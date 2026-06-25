مسقط: أطلق صحار الدولي رسمياً "بطاقة الشركات لوكلاء السفر" بالشراكة مع فيزا، وذلك خلال حفل أقيم في فندق "ماندارين أورينتال، مسقط". ويمثل هذا الإنجاز خطوة سبّاقة تجعل من صحار الدولي أول بنك في سلطنة عُمان يطرح بطاقة ائتمان للشركات، والتي ستُجسّد نقلة نوعية في مدفوعات الموردين بين الشركات لوكالات السفر عبر الإنترنت ووكلاء السفر.

وقد حضر حفل الإطلاق الرسمي أعضاء من الإدارة التنفيذية لكل من صحار الدولي وشركة فيزا، إلى جانب أبرز وكالات السفر في سلطنة عُمان. وخلال الحفل، استعرضت المؤسستان الميزات والقدرات التشغيلية للمنصة، موضحتين كيفية مساهمة هذه البطاقة الائتمانية في حل تحديات المعاملات المعقدة التي يواجهها قطاع السفر المحلي.

وفي تعليقه حول هذا الإنجاز، صرّح خليل بن سالم الهديفي، رئيس مجموعة الأعمال المصرفية التجارية بالوكالة في صحار الدولي، قائلاً: "تأكيداً على دورنا الريادي في القطاع المصرفي العُماني، فإن إطلاق "بطاقة الشركات لوكلاء السفر" يؤكد على سعينا الدؤوب لتقديم ابتكارات متميزة للشركات. ومن خلال طرح هذه البطاقة الائتمانية، يمنح صحار الدولي وكالات السفر عبر الإنترنت ووكلاء السفر المرونة المالية، وضوابط تحكم مرنة، وبنية أساسية تساعدهم على خفض التكاليف التشغيلية وتعزيز الربحية. ونحن ماضون بثبات في مسعانا لبناء محفظة شاملة من الحلول المصرفية المبتكرة التي تمكّن الشركات من التوسع والازدهار، مساندين بذلك مسيرتها نحو آفاق أرحب من النمو والنجاح.”

ومن جانبه، قال ناصر بدير، المدير العام لشركة "فيزا" في سلطنة عُمان: "يُعدّ إطلاق صحار الدولي لبرنامج بطاقة الشركات لوكلاء السفر تجسيدًا واضحًا للالتزام الراسخ بدعم مسيرة نمو قطاع السياحة والسفر في سلطنة عُمان. وفي ظل التوسع المتسارع لهذا القطاع وارتباطه بالأسواق العالمية، يأتي هذا البرنامج ليُقدّم حلولًا فعّالة للتحديات التشغيلية التي تعترض وكالات السفر، ولا سيّما ما يتعلق بالتأخر في الوفاء بالالتزامات المالية تجاه الموردين وضبط السيولة المالية."

وفي ظل تعامل وسطاء السفر مع حجم هائل من المدفوعات الدولية لصالح شركات الطيران والفنادق والموردين العالميين، تأتي هذه البطاقة الائتمانية المبتكرة للشركات لتمثّل محركاً تشغيلياً بالغ الأهمية؛ إذ تتيح إمكانية إصدار وتفعيل بطاقات افتراضية مخصصة للاستخدام لمرة واحدة أو لمرات متعددة بما يتناسب مع متطلبات الحجز، إلى جانب ضمان مستويات أمان معززة عبر أكثر من 45 أداة تحكم مخصصة تتيح تقييد مكان ووقت وكيفية إنفاق الأموال بدقة، فصلاً عن دورها في تحسين التدفقات النقدية والحد من التعاملات اليدوية لإصدار الفواتير بفضل تسريع وتيرة المدفوعات الرقمية المباشرة إلى الموردين الدوليين.

ويترجم هذا الانجاز قدرة صحار الدولي على استباق متطلبات المدفوعات المتنوعة للشركات المحلية، والاستجابة لها بمجموعة متطورة من الحلول التي تشمل بطاقات الشراء للشركات، والبطاقات الافتراضية، والبطاقات مسبقة الدفع. بدوره يواصل البنك تقديم مزايا حصرية لزبائنه، متمثلة في تحقيق شفافية أكبر، وكفاءة أعلى، وتحكم أفضل في النفقات من خلال تفعيل وظائف التحكم الأساسية في البطاقات عبر منصة الخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت،

كما تؤكد هذه البطاقة على التزام صحار الدولي بتقديم حلول مبتكرة ذات قيمة مضافة لقطاع الشركات. وعبر الدمج بين الفكر الابتكاري والرؤية المتعمقة للسوق، ينجح البنك في رسم مسارات جديدة للصيرفة التجارية وتشكيل ممارسات تعزز الثقة في القطاع المالي ككل. وبهذه الخطوة، يواصل صحار الدولي مواءمة تطلعاته الاستراتيجية مع 'رؤية عُمان 2040'، مساهماً بفاعلية في دعم تنافسية الأعمال وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في السلطنة.

نبذة عن صُحار الدولي:

يُعد صحار الدولي أحد أسرع البنوك نموًا في سلطنة عُمان، مسترشدًا برؤية طموحة ليصبح مؤسسة خدمية عمانية الطابع، عالمية الريادة، تمكّن الزبائن والمجتمع والناس من الازدهار والنمو. وانطلاقًا من هذا التوجه، يركّز البنك على دعم الأفراد لتحقيق النجاح من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغيّر، كما يقدّم حلولًا مبتكرة في مجالات الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية، وإدارة الثروات، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها. ويواصل البنك تعزيز تواجده عبر انتهاجه لاستراتيجية طموحة تتمركز حول الابتكار الرقمي والتوسّع الإقليمي الاستراتيجي، والذي يتضمن تواجده في المملكة العربية السعودية؛ ملتزمًا بتوفير قيمة مستدامة عبر شراكات فاعلة، إلى جانب تقديم تجربة مصرفية استثنائية لزبائنه. للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة: www.SIB.om

نبذة عن شركة Visa

تعدّ Visa (المدرجة في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت الرمز V) شركة رائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، وتسهل الشركة إجراء المعاملات بين المستهلكين والبائعين، والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 دولة ومنطقة. وتركز رسالة Visa على ربط العالم من خلال شبكة مدفوعات تعد الأكثر أمناً وابتكاراً وراحة وموثوقية، إلى جانب دورها في تمكين ودعم الأفراد والشركات والاقتصادات لتحقيق النمو والازدهار. نحن نؤمن في Visa بأن الاقتصادات التي تشمل الجميع في كل مكان، ترتقي بالجميع في كل مكان، ونرى في تعزيز إمكانية الوصول لحلول وخدمات النظام المالي ركيزة أساسية لبناء مستقبل حركة الأموال. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة المواقع التالية Visa.com.

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