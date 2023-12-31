مسقط: تماشيًا مع استراتيجية البنك طويلة المدى التي تهدف إلى تحقيق المزيد من النجاح ، ووضع البنك على مسار النمو المستدام، والمساهمة في تنويع الاقتصاد المحلي تماشيًا مع أهداف سلطنة عُمان، قام صحار الدولي بالدخول في شراكة استراتيجية مع شركة أوبار كابيتال (يو-كابيتال)، وهي شركة وساطة رائدة في بورصة مسقط. وتمثل هذه الشراكة تطورًا كبيرًا في المشهد المالي في سلطنة عُمان، حيث تتولى يو-كابيتال دور مزود السيولة في السوق محلياً، مما يسهل تدفق العروض والطلبات المستمرة لأسهم صحار الدولي.

وقال الفاضل أحمد المسلمي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي، "في صحار الدولي، يتمحور التزامنا الراسخ حول إثراء القيمة للمساهمين. وينسجم هذا التعاون مع استراتيجيات ومبادرات بورصة مسقط التي تهدف إلى دعم العروض، وتوسيع حلول سوق رأس المال، وتحفيز الاستثمار، وبالتالي تحسين السوق وتنشيط دور أسواق رأس المال في التقدم الاقتصادي لسلطنة عُمان. كما أنه يؤكد التزام البنك الثابت لرعاية الابتكار وتحقيق تميز في سوق حيوي . علاوة على ذلك، فإن هذا التعاون يعزز من الفرص والإمكانيات، مما يزيد من قدرتنا لتمكين الأفراد ذات الصلة لدينا. وإن الخبرات المدمجة بيننا لا تهدف إلى زيادة سيولة أسهم صحار الدولي فقط، ولكن أيضًا إلى دفع الابتكار في المجال المصرفي في سلطنة عُمان."

والهدف الأساسي من هذه الشراكة هو تعزيز وتحسين سيولة أسهم صحار الدولي المدرجة في بورصة مسقط. ويلتزم هذا التعاون بشكل صارم بالمبادئ التوجيهية التنظيمية التي وضعتها بورصة مسقط لصناعة السوق المالية. ومن خلال توحيد جهوده مع يو كابيتال، يضع صحار الدولي نفسه في موقع يفتح له فرصا جديدة، كرفع قيمة المساهمين، وتعزيز السيولة، مما يؤكد مكانته كمؤسسة رائدة في القطاع المصرفي في سلطنة عُمان. وتبلغ القيمة السوقية لصحار الدولي بعد الاندماج حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي (500 مليون ريال عماني)، مع حجم أصول يزيد عن 6.5 مليار ريال عماني، أي بزيادة في حصته السوقية بنسبة 50%.

وبهذه المناسبة، قال الشيخ عبد العزيز السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة يو-كابيتال، "نحن سعداء للغاية بتعاوننا مع صحار الدولي، والذي يمثل فرصة كبيرة لإضافة القيمة بشكل كبير لمساهميه. ومن المتوقع أن يضع هذا التحالف الاستراتيجي معايير جديدة في السوق المحلي، وستوفر جهودنا تجربة لا مثيل لها لمساهمي صحار الدولي."

وبينما يعمل صحار الدولي مع شركة يو-كابيتال لتحسين السيولة والالتزام بالمعايير التنظيمية وريادة الإمكانيات الجديدة، فإنهما يعززان مكانتهما كقادة في المشهد المالي في عُمان. كما أن هذه الشراكة ليست مجرد علامة فارقة ولكنها شهادة على تفاني كلا المؤسستين للتميز - ومن خلال الجمع بين خبراتهما ومواردهما، يقف صحار الدولي مع شركة يو-كابيتال على أهبة الاستعداد ليس فقط لتعزيز سيولة أسهم صحار الدولي، بل أيضًا لإشعال حقبة جديدة من النمو والفرص في القطاع المصرفي في سلطنة عُمان.

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نبذة عن صحار الدولي

انطلاقاً من رؤيته بأن يكون مؤسسة خدمية عمانية الطابع عالمية الريادة تساعد الزبائن والمجتمع والناس على الازدهار والنمو، يعمل صحار الدولي على مساعدة الناس على تحقيق " الفوز" من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغير، مكملاً نموهم وازدهارهم بخدمات تستند إلى المعايير الدولية. يسعى البنك إلى إعادة تعريف الخدمات المصرفية في سلطنة عمان من خلال تحديثات تركز على المبادئ التالية: سرعة أكبر، بما يجعل كل شيء أبسط وأسرع ، وقيمة أكبر، بما يضمن تقديم خدمات ذات علاقة بحاجات الزبائن، ورؤية أشمل، بما يخدم أصحاب العلاقة من خلال الإدارة المبتكرة.

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