مسقط: في إطار التزامه بدعم الإبداع وتمكين الكفاءات العمانية، بادر صحار الدولي، أفضل بنك في عُمان، بدعم حفل تخرج الدفعة الأولى من برنامج "مستقبل الأزياء"، والذي تنظمه شركة دار الأسيل بقيادة المصممة أمل الرئيسية، أحد الأسماء العمانية البارزة في عالم التصميم، وقد استمر البرنامج لمدة ثمانية أشهر وفّر خلالها التدريب والتوجيه للمصممات العمانيات المشاركات في الدفعة الأولى من البرنامج. وقد أُقيم حفل التخرج تحت رعاية صاحبة السمو السيدة ميان بنت شهاب آل سعيد، رئيسة مجلس الإدارة التأسيسي للجمعية العمانية للتصميم، وقد مثل البنك في الحفل الفاضل مازن بن محمود الرئيسي، رئيس مجموعة التسويق بصحار الدولي، كما تضمن الحفل توقيع مذكرة تفاهم لمواصلة البنك دعمه للدفعة الثانية من البرنامج كراعي ذهبي، الأمر الذي يترجم التزام صحار الدولي تجاه تمكين المرأة العمانية في مختلف المجالات.

وحول ذلك، علق الفاضل مازن بن محمود الرئيسي، رئيس مجموعة التسويق بصحار الدولي، قائلاً: "يأتي تمكين المرأة العمانية في صميم مبادراتنا في مجال المسؤولية الاجتماعية، ويعكس برنامج " مستقبل الأزياء" التزامنا في صحار الدولي بدعم المرأة وتمكينها للإسهام في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها السلطنة. ومن خلال تزويد المرأة العمانية بالمهارات الضرورية والخبرات العملية، يسهم هذا البرنامج في تمكينها من لعب دور محوري في نمو مجال الأزياء والإسهام بشكل أكبر في استراتيجية التنويع الاقتصادي. عليه فإننا نحرص في صحار الدولي على تركيز استثماراتنا الاستراتيجية في المجتمع بما يتجاوز مبادرات المسؤولية الاجتماعية الاعتيادية، وذلك بهدف ترك آثار مستدامة تُمكّن المرأة العمانية من تحقيق طموحاتها الإبداعية والاقتصادية."

ويهدف برنامج "مستقبل الأزياء" إلى تزويد المرأة العمانية بمنصة لتطوير مهاراتها واكتساب الخبرة في مجال الأزياء، حيث يجمع البرنامج بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، كما يتضمن دورات متخصصة في وضع تصورات حول مستقبل الأزياء وصحافة الموضة، إلى جانب فرص تدريب خارج السلطنة شملت التدريب في دار أزياء مرموقة في مدينة باريس، وزيارات لأحداث عالمية حول الأزياء

مثل "Première Vision" و "Texworld"، الأمر الذي وفر فهماً شاملاً للمشاركات حول المشهد العالمي للأزياء لتمكينهن من المساهمة بشكل فعّال في نمو هذا القطاع. وقد أقيم حفل تخرج الدفعة الأولى من البرنامج في فندق ماندارين أورينتال في مسقط، بحضور عدد من صاحبات السمو والسعادة وعدد من الشخصيات الدبلوماسية، وممثلي وسائل الإعلام والصحافة.

من جانبها، علقت الفاضلة أمل الرئيسية، مؤسسة شركة دار الأسيل، قائلةً: "نفخر اليوم بكفاءاتنا اللاتي أكملن برنامج "مستقبل الأزياء" لما أبدينَه من حرص والتزام لإتمام هذا البرنامج المثري، الأمر الذي يُترجم الإمكانيات الإبداعية التي تتميز بها المرأة العمانية في صناعة الأزياء. وعليه، فإنني أتطلع إلى إسهامات هذه الكفاءات في رسم مستقبل الموضة في السلطنة. كما أتقدم بالشكر الجزيل لصحار الدولي على التزامه بدعم الكفاءات العمانية ودعم هذا البرنامج، الذي أثمر عن توفير تجارب تعليمية وفرص مهنية لمصمماتنا الشابات."

بدوره يأتي دعم صحار الدولي لبرنامج "مستقبل الأزياء" ليجيد التزام البنك بدعم الابتكار والاسهام في مسيرة التنمية التي تشهدها السلطنة في مختلف القطاعات. ومن خلال استثماراته في مجال المسؤولية الاجتماعية، يواصل البنك مضيه قدمًا في استراتيجيته التي تنسجم مع رؤية عمان 2040، وذلك من أجل بناء مجتمع قائم على المعرفة وتمكين الكفاءات العمانية الشابة في مختلف مجالاتهم ليتمكنوا من الإسهام في تنمية هذا الوطن وازدهاره.

نبذة عن صحار الدولي

انطلاقاً من رؤيته بأن يكون مؤسسة خدمية عمانية الطابع عالمية الريادة تساعد الزبائن والمجتمع والناس على الازدهار والنمو، يعمل صحار الدولي على مساعدة الناس على تحقيق " الفوز" من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغير، مكملاً نموهم وازدهارهم بخدمات تستند إلى المعايير الدولية. يسعى البنك إلى إعادة تعريف الخدمات المصرفية في سلطنة عمان من خلال تحديثات تركز على المبادئ التالية: سرعة أكبر، بما يجعل كل شيء أبسط وأسرع ، وقيمة أكبر، بما يضمن تقديم خدمات ذات علاقة بحاجات الزبائن، ورؤية أشمل، بما يخدم أصحاب العلاقة من خلال الإدارة المبتكرة.

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