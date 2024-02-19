مسقط: في إطار التزامه بالإسهام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ودعم استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تشهدها السلطنة انسجامًا مع رؤية عُمان 2040، وقع صحار الدولي، البنك الأسرع نموًا في سلطنة عُمان، مذكرة تعاون مع البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي "استدامة" بالشراكة مع سفارة المملكة المتحدة، وذلك لدراسة فكرة تأسيس صندوق نمو الأعمال العُماني يستهدف بدوره تطوير مسار القطاع المالي، ورفع معدل التنافسية من خلال زيادة مشاركة القطاع المصرفي في توفير خيارات تمويلية مناسبة لمختلف الفئات، الأمر الذي يُسهم بدوره في دعم رؤية عُمان بعيدة المدى من أجل تحقيق تنمية وازدهار اقتصادي مستدام.



ويعكس توقيع مذكرة التعاون الذي أقيم ضمن إطار أعمال الاجتماع العاشر لفريق التشاور الاستراتيجي العُماني البريطاني إلى الالتزام الراسخ الذي يوليه كافة الأطراف ذات الصلة على المستوى المحلي والدولي تجاه مسيرة التنمية والازدهار التي تشهدها السلطنة. وقد ترأس الجانب العُماني معالي ناصر بن خميس الجشمي، رئيس جهاز الضرائب، كما ترأس اللورد جيري جريمستون الجانب البريطاني، وذلك بحضور معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري، رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2024، والفاضل خليل بن سالم الهديفي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الحكومية والخاصة في صحار الدولي وعدد من ممثلي المؤسسات الحكومية، حيث قام كل من سعادة محمود بن عبد الله العويني، أمين عام وزارة المالية، وسعادة الدكتورة ليان سوندرز، سفيرة المملكة المتحدة لدى سلطنة عُمان، والفاضل خليل بن سالم الهديفي، بتوقيع مذكرة التعاون.

من جانبه، علق الفاضل خليل بن سالم الهديفي، قائلاً: "يمثل توقيع مذكرة التعاون مع البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي "استدامة" لدراسة فكرة تأسيس صندوق نمو الأعمال العُماني إنجازًا هامًا في مسيرة صحار الدولي نحو الإسهام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية التي تشهدها سلطنة عُمان، حيث تترجم هذه الشراكات الاستراتيجية التزام البنك الراسخ تجاه أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم الشركات المحلية ورواد الأعمال، وتمكين الشركات العُمانية من الازدهار في الأسواق المحلية والدولية، مما يمهد الطريق لفرص لا محدودة، وبالتالي تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة."

وقد تضمن الاجتماع مناقشات حول مواضيع مختلفة شملت استعراض معلومات متكاملة عن أهم المستجدات والتطورات في تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع الوطنية، من بينها استعراض تنفيذ المبادرات ضمن ركيزة التمويل الأخضر المستدام، بالإضافة إلى تبادل الخبرات عبر استعراض التجارب في مجالات تطوير القطاع المالي وتعزيز موائمة بيئة الأعمال في سلطنة عُمان للاستثمار الأجنبي، ودراسة أفضل الممارسات في الإدارة اللامركزية للمحافظات.

ويأتي دور صحار الدولي في تأسيس صندوق نمو الأعمال العُماني بالشراكة مع عدد من المؤسسات على المستوى المحلي والدولي مجسدًا لتفاني البنك الراسخ في دعم المشاريع التي تسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية ضمن إطار رؤية عُمان 2040. وباعتباره البنك الأسرع نموًا في السلطنة، يواصل صحار الدولي التزامه الراسخ بتحفيز التنمية والتطور من خلال هذه المبادرة إلى جانب الإسهام في العديد من المشاريع الكبرى التي تنسجم مع الأهداف التنموية في السلطنة.

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نبذة عن صحار الدولي

انطلاقاً من رؤيته بأن يكون مؤسسة خدمية عمانية الطابع عالمية الريادة تساعد الزبائن والمجتمع والناس على الازدهار والنمو، يعمل صحار الدولي على مساعدة الناس على تحقيق " الفوز" من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغير، مكملاً نموهم وازدهارهم بخدمات تستند إلى المعايير الدولية. يسعى البنك إلى إعادة تعريف الخدمات المصرفية في سلطنة عمان من خلال تحديثات تركز على المبادئ التالية: سرعة أكبر، بما يجعل كل شيء أبسط وأسرع ، وقيمة أكبر، بما يضمن تقديم خدمات ذات علاقة بحاجات الزبائن، ورؤية أشمل، بما يخدم أصحاب العلاقة من خلال الإدارة المبتكرة.

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