مسقط، اختتم صحار الدولي بطولة "صحار الدولي للنخبة لكرة القدم الإلكترونية"، بالتعاون مع اللجنة العُمانية للألعاب والرياضات الإلكترونية. وقد أُقيمت البطولة في مول عُمان خلال الفترة من 25 يونيو إلى 2 يوليو 2026، مستقطبةً أكثر من 500 لاعبًا من مختلف أنحاء السلطنة، لتُسجل حضورها كواحدة من أكبر بطولات كرة القدم الإلكترونية في السلطنة، مقدمةً تجربة جماهيرية استثنائية جمعت عشاق كرة القدم في أجواء تنافسية بطابع شبابي وعائلي مميز.

وفي هذا الصدد، صرّح سيف بن سعيد الراشدي، مساعد مدير عام ورئيس الفروع في صحار الدولي، قائلاً: "يجتاح حب كرة القدم الجماهير العمانية، وتشهد هذه الرياضة تحديداً تطوراً متسارعاً في طرق ممارستها، فشباب اليوم لم تقتصر ممارستهم لها على الملاعب الخضراء أو الشاشات، بل أصبحت تفاعلية ورقمية ذات صدى واسع. وفي الوقت الراهن، تقع الرياضات الإلكترونية عند ملتقى الرياضة والتكنولوجيا والترفيه والشغف الشبابي، ويؤكد استحداث مواهب شبابية عمانية واعدة على زخم تطوّر هذا النوع من الرياضات. ونؤمن في صحار الدولي بأن الشراكة المجتمعية الفاعلة تبدأ من إدراكنا لتوجهات جيل اليوم وتطلعاته، وهذا ما جسدته بطولة "صحار الدولي للنخبة لكرة القدم الإلكترونية"، التي أتاحت لنا التواصل مع أواسط محبي الألعاب الإلكترونية، وساهمت في ترسيخ الاستخدام الإيجابي للتقنيات الرقمية، فضلًا عن توفير منصة تجمعهم حول شغف مشترك."

اعتمدت البطولة نظام خروج المغلوب من جولة واحدة –الإقصاء الفردي-، حيث تنافس اللاعبون يوميًا من الساعة 4:00 عصراً وحتى 10:00 مساءً، وصولاً إلى المباريات النهائية في 2 يوليو 2026. وحظي الفائزون بجوائز نقدية بلغت 5,000 ريال عُماني؛ حيث حصل بطل المسابقة على 3,000 ريال عُماني، و1,500 ريال عُماني لصاحب المركز الثاني، و500 ريال عُماني للفائز بالمركز الثالث. وقد صُممت هذه البطولة لتحاكي بطولات كرة القدم الكبرى بحماسها وإثارتها، مانحةً اللاعبين تجربة متكاملة لاختبار مهاراتهم واستعراضها.

وإلى جانب مباريات البطولة، ضمّ الحدث منطقة ترفيهية لإثراء تجربة الزوار من جميع الفئات العمرية؛ حيث جمعت هذه المنطقة بين تجارب الألعاب التفاعلية، والمسابقات والتحديات، والأنشطة التفاعلية مع الجمهور، بالإضافة إلى سحوبات وجوائز يومية، مما خلق بيئة مناسبة للعائلات طوال فترة البطولة. وأسهمت الأنشطة المصاحبة في توسيع دائرة المتعة لمحبي الألعاب الإلكترونية وعائلاتهم في ظل أجواء البطولة الحماسية.

أسهمت هذه البطولة في دفع الزخم المتنامي الذي تشهده الرياضات الإلكترونية في السلطنة؛ فمع تطور قطاع الألعاب الإلكترونية وتحوله من مجرد نشاط ترفيهي إلى منظومة مهيكلة، تؤدي المبادرات مثل بطولة "صحار الدولي للنخبة لكرة القدم الإلكترونية" دوراً مهماً في تسليط الضوء على اللاعبين المحليين، وتحفيز مشاركتهم، وتعزيز مكانة السلطنة في هذا المجال. وشكلّت هذه البطولة نقطة تواصل فاعلة بين صحار الدولي والمجتمع، عبر نهج يدرك أهمية الوصول إلى فئة الشباب عبر برامج تحاكي اهتماماتهم وتتوافق مع حداثة الطرق التي تجمعهم.

ويواصل صحار الدولي تخطي الحدود التقليدية للعمل المصرفي، مُنشئاً منصات مبتكرة تُلبي احتياجات الجيل القادم. وتؤكد هذه البطولة التزام البنك الراسخ بتبنيه الابتكار الرقمي، ورعاية المواهب المحلية، إلى جانب دعم النمو المستمر لمجتمع الألعاب والرياضات الإلكترونية في سلطنة عُمان.

نبذة عن صُحار الدولي:

يُعد صحار الدولي أحد أسرع البنوك نموًا في سلطنة عُمان، مسترشدًا برؤية طموحة ليصبح مؤسسة خدمية عمانية الطابع، عالمية الريادة، تمكّن الزبائن والمجتمع والناس من الازدهار والنمو. وانطلاقًا من هذا التوجه، يركّز البنك على دعم الأفراد لتحقيق النجاح من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغيّر، كما يقدّم حلولًا مبتكرة في مجالات الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية، وإدارة الثروات. فضلاً عن تقديم خدمات الصيرفة الإسلامية عبر نافذته المصرفية "صحار الإسلامي"، التي توفر حلولاً مالية وتمويلية مبتكرة متوافقة كلياً مع أحكام الشريعة الإسلامية، لتلبي بفعالية تطلعات واحتياجات زبائنه من الأفراد والشركات. ويواصل البنك تعزيز تواجده عبر انتهاجه لاستراتيجية طموحة تتمركز حول الابتكار الرقمي والتوسّع الإقليمي الاستراتيجي، والذي يتضمن تواجده في المملكة العربية السعودية؛ ملتزمًا بتوفير قيمة مستدامة عبر شراكات فاعلة، إلى جانب تقديم تجربة مصرفية استثنائية لزبائنه. للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة: www.SIB.om

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