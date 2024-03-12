مسقط: وقع صحار الدولي، البنك الأسرع نموًا في سلطنة عُمان، مؤخرًا اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة بيت التأمين ش. م. م (بيمة)، البوابة الأولى للتأمين في سلطنة عُمان. ويأتي توقيع الاتفاقية منسجمًا مع توجه البنك نحو تقديم خدمات تتجاوز آفاق الصيرفة ليرسخ مكانته كمؤسسة خدمية عمانية الطابع عالمية الريادة توفر نظام متكامل من الخدمات التي تثري حياة المجتمع بشكل عام، ويكون بذلك البنك الأول الذي يضيف خدمات التأمين من بيمة إلى تطبيقه. ومن خلال إضافة خدمات بيمة إلى تطبيق صحار الدولي للخدمات المصرفية عبر الهواتف الذكية تحت مظلة عالمي / أهدافي التي تتضمن مجموعة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية المتاحة عبر التطبيق، يسعى البنك إلى تمكين الزبائن من الحصول على خدمات التأمين من مختلف الشركات بكل سهولة ويسر، حيث تتضمن منصة بيمة شراكات مع 13 شركة تأمين من أصل 18 شركة تعمل في سلطنة عُمان، مما يوفر لمستخدمي تطبيق صحار الدولي للخدمات المصرفية خيارات متعددة من حلول التأمين.

وقد تم توقيع اتفاقية الشراكة في المكتب الرئيسي لصحار الدولي، حيث قام كلٍ من الفاضل عبد القادر الصومالي، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية والخدمات المميزة في صحار الدولي، والفاضل سعيد بن سالم الرشيدي، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة بيمة، بتوقيع الاتفاقية، وذلك بحضور عدد من أعضاء الإدارة التنفيذية في كلتا المؤسستين.

وحول ذلك، علق الفاضل عبد القادر الصومالي، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية والخدمات المميزة في صحار الدولي، قائلاً: "يعكس دمج خدمات منصة بيمة في تطبيق صحار الدولي للخدمات المصرفية عبر الهواتف الذكية التزام البنك الراسخ بتسخير التطور الرقمي لخدمة الأفراد. ومن خلال تمكين الوصول السهل والآمن لمنتجات التأمين، يسعى صحار الدولي إلى الارتقاء بخدماته التي يقدمها لزبائنه من فئة الأفراد من خلال توفير العديد من عروض حلول التأمين التي تمكن الزبائن من اختيار الحل الأمثل بالنسبة لهم وشراء بوليصة التأمين من خلال منصة واحدة. بدورها تسهم هذه المزايا في جعل عملية شراء خدمات التأمين أكثر سهولة، الأمر الذي يسهم بدوره في توفير الوقت وتعزيز الكفاءة بشكل عام."

ويضيف الفاضل عبد القادر الصومالي: "ندرك في صحار الدولي الدور المحوري لقطاع التأمين في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في السلطنة. ومن خلال شراكتنا مع بيمة نهدف إلى الإسهام في هذه التنمية من خلال تقديم حلول تأمينية بطريقة سلسة وتنافسية. عليه فإن البنك يواصل التزامه بالابتكار والتحول الرقمي الذي سيثمر في إعادة تعريف المشهد المصرفي."

من جانبه، صرح الفاضل سعيد بن سالم الرشيدي، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة بيمة، قائلا: "تعد شراكتنا مع صحار الدولي خطوة هامة تجاه التحول الرقمي الذي يشهده قطاع التأمين في السلطنة، حيث أصبحت منصتنا الرقمية تقدم بكل سلاسة من خلال تطبيق صحار الدولي للخدمات المصرفية عبر الهواتف الذكية مجموعة متنوعة من حلول التأمين، الأمر الذي يعد نموذجًا للابتكار الرقمي، كما يعكس أهميته في تعزيز تجربة الزبائن. بدورها تنسجم هذه الشراكة الاستراتيجية مع تطلعات بيمة لجعل الحصول على حلول التأمين أكثر سهولة للجميع، وهو ما يسهم في تحقيق الهدف الأمسى المتمثل في تحقيق الشمول المالي في سلطنة عُمان. عليه فإننا نحن متحمسون من خلال شراكتنا مع صحار الدولي إلى إحداث التغيير الإيجابي وتوفير قدر أكبر من الاستقرار المالي للزبائن."

بدورها تعكس هذه الشراكة التزام صحار الدولي بتقديم خدمات توفر قيمة مضافة للزبائن والارتقاء بتجربتهم المصرفية بشكل عام، ومن خلال عقد شراكات بعيدة المدى قائمة على الثقة، يمضي البنك قدمًا في تمكين الأفراد من إدارة شؤونهم المالية بشكل أفضل، الأمر الذي يمهد للمجتمع الطريق لمستقبل أكثر إشراقا وازدهارًا.

#بياناتشركات

-انتهى-

نبذة عن صحار الدولي

انطلاقاً من رؤيته بأن يكون مؤسسة خدمية عمانية الطابع عالمية الريادة تساعد الزبائن والمجتمع والناس على الازدهار والنمو، يعمل صحار الدولي على مساعدة الناس على تحقيق " الفوز" من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغير، مكملاً نموهم وازدهارهم بخدمات تستند إلى المعايير الدولية. يسعى البنك إلى إعادة تعريف الخدمات المصرفية في سلطنة عمان من خلال تحديثات تركز على المبادئ التالية: سرعة أكبر، بما يجعل كل شيء أبسط وأسرع ، وقيمة أكبر، بما يضمن تقديم خدمات ذات علاقة بحاجات الزبائن، ورؤية أشمل، بما يخدم أصحاب العلاقة من خلال الإدارة المبتكرة.

www.soharinternational.com