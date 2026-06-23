مسقط، تأكيدًا على التزامه بالممارسات المؤسسية المسؤولة، وقّع صحار الدولي اتفاقية خدمة مع مركز الخليج الأخضر للتدوير ش.م.م لجمع النفايات الإلكترونية ونفايات البطاريات الناتجة عن عملياته، وإعادة تدويرها والتخلص منها بطرق آمنة. وقد وقّع الاتفاقية عبدالواحد بن محمد المرشدي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي، في خطوة تؤكد حرص البنك على دعم التوجهات المتسقة مع نهجه في مجالات البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة، وانسجاماً مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 التي تضع الاستدامة والإدارة الفاعلة للموارد وحماية البيئة ضمن أولوياتها الوطنية.

وتشمل الاتفاقية مواقع صحار الدولي وصحار الإسلامي، حيث ستضع إطارًا متكاملًا لإدارة النفايات الإلكترونية ونفايات البطاريات وفقًا للمتطلبات التنظيمية المعمول بها والمعايير المهنية المعترف بها. كما تتضمن الاتفاقية إجراءات للإتلاف الآمن للأجهزة الإلكترونية الحاملة للبيانات عند الحاجة، بما يعكس حرص البنك على تبني ممارسات بيئية مسؤولة، إلى جانب حماية المعلومات والبيانات السرية طوال مراحل التخلص من النفايات.

وتعليقًا على الاتفاقية، قالت المهندسة عائشة السيفية، رئيسة مجموعة التحول في صحار الدولي: "تنعكس الاستدامة في صحار الدولي على القرارات التي نتخذها على مستوى عملياتنا المختلفة، وفي الكيفية التي ندير بها مواردنا. وتجسد هذه الاتفاقية التزامنا بترجمة مسؤوليتنا البيئية إلى ممارسات تشغيلية واقعية. ومع تزايد اعتماد المؤسسات على التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة ودفع الابتكار، تبرز أهمية إدارة الأصول الإلكترونية بصورة مسؤولة عند وصولها إلى نهاية دورة حياتها التشغيلية. ومن خلال هذه المبادرة، نواصل تطوير نهجنا في التعامل مع النفايات الإلكترونية والتخلص منها وفق ممارسات مناسبة، إلى جانب تعزيز مستويات المساءلة في إدارة الأصول التقنية على امتداد عمليات البنك."

ومن جانب مركز الخليج الأخضر للتدوير، صرّح الشيخ سالم بن أحمد قطن، قائلاً: " يؤدي المركز دورًا استراتيجيًا في تطوير إدارة مستدامة للنفايات الإلكترونية من خلال تطبيق التقنيات المتقدمة التي تُمكّن من الجمع والمعالجة وتجديد وإعادة تدوير الأصول الإلكترونية المنتهية الصلاحية بطريقة مسؤولة. وتماشياً مع أهداف رؤية عمان 2040، تدعم مبادراتنا الاستدامة البيئية وكفاءة استخدام الموارد وتطوير الاقتصاد الدائري من خلال الحد من النفايات الإلكترونية الضارة وتعظيم استعادة المواد القيمة.إذ يتمثل دورنا في دفع التميز التشغيلي، وضمان الامتثال التنظيمي، والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية لتقديم حلول مبتكرة وقابلة للتطوير لإدارة النفايات الإلكترونية. ومن خلال هذه الجهود، يساهم مركز الخليج الأخضر للتدوير في بناء مستقبل أكثر اخضراراً واستدامة لسلطنة عُمان، مع دعم أهدافها الاقتصادية والبيئية طويلة الأجل."

ومع تسارع وتيرة التحول الرقمي في مختلف القطاعات، تواجه المؤسسات تحديات تتمثل في إدارة الكميات المتزايدة من الأجهزة الإلكترونية المستهلكة. ومن خلال هذا التعاون، يسعى صحار الدولي إلى دعم استعادة استخدام القطع الصالحة من الأجهزة المستهلكة وإعادة الاستفادة منها، بما يسهم في الحد من الهدر وتعزيز كفاءة استخدام الموارد. كما تساهم المبادرة في تحقيق أهداف الاقتصاد الدائري التي تحث على أهمية المحافظة على الموارد والمواد الصالحة للاستخدام لأطول فترة ممكنة.

إلى جانب أثرها البيئي الإيجابي، تسهم هذه المبادرة في ترسيخ نهجٍ منظم لإدارة المعدات الإلكترونية المُستغنى عنها، من خلال تطبيق إجراءات تضمن التعامل معها بصورة مسؤولة في مختلف مراحل التخلص منها وإعادة تدويرها. كما يواصل البنك، عبر تعزيز الرقابة على هذا الجانب من عملياته، تطوير ممارسات الحوكمة ورفع مستوى الشفافية وإمكانية تتبع الأصول التقنية.

يواصل صحار الدولي التزامه بتبني المبادرات التي ترتقي بالتميز التشغيلي، والنمو المسؤول، والممارسات المؤسسية السليمة. ومن خلال شراكاته الاستراتيجية وإجراءاته الاستباقية، يواصل البنك خلق قيمة مستدامة لأصحاب المصلحة والمجتمعات التي يخدمها.

نبذة عن صُحار الدولي:

يُعد صحار الدولي أحد أسرع البنوك نموًا في سلطنة عُمان، مسترشدًا برؤية طموحة ليصبح مؤسسة خدمية عمانية الطابع، عالمية الريادة، تمكّن الزبائن والمجتمع والناس من الازدهار والنمو. وانطلاقًا من هذا التوجه، يركّز البنك على دعم الأفراد لتحقيق النجاح من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغيّر، كما يقدّم حلولًا مبتكرة في مجالات الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية، وإدارة الثروات، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها. ويواصل البنك تعزيز تواجده عبر انتهاجه لاستراتيجية طموحة تتمركز حول الابتكار الرقمي والتوسّع الإقليمي الاستراتيجي، والذي يتضمن تواجده في المملكة العربية السعودية؛ ملتزمًا بتوفير قيمة مستدامة عبر شراكات فاعلة، إلى جانب تقديم تجربة مصرفية استثنائية لزبائنه.

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