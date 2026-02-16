مسقط، تأكيدًا على التزامه الراسخ بتعزيز تجربة زبائنه ودعم المشهد الاقتصادي المتنامي في سلطنة عُمان، أعلن صحار الدولي عن افتتاح فرعه الجديد بمنطقة الموج — إحدى أبرز الوجهات السكنية والتجارية في السلطنة. ويقع الفرع في موقع استراتيجي داخل “ممشى الموج" وهو مركز حيوي يجمع بين أنماط الحياة العصرية والنشاط التجاري المتنوع. ويأتي افتتاح الفرع ضمن استراتيجية البنك المستمرة لتحسين وتطوير شبكة فروعه، حيث يمثّل فرع الموج إضافة استراتيجية تعزز الحضور الميداني لصحار الدولي، وترسّخ تركيزه على سهولة الوصول، والخدمات المصرفية القائمة على بناء العلاقات، وتقديم تجربة مصرفية رفيعة المستوى في المجتمعات ذات النمو المرتفع والمتعددة الاستخدامات. ومع استمرار تلبيته لتطلعات زبائنه بالتوازي مع التحول الرقمي، يواصل البنك التزامه بنموذج متوازن يدمج بين الإمكانات الرقمية المتقدمة والتفاعل الشخصي المباشر ذي القيمة المضافة.

وفي تعليقه حول افتتاح الفرع، قال عبد القادر الصومالي، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية والخدمات المميزة في صحار الدولي: "على الرغم من الدور المتنامي للخدمات المصرفية الرقمية في إعادة تشكيل تفاعل الزبائن مع المؤسسات المالية، يظل القرب الجغرافي والتواصل الشخصي عنصرين أساسيين في بناء الثقة والعلاقات طويلة المدى. ويعكس تواجدنا في الموج نهجًا مدروسًا قائمًا على تحليل البيانات في توسيع شبكة فروع البنك، من خلال تقديم خدماتنا ضمن مجتمعات نابضة بالحياة تنسجم فيها أنماط المعيشة مع الأنشطة التجارية والحراك الاقتصادي. ويتيح لنا هذا الفرع تعميق مستوى التفاعل، وتعزيز الدور الاستشاري، وتقديم تجربة مصرفية متكاملة ترتكز على العلاقة المستدامة مع الزبائن."

بدوره يقدّم فرع الموج باقة متكاملة من الخدمات المصرفية التي يلبي من خلالها احتياجات الزبائن من فئتي الأفراد والشركات، سواء في معاملاتهم اليومية أو متطلباتهم المالية الأكثر تخصصًا. وتشمل الخدمات فتح الحسابات، وإصدار البطاقات، وقبول الودائع، وتقديم حلول التمويل، والدعم الاستشاري، وذلك عبر فريق من الكفاءات المصرفية التي تحرص على تقديم خدمات متخصصة تلبي احتياجات الزبائن.

وقد صُمّم الفرع بما ينسجم مع الهوية المؤسسية لصحار الدولي، ليعكس وضوح الرؤية، واحترافية الأداء، وكفاءة العمليات، بما يضمن اتساق معايير الخدمة عبر شبكة فروع البنك كافة. ويندرج إطلاق فرع الموج ضمن استراتيجية البنك لتوسيع شبكة فروعه، والتي تستند على تحليل قاعدة الزبائن، وأنماط النشاط الاقتصادي، والطلب الهيكلي طويل الأمد على الخدمات المصرفية. ومن خلال نهجه المدروس والمتوازن، يواصل البنك تعزيز حضوره، جامعًا بين النمو المتزن والحوكمة الفاعلة، وبين الملاءمة وسهولة الوصول، وبين الابتكار واستدامة العلاقات، بما يعزز مكانته ضمن المنظومة المصرفية الديناميكية في سلطنة عُمان.

يُعد صحار الدولي أحد أسرع البنوك نموًا في سلطنة عُمان، مسترشدًا برؤية طموحة ليصبح مؤسسة خدمية عمانية الطابع، عالمية الريادة، تمكّن الزبائن والمجتمع والناس من الازدهار والنمو. وانطلاقًا من هذا التوجه، يركّز البنك على دعم الأفراد لتحقيق النجاح من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغيّر، كما يقدّم حلولًا مبتكرة في مجالات الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية، وإدارة الثروات، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها. ويواصل البنك تعزيز تواجده عبر انتهاجه لاستراتيجية طموحة تتمركز حول الابتكار الرقمي والتوسّع الإقليمي الاستراتيجي، والذي يتضمن تواجده في المملكة العربية السعودية؛ ملتزمًا بتوفير قيمة مستدامة عبر شراكات فاعلة، إلى جانب تقديم تجربة مصرفية استثنائية لزبائنه.

