على هامش أعمال مؤتمر الأطراف COP28

دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت شينت – الشركة العالمية الرائدة في مجال حلول ادارة الطاقة و الطاقة الجديدة- اتفاقيتها الثانية في مجال الاستدامة خلال المؤتمر الثامن والعشرون للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في دبي، الإمارات العربية المتحدة. ووفقًا للاتفاق، الذي أتم برعاية كريمة من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ستعمل شينت بالتعاون مع شركة "إنجازات"، التي تعد أول مطور ومشغل متكامل للطاقة والمياه في مصر، لتطوير مجمع صناعي لتكنولوجيا الطاقة النظيفة. على مساحة إجمالية تبلغ 2 مليون متر مربع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر.

ويأتي التعاون بين كل من شينت وإنجازات والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في إطار التوجهات الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الرامية لتوطين التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة وتقنيات المياه. وتمثل هذه الخطوة أحد نتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها مسؤولو المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة إنجازات إلى الصين، والتي مهدت الطريق لمصانع شركة شينت ومراكز البحث والتطوير التابعة لها لتقديم تقنياتها المتقدمة في الجمهورية المصرية.

وبهذه المناسبة، صرح السيد تساي جيانهوا، المدير العام لشينت في غرب آسيا وأفريقيا: "بالاستفادة من قدرات سلسلة الإمدادات الصناعية وخبرات شينت لتقديم حلول الطاقة المتكاملة ، نلتزم بتقديم الحلول لجعل المجمع الصناعي لتكنولوجيا الطاقة النظيفة- بمنطقة قناة السويس الاقتصادية بمصر- أكثر فعالية من حيث كفاءة الطاقة و الاستدامة."

من جانبه، قال محمد الدمرداش، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة إنجازات: "يُسعدنا التعاون مع شينت لتطوير مشروع مجمع الصناعات التكنولوجية النظيفة، والمساهمة في جهود توطين الصناعات العالمية في مجالات الطاقة والطاقة الجديدة والمياه والتكنولوجيا النظيفة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. نتطلع للاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والبيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للأعمال والمستثمرين، ونسعى لتوظيف خبرتنا في تطوير مرافق التكنولوجيا النظيفة لتطوير مجمع لصناعة التكنولوجيا وفق أرقى المعايير العالمية".

وأعرب السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن سعادته بهذا التعاون المميز قائلاً: "يسعدنا التعاون مع شركة شينت وإنجازات لتطوير وإنشاء منطقة صناعية حديثة للتكنولوجيا النظيفة في مصر، تسهم بدور هام في دعم رؤية مصر 2030 للحد من الانبعاثات الغازية، وتعمل بمثابة حافز للنمو يوفر فرصاً هامة للمستثمرين الراغبين بالانضمام إلى مجتمع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس".

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نبذة عن شركة شينت:

تأسست شركة شينت (CHINT) في عام 1984، وتغطي عملياتها الآن أكثر من 140 دولة ومنطقة، ويعمل بها أكثر من 40 ألف موظف حول العالم. تقوم شركة شينت بتنفيذ استراتيجية التصنيع والتكنولوجيا والتدويل والرقمنة في قطاعات أعمالها الرئيسية الثلاثة المتمثلة بالطاقة الخضراء، والكهرباء الذكية، والحلول المبتكرة منخفضة الكربون. وقد قامت شركة شينت على مر السنين ببناء قدرات عالمية في مجال التصنيع والبحث والتطوير، إذ تمتلك الشركة حالياً 18 قاعدة تصنيع وأربعة مراكز بحث وتطوير عالمية، وتحقق إيرادات سنوية تجاوزت قيمتها 18 مليار دولار أمريكي في عام 2022.

نبذة عن شركة إنجازات:

إنجازات هي أول مطور ومشغل مستقل لإنتاج الطاقة والمياه (IPWP) في مصر والتي توفر للشركات الزراعية والتجارية والصناعية مرافق الطاقة والمياه النظيفة المستدامة وبأسعار معقولة والتي تتوفر مع حلول مالية مبتكرة. وتتيح الشركة نموذج أعمالها المميز لمرافق الطاقة النظيفة والمياه "المتوفرة كخدمة" بدون أي نفقات رأسمالية، ويتسم بالكفاءة العالية، ويوفر راحة البال بعيداً عن أية صعوبات أو مشاكل تقنية.

وقد حازت شركة "إنجازات" على جائزة "المبادرة الوطنية للمحافظات الذكية الخضراء" خلال أعمال مؤتمر الأطراف (COP27) عن فئة "ابتكار المشاريع" من بين أكثر من 6200 مشروع، كما حصلت الشركة على الجائزة الذهبية من جوائز ستيفي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الإمارات العربية المتحدة عن "فئة الإنجاز: الابتكار في الطاقة والاستدامة" وذلك من بين أكثر من 800 طلب مشاركة في هذه الجوائز لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تمتلك إنجازات حتى الآن محفظة من مشاريع الطاقة الشمسية بطاقة تبلغ 63 ميجاوات، كما تنتج وتدير ما يصل إلى 15 مليون متر مكعب سنويًا، ضمن محفظة استثمارية من أصول إنتاج وإدارة المياه بالطاقة الشمسية تبلغ قيمتها 50 مليون دولار أمريكي.