مسقط، في إطار التزامه بدعم المجتمع وتمكين الكفاءات الشابة، وقع صحار الدولي مذكرة تفاهم مع دار الأسيل ممثلةً بالفاضلة أمل الرئيسية، أحد الأسماء العمانية البارزة في عالم التصميم. وبموجب هذه المذكرة سيقوم صحار الدولي بتمويل برنامج تدريبي يمتد لعام كامل ويستهدف مجموعة مختارة من الخريجات العُمانية في صناعة الأزياء، فضلاً عن تزويدهم بالخبرة العملية الضرورية للارتقاء في مسارهم المهني. وقد أُقيم حفل التوقيع على هامش حدث عرض الأزياء التي نظمته دار الأسيل بمتحف عُمان عبر الزمان في يوم السبت، الموافق 14 أكتوبر 2023، حيث استعرض عرض الأزياء تصاميم استلهمت من التراث البحري العريق التي تتميز به السلطنة، وإرثها الثقافي العريق المرتبط به. بدوره يحرص صحار الدولي على الاسهام بشكل فاعل في كل ما من شأنه دعم الكفاءات الوطنية الشابة، وذلك ترجمةً لالتزام البنك نحو الاسهام في الجهود المبذولة لتمهيد الطريق لمستقبل تتألق فيه الثقافة العمانية والصناعات الإبداعية كمنارات للتميز.

من جانبه، علق الفاضل محمد بن محفوظ العارضي، رئيس مجلس إدارة صحار الدولي، قائلاً: "ضمن مساعينا نحو دعم التميز وتعزيز الكفاءات العمانية الموهوبة، يسرنا المضي قدمًا في هذه الشراكة للإسهام في نجتح المرحلة التحولية للكفاءات المستهدفة من هذا البرنامج. بدورها تمثل شراكتنا مع دار الأسيل لحظة محورية في التزامنا بتمكين الشباب وتعزيز المجتمع وتنميه، حيث نهدف من خلال هذه المبادرات إلى بناء مستقبل واعد تزدهر فيه الثقافة العُمانية والصناعات الإبداعية لتكون رمزًا للتميز ليس فقط على المستوى المحلي، بل يتعدى ذلك إلى المستوى العالمي أيضاً. كما أننا ندرك تمامًا أنه من خلال تنمية المواهب وتعزيز التعبير الثقافي، سنسهم في صناعة إرثًا يحتذى به ويكون مصدر يلهم الثقافة للأجيال القادمة."

وقد تم تصميم هذا البرنامج التدريبي المتكامل ليتناسب مع تطلعات المصممة العُمانية الشابة، حيث سيتم تدريب عدد من الخريجات الموهوبة في صناعة الأزياء من إجل تعزيز مهاراتهن وتمكينهن من أن يصبحن محترفات في الصناعة مستقبلاً. من جانبها أبدت الفاضلة أمل الرئيسي شكرها وتقديرها للجهود التي يبذلها صحار الدولي في الاسهام في تطوير الصناعات الإبداعية والتراث الثقافي في السلطنة، حيث علقت قائلة: "أتقدم بخالص الشكر والتقدير لصحار الدولي نظير الدعم والتزامهم الراسخ بمسؤليتهم تجاه المجتمع، حيث يسرنا توقيع هذه الشراكة مع البنك لتضافر الجهود الرامية نحو دعم الثقافة العمانية وتمكين المواهب الوطنية الشابة. عليه سنتمكن من خلال إطلاق هذا البرنامج التدريبي من المضي قدما إلى جانب شركائنا نحو مستقبل أكثر إشراقا لعمان وجعلها منارة للثقافات وصناعاة الأزياء على المستوى العالمي."

بدوره يواصل صحار الدولي التزامه بدعم العديد من المبادرات التي تثري النطاق المحلي بمختلف مجالاته انسجامًا مع المساعي الوطنية والطموحات التي تتحقق من خلال الجهود المشتركة والتي تمهد الطريق لمستقبل أكثر إشراقًا تتميز فيه الثقافة العُمانية وصناعاتها الإبداعية. وفي سياق متصل، بادر البنك بدعم العديد من البرامج التدريبية بما في ذلك برنامجي شركة إنجار عمان؛ برنامجي "الشركة" و"قراراتي المالية" وذلك التزامًا منه بالاسهام المستمر في تطوير الكفاءات وبالتالي الاسهام في التنمية الشاملة التي تشهدها السلطنة.

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نبذة عن صحار الدولي

انطلاقاً من رؤيته بأن يكون مؤسسة خدمية عمانية الطابع عالمية الريادة تساعد الزبائن والمجتمع والناس على الازدهار والنمو، يعمل صحار الدولي على مساعدة الناس على تحقيق " الفوز" من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغير، مكملاً نموهم وازدهارهم بخدمات تستند إلى المعايير الدولية. يسعى البنك إلى إعادة تعريف الخدمات المصرفية في سلطنة عمان من خلال تحديثات تركز على المبادئ التالية: سرعة أكبر، بما يجعل كل شيء أبسط وأسرع ، وقيمة أكبر، بما يضمن تقديم خدمات ذات علاقة بحاجات الزبائن، ورؤية أشمل، بما يخدم أصحاب العلاقة من خلال الإدارة المبتكرة.

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