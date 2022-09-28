مسقط: في إطار سعيه نحو الإسهام في تحقيق الأهداف الوطنية المتمثلة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، يواصل صحار الدولي التزامه بدعم المبادرات التي تساهم في تبادل المعرفة وتنمية مهارات الكفاءات الوطنية من فئة الشباب، حيث شارك البنك مؤخرًا في الحفل الختامي للدورة الحادية عشر من برنامج ومسابقة الشركة 2022 والذي استهدف تمكين الشباب العماني وتأسيسهم ليكونوا روّاد أعمال في سن مبكرة، وبالتالي الإسهام في دفع مسيرة التنمية في البلاد، حيث تم تنظيم الحفل في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض تحت رعاية صاحب السمو السيد عزان بن قيس بن طارق آل سعيد، نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العمانية، وحضور عدد من كبار المسؤولين في المؤسسات والشركات الداعمة للبرنامج.

بدورها تأتي رعاية البنك لهذا البرنامج ترجمةً لالتزام البنك بمسؤوليته تجاه المجتمع وحرصه على تنمية قدرات الشباب العماني، حيث تضمن البرنامج عدد من الدورات التدريبية وورش العمل التي سلطت الضوء بدورها على مجالات مختلفة شملت إدارة الأعمال والتخطيط المالي والتسويق والمبيعات وإدارة الموارد البشرية، إضافة إلى البرامج الأخرى، حيث يتطلع صحار الدولي دومًا نحو دعم مثل هذه البرامج والمنصات المثرية التي تهدف إلى تبادل المعرفة وإضافة قيمة حقيقية في قطاع الأعمال في السلطنة فضلاً عن تعزيز أفكار التطوير الذاتي والتعلم المستمر ولعب دور ريادي في تمكين الكوادر الوطنية الشابة.

وحول ذلك، علق الفاضل محمد بن محفوظ العارضي، رئيس مجلس إدارة صحار الدولي، قائلاً: "الشباب هم مستقبل هذه الأمة ودورهم أساسي في دفع عجلة التقدم في البلاد، وقد لعبت شركة إنجاز عمان دورًا حيويًا في إثراء حياة الكفاءات العمانية من خلال مساعدتهم على اكتساب المهارات اللازمة لبدء مشاريعهم الخاصة في سوق الأعمال الذي يشهد تنافس وتحديات مختلفة. بدورنا نتطلع من خلال هذه المنصة الفاعلة لتبادل المعرفة وإضافة قيمة حقيقية في قطاع الأعمال في السلطنة فضلاً عن تعزيز أفكار التطوير الذاتي والتعلم المستمر ولعب دور ريادي في تمكين الكوادر الوطنية الشابة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتقديم الدعم لمثل هذه البرامج التي تستهدف الشباب بالمقام الأول

وتطوير مختلف المجالات العملية والعلمية فضلاً عن تنمية مهاراتهم في إدارة الأعمال والتخطيط المالي والتسويق والمبيعات وإدارة الموارد البشرية وغيرها."

بدوره فقد شكّل برنامج "الشركة" منصة مثالية للطلاب لاكتساب الخبرة العملية اللازمة التي تمكنهم من التعامل مع التحديات فضلاً عن تزويدهم بالمعرفة اللازمة والخبرة العملية لتحقيق تطلعاتهم في حياتهم المهنية، حيث استهدف البرنامج طلاب المدارس الثانوية والجامعات من خلال تقديم ورش عمل ركزت على مواضيع عملية عدة شملت إدارة الأعمال والتخطيط المالي والتسويق والمبيعات وإدارة الموارد البشرية.

ومن جانبها، علقت الفاضلة خولة الحارثية، الرئيس التنفيذي لإنجاز عمان، قائلة: "برنامج الشركة هو مبادرة تم تصميمها لمساعدة طلاب المدارس الثانوية والجامعات على اكتساب المهارات والكفاءات والخبرة العملية اللازمة ليصبحوا رواد أعمال في مجالاتهم. بدورنا نقدر في إنجاز عمان جهود صحار الدولي في دعم الأجيال القادمة من رواد الأعمال في السلطنة، عليه فإننا نتطلع إلى مواصلة هذه الشراكة والإسهام في تحقيق المزيد من التنمية والازدهار لكوادرنا الوطنية".

يُعد هذا الدعم جزءًا من برنامج المسؤولية الاجتماعية لصحار الدولي ويلتزم من خلاله بإيجاد تغير اجتماعي واقتصادي إيجابي من خلال دعم برنامج إنجاز عمان والمبادرات الأخرى التي تضيف قيمة مستدامة للشباب والمجتمع بشكل عام. بدوره يسعى صحار الدولي دائمًا نحو دعم وتبني المنصات التي تستهدف إثراء المعرفة، ومن خلال هذا النهج يعزز صحار الدولي التزامه بالاستثمار في قدرات الشباب العماني، ودعمهم لتعزيز ثقتهم في القدرة على مواجهة التحديات المستقبلية والمضي قدماً في الإرتقاء بالاقتصاد العماني إلى مستويات أعلى.

#بياناتشركات

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نبذة عن صحار الدولي

انطلاقاً من رؤيته بأن يكون مؤسسة خدمية عمانية الطابع عالمية الريادة تساعد الزبائن والمجتمع والناس على الازدهار والنمو، يعمل صحار الدولي على مساعدة الناس على تحقيق " الفوز" من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغير، مكملاً نموهم وازدهارهم بخدمات تستند إلى المعايير الدولية. يسعى البنك إلى إعادة

تعريف الخدمات المصرفية في سلطنة عمان من خلال تحديثات تركز على المبادئ التالية: سرعة أكبر، بما يجعل كل شيء أبسط وأسرع ، وقيمة أكبر، بما يضمن تقديم خدمات ذات علاقة بحاجات الزبائن، ورؤية أشمل، بما يخدم أصحاب العلاقة من خلال الإدارة المبتكرة. www.soharinternational.com

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حميدة البلوشية

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