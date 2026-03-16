مسقط، ضمن جهوده المتواصلة لتوسيع نطاق وصول الزبائن إلى خدماته المصرفية الإسلامية، باشر صحار الإسلامي، النافذة المصرفية الإسلامية لصحار الدولي، عملياته في موقع فرعه الجديد بمحافظة البريمي، حيث يقع الفرع في شارع وسط المدينة. وبهدف تعزيز حضوره في المحافظة، وتسهيل وصول الزبائن إلى خدماته، يأتي هذا الفرع في إطار مساعي البنك المستمرة لتطوير شبكة فروعه بما يواكب تطلعات زبائنه، والحفاظ على علاقاته الوثيقة مع المجتمعات التي يخدمها. وبافتتاح هذا الفرع، ارتفع عدد فروع صحار الإسلامي إلى 21 فرعاً، بالإضافة إلى مركزي خدمة في مختلف أنحاء السلطنة، وذلك بعد افتتاح فرع بوشر وإطلاق مركز خدمة في بدية خلال عام 2025، والافتتاح الأخير لفرعه في جعلان بني بو حسن.

وحول ذلك، علّق فهد بن أكبر الزدجالي، رئيس صحار الإسلامي، قائلاً: "يعكس انتقال فرعنا في البريمي التزامنا المستمر بتعزيز وصول الزبائن إلى الحلول المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع الحفاظ على قربنا من المجتمعات التي نخدمها. ومع تزايد الطلب على الخدمات المصرفية الإسلامية في مختلف أنحاء السلطنة، نواصل تركيزنا على تعزيز حضورنا في المواقع الحيوية وتقديم حلول مالية تجمع بين المبادئ الأخلاقية والمرونة التي توفرها الخدمات المصرفية الحديثة."

ويقدم الفرع مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية للأفراد المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتشمل فتح الحسابات والحلول المصرفية اليومية، بالإضافة إلى بطاقات الخصم والبطاقات الائتمانية المصممة لتلبية مختلف الاحتياجات المالية الشخصية. كما يتيح الفرع الوصول إلى مجموعة متنوعة من حلول التمويل الإسلامي المتوفرة ضمن محفظة الخدمات المصرفية للأفراد لدى صحار الإسلامي، بما يمكّن الأفراد والأسر من الاستفادة من الحلول المالية التي تتوافق مع تطلعاتهم.

ويضم الفرع فريقًا مصرفيًا ذا خبرة واسعة في السوق المحلي وفهم عميق لاحتياجات الزبائن، يضمن تقديم إرشادات مالية مدروسة للأفراد، والالتزام بمعايير الاحترافية التي تشكّل جوهر ثقافة الخدمة في صحار الإسلامي. ويعكس هذا التوجه حرص صحار الإسلامي المستمر على تطوير تجربة خدماته المالية في السلطنة. ويواصل البنك تلبية الاحتياجات المتزايدة للأفراد والعائلات، وتعزيز ولاء زبائنه، إلى جانب المساهمة في دعم نمو وتقدم القطاع المصرفي العُماني.

نبذة عن صُحار الدولي:

يُعد صحار الدولي أحد أسرع البنوك نموًا في سلطنة عُمان، مسترشدًا برؤية طموحة ليصبح مؤسسة خدمية عمانية الطابع، عالمية الريادة، تمكّن الزبائن والمجتمع والناس من الازدهار والنمو. وانطلاقًا من هذا التوجه، يركّز البنك على دعم الأفراد لتحقيق النجاح من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغيّر، كما يقدّم حلولًا مبتكرة في مجالات الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية، وإدارة الثروات، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها. ويواصل البنك تعزيز تواجده عبر انتهاجه لاستراتيجية طموحة تتمركز حول الابتكار الرقمي والتوسّع الإقليمي الاستراتيجي، والذي يتضمن تواجده في المملكة العربية السعودية؛ ملتزمًا بتوفير قيمة مستدامة عبر شراكات فاعلة، إلى جانب تقديم تجربة مصرفية استثنائية لزبائنه.

