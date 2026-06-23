مسقط، في تأكيدٍ على ريادته في مجال التحول الرقمي والابتكار المصرفي، حصد صحار الدولي الجائزة البلاتينية في فئة ابتكار الخدمات المصرفية للشركات ضمن جوائز Infosys Finacle للابتكار المصرفي 2026، وذلك تقديراً لمشروعه الرائد لتحول منظومة حساب الخزانة الموحدة. ويعكس هذا الإنجاز نجاح البنك في توظيف التكنولوجيا والابتكار لإعادة تصميم العمليات المالية وتعزيز الشفافية ورفع الكفاءة التشغيلية من خلال منظومة رقمية متكاملة تواكب متطلبات المستقبل. ويمثل مشروع حساب الخزانة الموحدة محطة استراتيجية مهمة في مسيرة التحول الرقمي للبنك، حيث أسهم في تحديث عمليات الخزينة وتبسيط الإجراءات المالية وتعزيز مستويات الحوكمة والشفافية، بما يدعم اتخاذ القرارات بصورة أكثر كفاءة ويعزز القيمة المقدمة للمؤسسات والجهات المستفيدة. كما يجسد المشروع رؤية صحار الدولي في تطوير حلول مصرفية قائمة على الابتكار تسهم في بناء منظومة مالية أكثر تكاملاً واستدامة.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال خليل بن سالم الهديفي، رئيس مجموعة الأعمال المصرفية التجارية بالوكالة في صحار الدولي:"يعكس هذا التكريم التزامنا المستمر بتقديم حلول مبتكرة تلبي الاحتياجات المتطورة لزبائننا من المؤسسات والشركات. ولا يُعد مشروع تحول منظومة حساب الخزانة الموحدة مجرد مبادرة تقنية، بل يمثل نقلة استراتيجية في كيفية إدارة المؤسسات للسيولة المالية وتعزيز الحوكمة المالية ورفع الكفاءة التشغيلية. ومن خلال بناء منظومة خزينة أكثر تكاملاً وشفافية، نمكّن زبائننا من اتخاذ قرارات أكثر دقة، وتحسين إدارة الموارد المالية، وتعزيز مرونتهم في التعامل مع المتغيرات. وفي صحار الدولي، نواصل التركيز على تطوير حلول مصرفية تحقق قيمة مستدامة لزبائننا، وتسهم في دعم مسيرة التحديث والتحول الرقمي التي تشهدها سلطنة عُمان."

كما علق سجيل بشيرالدين، رئيس مجموعة التكنولوجيا والحلول الرقمية في صحار الدولي: "يؤكد هذا التكريم التزامنا المستمر بتسخير الابتكار والتكنولوجيا لإحداث أثر ملموس ومستدام لزبائننا وشركائنا. ويُعد مشروع حساب الخزانة الموحدة إنجازاً محورياً ضمن رحلتنا للتحول الرقمي، حيث يبرهن على قدرة الحلول التقنية المتقدمة على تبسيط العمليات المالية المعقدة وتعزيز الشفافية وتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة على نطاق واسع. وفي صحار الدولي، نواصل تطوير حلول مصرفية مستقبلية لا ترتقي بتجربة الزبائن فحسب، بل تسهم أيضاً في دعم الأولويات الوطنية وتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040."

وتُعد جوائز Infosys Finacle للابتكار المصرفي من أبرز الجوائز العالمية المتخصصة في القطاع المالي، حيث تحتفي بالمؤسسات التي تسهم في رسم ملامح مستقبل العمل المصرفي من خلال المبادرات التحولية والابتكارات المرتكزة على احتياجات الزبائن وتوظيف تقنيات الجيل الجديد. وقد استقطبت نسخة عام 2026 أكثر من 500 مشاركة من مؤسسات مالية حول العالم، جرى تقييمها من قبل لجنة تحكيم مستقلة تضم نخبة من الخبراء والقادة العالميين في القطاعين المصرفي والتقني.

ويعزز هذا التكريم المكانة المتقدمة لصحار الدولي كمؤسسة مصرفية تضع الابتكار في صميم استراتيجيتها، وتواصل الاستثمار في القدرات الرقمية والتقنيات الناشئة والحلول القائمة على المنظومات المتكاملة. ومن خلال هذا النهج، يواصل البنك دوره في دعم تطور القطاع المالي والإسهام في تحقيق مستهدفات السلطنة نحو اقتصاد أكثر تنوعاً وتنافسية وتمكيناً رقمياً.

نبذة عن صُحار الدولي:

يُعد صحار الدولي أحد أسرع البنوك نموًا في سلطنة عُمان، مسترشدًا برؤية طموحة ليصبح مؤسسة خدمية عمانية الطابع، عالمية الريادة، تمكّن الزبائن والمجتمع والناس من الازدهار والنمو. وانطلاقًا من هذا التوجه، يركّز البنك على دعم الأفراد لتحقيق النجاح من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغيّر، كما يقدّم حلولًا مبتكرة في مجالات الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية، وإدارة الثروات، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها. ويواصل البنك تعزيز تواجده عبر انتهاجه لاستراتيجية طموحة تتمركز حول الابتكار الرقمي والتوسّع الإقليمي الاستراتيجي، والذي يتضمن تواجده في المملكة العربية السعودية؛ ملتزمًا بتوفير قيمة مستدامة عبر شراكات فاعلة، إلى جانب تقديم تجربة مصرفية استثنائية لزبائنه. للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة: www.SIB.om

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