مسقط، في ظل تفانيه المستمر في ابتكار تجارب مصرفية يومية لزبائنه، أطلق صحار الدولي حملة مكافآت جديدة ضمن مبادرته "طاقة تعزز تجربتك"، مقدماً للزبائن قيمة مضافة وفرصاً قيّمة للفوز. وتأتي هذه الحملة امتداداً للتعاون البارز للبنك مع شركة النفط العُمانية للتسويق ، والذي أثمر عن إنشاء أول محطة وقود تحمل علامة تجارية مشتركة في السلطنة في منطقة مرتفعات القرم. وبموجب هذه الحملة، سيدخل الزبائن ممن يستخدمون بطاقات الخصم المباشر أو الائتمان من صحار الدولي في هذه المحطة المشترك في سحوبات شهرية، حيث سيتم اختيار فائزين اثنين كل شهر للحصول على بطاقات "بسمة" بقيمة 500 ريال عُماني لكل منهما. وتستمر هذه المبادرة على مدار ثلاثة أشهر لتكافئ ما مجموعه ستة فائزين ليؤكد مجدداً القيمة المميزة التي يحرص صحار الدولي على منحها لزبائنه.

وفي معرض تعليقه على هذه المبادرة، صرّح عبد القادر الصومالي، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية وإدارة الثروات في صحار الدولي قائلاً: "إن الفكرة الكامنة وراء هذه المبادرة بسيطة ومباشرة؛ فنحن نطمع أن يلمس زبائننا القيمة الحقيقية من علاقتهم المصرفية مع صحار الدولي في مواقع لا يتوقعونها. فمن خلال هذه المبادرة، نحّول وقفة روتينية للتزود بالوقود إلى فرصة للفوز بجوائز قيّمة، وقد جاء هذا التبسيط في التجربة بغاية محددة؛ إذ نؤمن بأن أقوى العروض والمزايا هي تلك التي تتكامل بطريقة ممنهجة مع تفاصيل حياة زبائننا اليومية، مسهمين في خلق لحظات هادفه دون تعقيد."

وأضاف قائلاً: "باعتبارها الشراكة الأولى من نوعها في السلطنة، فإن تعاوننا مع شركة النفط العُمانية للتسويق يجدد التزامنا المشترك بإعادة صياغة كيفية ومكان تفاعل زبائننا مع بنكهم، وتقديم مزايا عملية من خلال تعاملات أكثر سلاسة وترابطاً. كما أننا نؤمن بأن مستقبل علاقتنا مع زبائننا يكمن في بناء شراكات مدروسة ومبتكرة عبر مختلف القطاعات، تنسجم فيها نقاط قوة الطرفين لتقديم حلول ومزايا ترتقي بالمجتمعات التي نخدمها."

وإلى جانب المزايا المباشرة التي ستعود على الزبائن، تُعد هذه الخطوة امتداداً لاستراتيجية صحار الدولي والمتمثلة في الارتقاء بجودة التفاعل مع الزبائن ومنحهم قيمة حقيقية. إذ يتيح التعاون مع شركة النفط العُمانية للتسويق للبنك فرصة الخروج من إطار العمل المصرفي المعتاد إلى بيئات تفاعلية نشطة. ويعكس هذا النهج المبتكر التزام البنك بجعل الخدمات المصرفية في سياقات يسهل الوصول إليها، ويتكامل بمرونة مع أساليب حياة زبائنه.

وقد شكل إطلاق المحطة المشتركة فصلاً جديداً من توطيد العلاقات الزبائنيه، مقدمةً وجهة عُمانية متكاملة تجمع الخدمات المصرفية بخدمات النقل، متجاوزةً بذلك مفهوم مبادرات الهوية التجارية التقليدية، لتقدّم تجربة مصرفية متكاملة في سياق االأنشطة اليومية.

ومع استمرار تطور التعاون بين صحار الدولي وشركة النفط العُمانية للتسويق، تشكل مثل هذه المبادرات إنطلاقه لعروض أكثر، لتقديم قيمة مضافة من خلال التفاعلات اليومية. وتأسيساً على الركائز التي أرستها محطة الخدمة ذات العلامة التجارية المشتركة، ستواصل هذه الشراكة استكشاف فرص جديدة تحقق مزايا ملموسة وذات قيمة لزبائن كلا الطرفين.

نبذة عن صُحار الدولي:

يُعد صحار الدولي أحد أسرع البنوك نموًا في سلطنة عُمان، مسترشدًا برؤية طموحة ليصبح مؤسسة خدمية عمانية الطابع، عالمية الريادة، تمكّن الزبائن والمجتمع والناس من الازدهار والنمو. وانطلاقًا من هذا التوجه، يركّز البنك على دعم الأفراد لتحقيق النجاح من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغيّر، كما يقدّم حلولًا مبتكرة في مجالات الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية، وإدارة الثروات. فضلاً عن تقديم خدمات الصيرفة الإسلامية عبر نافذته المصرفية "صحار الإسلامي"، التي توفر حلولاً مالية وتمويلية مبتكرة متوافقة كلياً مع أحكام الشريعة الإسلامية، لتلبي بفعالية تطلعات واحتياجات زبائنه من الأفراد والشركات. ويواصل البنك تعزيز تواجده عبر انتهاجه لاستراتيجية طموحة تتمركز حول الابتكار الرقمي والتوسّع الإقليمي الاستراتيجي، والذي يتضمن تواجده في المملكة العربية السعودية؛ ملتزمًا بتوفير قيمة مستدامة عبر شراكات فاعلة، إلى جانب تقديم تجربة مصرفية استثنائية لزبائنه. للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة: www.SIB.om

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