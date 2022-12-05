مسقط: مكرساً جهودة لدعم التنمية المستدام بالسلطنة، يحرص صحار الدولي على دعم المشاريع الوطنية الداعمة للتنمية الإقتصادية، وقد شارك البنك مع شركة سانفيرا للكربون في حفل افتتاح مصنع سانفيرا للكربون الذي تم تمويله من قبل كلٍ من صحار الدولي وصحار الإسلامي. وقد أقيم حفل الافتتاح في موقع المصنع في المنطقة الحرة بصحار تحت رعاية معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن، وحضور الفاضل عبدالواحد المرشدي، رئيس مجموعة الصيرفة الإسلامية بصحار الدولي، إلى جانب عدد من أعضاء الإدارة التنفيذية بالبنك ورواد الأعمال وممثلي الجهات الحكومية، وممثلي وسائل الإعلام.

وحول هذا الافتتاح، علق الفاضل أحمد المسلمي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي، قائلاً :"يلتزم صحار الدولي ونافذته الإسلامية بدعم المشاريع الوطنية الكبرى والتي تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تنمية الإقتصاد الوطني وتوجيه كافة الجهود نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي. وتعد هذه المشاريع مهمة جداً لتطوير قطاع تحول الطاقة فضلاً عن كونها رافدًا حقيقيًا لتوفير فرص عمل جديدة للطاقات الوطنية. بدورنا في صحار الدولي فإننا نحرص على دعم جهود التوعية لتعزيز الاستهلاك الرشيد والاستخدام المستدام للموارد تماشيا مع رؤية عمان 2040 وأهدافها، ويأتي تمويل مشروع سانفيرا للكاربون ترجمةً لهذا الحرص ودليلاً على جهود البنك واسهاماته نحو التنمية الشاملة في السلطنة."

وجدير بالذكر أنه قد تم وضع حجر الأساس لمصنع سانفيرا للكربون في ديسمبر 2018 لتصنيع الكوك البترولي المكلس (CPC) بإجمالي سعة تشغيلية تبلغ 440.000 طن متري سنويًا، حيث يهدف المشروع إلى تلبية احتياجات صناعة الألمنيوم المحلية من فحم الكوك المكلسن، كما أنه من المتوقع أن يحقق المشروع الصديق للبيئة نتائج ملحوظة ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للسلطنة. وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بـ 155.90 مليون دولار أمريكي، وقد تم تمويل المشروع من خلال حقوق ملكية قدرها 51.45 مليون دولار أمريكي وقرض بقيمة 104.45 مليون دولار أمريكي مع الحفاظ على نسبة حقوق الملكية (DER) يصل إلى 67:33 (~2:1). وكونه الشريك والممول للمشروع، قام كل من صحار الدولي وصحار الإسلامي بتوفير تمويل بقيمة 83.66 مليون دولار أمريكي و20.79 مليون دولار على التوالي.

وقد بدأت مصنع سانفيرا للكربون عملياته في وحدة الأفران ذات العمود الرأسي في يناير من بداية هذا العام، ومنها حققت المنشأة إيرادات تقدر قيمتها بـ15 مليون دولار بحلول سبتمبر، كما نجحت الشركة بتوريد كمية مناسبة من فحم الكوك المكلسن لكل من صحار ألمنيوم و BP Europa، بالإضافة إلى تزويد الكبريت GPC عالي الجودة إلى مصافي OQ

بموجب عقد مدته ثلاث سنوات. ونظرا لموقعها الاستراتيجي وقربها من ميناء صحار، تهدف الشركة إلى دخول سوق الألمنيوم الإقليمي في قطر والمملكة العربية السعودية والقارة الأفريقية.

وفي إطار سعيه نحو مواكبة وتيرة النمو العالمي في القطاع المصرفي وغيره من القطاعات، يلتزم صحار الدولي بدروه في دعم مسيرة التنمية الشاملة في السلطنة من خلال مبادراته ودعمه وتمويله لمشاريع وطنية كبرى تهدف بدورها إلى تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي في السلطنة.

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نبذة عن صحار الدولي

انطلاقاً من رؤيته بأن يكون مؤسسة خدمية عمانية الطابع عالمية الريادة تساعد الزبائن والمجتمع والناس على الازدهار والنمو، يعمل صحار الدولي على مساعدة الناس على تحقيق " الفوز" من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغير، مكملاً نموهم وازدهارهم بخدمات تستند إلى المعايير الدولية. يسعى البنك إلى إعادة تعريف الخدمات المصرفية في سلطنة عمان من خلال تحديثات تركز على المبادئ التالية: سرعة أكبر، بما يجعل كل شيء أبسط وأسرع ، وقيمة أكبر، بما يضمن تقديم خدمات ذات علاقة بحاجات الزبائن، ورؤية أشمل، بما يخدم أصحاب العلاقة من خلال الإدارة المبتكرة. www.soharinternational.com

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