحول الرقمي من خلال استقطاب أحدث التقنيات الرقمية المبتكرة على المستوى العالمي والاستفادة منها لتلبية تطلعات الزبائن. عليه تُمكّن حلول إدارة النقد وخدمات التجارة الرقمية الزبائن من فئة الشركات والمؤسسات من الحصول على تجربة مصرفية موحدة وآمنة على مدار الساعة.

من جانبه، علّق الفاضل أحمد المسلمي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي، قائلاً : "أصبح الطلب على الحلول المصرفية الرقمية المتاحة على مدار الساعة أمر جوهري في عالمنا دائم التغيّر، وقد مكنتنا ثقافة الابتكار واسترتيجية التحول الرقمي التي ننتهجها من مواكبة تطلعات السوق المتغيرة واستقطاب تقنيات عالمية رائدة، الأمر الذي عزّز بدوره من ريادة صحار الدولي لنهج التحول الرقمي في القطاع، وبالتالي الارتقاء بمعايير الخدمات على مستوى الزبائن من فئة الأفراد والشركات بشكلٍ خاص والمجتمع بشكلٍ عام إلى آفاق أوسع."

ويضيف الفاضل أحمد المسلمي: "لقد كان الدعم المقدم للمؤسسات المالية من قبل الحكومة حافزاً هاماً لإحداث هذا التغيير، الأمر الذي ينسجم تمامًا مع رؤية عمان 2040، وهو الأمر الذي ساهم بدوره في تعزيز التعاون بين الأعمال والقطاع من خلال إيجاد قنوات آمنة وحوكمة أكثر فاعلية."

وتأتي حلول التجارة الرقمية وتمويل سلسلة التوريد ترجمةً على التزام صحار الدولي للتوجه نحو الرقمنة من خلال تقليص التعاملات الورقية التي غالبًا ما تتسم باللافاعلية وتعقيدات الاجراءات التي تتطلب مدة زمنية أطول في غالب الأحيان. عليه فإن منصة صحار الدولي المصرفية الموحدة للمعاملات المصرفية عبر الإنترنت ستوفر للزبائن من فئة الشركات والمؤسسات حلول جديدة تُلبي تطلعاتهم نحو تعاملات مصرفية ومالية أكثر سرعة وكفاءة، ومن المتوقع أن يؤدي تكامل حلول الدفع والسداد التي توفرها هذه المنصة إلى تنويع أدوات الزبائن لإدارة السيولة وتمويل رؤوس الأموال. كما ترتكز منصة المعاملات المصرفية الموحدة على مبدأ تبسيط إجراءات إدارة المستحقات والتسوية من خلال توفير وسائل متعددة للتحصيل، فضلاً عن توفير خيارات عديدة للتحويلات الإلكترونية، وإمكانيات طباعة الشيكات دون الحاجة إلى زيارة فروع البنك، وسهولة صرف رواتب الموظفين في هذه الشركات والمؤسسات من خلال تخصيص قنوات رقمية مبتكرة وآمنة. لذا فإن المنصة تهدف إلى توفير تجربة مصرفية استثنائية للزبائن منذ البدء في اجراءات تعاملاتهم المصرفية وحتى الانتهاء منها، كما توفر المنصة أيضًا مجموعة من الخدمات والمنتجات الرقمية المتكاملة التي تهدف إلى تبسيط تمويل التجارة المحلية والدولية، وذلك من خلال عمليات الترابط الوثيقة بين البنوك المحلية ضمن إطار السلطنة وخارجها، فضلاً عن هيكلة الحلول والخدمات الاستشارية، وتعزيز إمكانيات تمويل سلسلة التوريد الرقمية، ووحدات تمويل التجارة عبر الإنترنت. الأمر الذي يبرهن استمرار صحار الدولي في دوره الحيوي في مسيرة التحول الرقمي التي تشهدها الأعمال المصرفية.

تأتي هذه المنصة استجابةً لتطلعات الزبائن من الشركات المتوسطة والكبيرة، فضلاً عن مؤسسات القطاع العام بالسلطنة، وهو ما سيؤدي بدوره إلى تعزيز مكانة البنك في القطاع كمؤسسة محلية رائدة قادرة على مواكبة التغيرات التي يشهدها العالم. وفي الوقت الذي تشهد فيه الخدمات المصرفية التي يقدمها صحار الدولي للزبائن من الأفراد تطورًا ملحوظًا، تأتي هذه المنصة الجديدة للزبائن من الشركات مواكبةً لهذا التطور المتسارع، حيث تم تطوير الحلول الرقمية التي تتضمنها نتيجة لأبحاث مكثفة في القطاع المالي بشكل عام وتقييم دقيق للاحتياجات المتغيرة التي تشهدها المنتجات والخدمات المصرفية والمالية المبتكرة.

بدوره يعكس التطور المستمر الذي يشهده صحار الدولي في مسيرة التحول الرقمي التزام البنك بتركيز كافة أعماله حول الزبائن، فضلاً عن التزام البنك باستقطاب أحدث المنتجات والخدمات الرقمية المبتكرة، وهو سيؤدي إلى تطور ملحوظ في مسار الحلول المصرفية الرقمية المتطورة.

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نبذة عن صحار الدولي

انطلاقاً من رؤيته بأن يكون مؤسسة خدمية عمانية الهوية عالمية الريادة تساعد الزبائن والمجتمع والناس على الازدهار والنمو، يعمل صحار الدولي على مساعدة الناس على تحقيق " الفوز" من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغير، مكملاً نموهم وازدهارهم بخدمات تستند إلى المعايير الدولية. يسعى البنك إلى إعادة تعريف الخدمات المصرفية في سلطنة عمان من خلال تحديثات تركز على المبادئ التالية: سرعة أكبر، بما يجعل كل شيء أبسط وأسرع ، وقيمة أكبر، بما يضمن تقديم خدمات ذات علاقة بحاجات الزبائن، ورؤية أشمل، بما يخدم أصحاب العلاقة من خلال الإدارة المبتكرة. www.soharinternational.com

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حميدة البلوشية

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