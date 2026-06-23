الرياض، المملكة العربية السعودية، أعلنت مجموعة "شيفال كوليكشن" عن إتمام التصميم التصوّري وبدء العمل على المخطط العام لمشروع "شيفال ميزون - السليمانية" في العاصمة السعودية الرياض، والمؤلف من شقق فندقية فائقة الفخامة تتيح مستوى الرقي البريطاني المعهود من "شيفال"، والذي نالت الشركة عنه جوائز مرموقة عديدة.

كما أشارت الشركة إلى بدء أعمال الحفر في موقع البناء، إذ من المتوقع مباشرة بناء المشروع في الربع الأول من عام 2027 وأن يكتمل في الربع الأخير من عام 2028.

ويعدّ "شيفال ميزون - السليمانية" ثمرة شراكة بين "شيفال كوليكشن" وشركة "لدن للاستثمار" السعودية، وهو ثاني مشاريع "شيفال" في المملكة العربية السعودية، وواحد من خمسة مشاريع لها في الشرق الأوسط؛ حيث يضم 134 وحدة سكنية فاخرة وعصرية تتنوع بين استوديوهات وشقق بغرفة نوم واحدة أو غرفتين، مزودة بمطبخ خاص، ومعظمها بشرفة، ومفروشة بأثاث فاخر وتشطيبات راقية. كما يضم المشروع مطعماً، ومتجراً، وصالة رياضية، ومسبحاً.

وقال كوينتين ريكس، كبير مسؤولي الخدمات الفنية لدى مجموعة "شيفال": "سيتيح "شيفال ميزون - السليمانية" مفهوماً جديداً للشقق الفندقية في الرياض ليواكب الطلب المتزايد الذي يشهده قطاع الإقامة الفندقية الفاخرة، إذ يزداد إقبال الضيوف على الراحة والاستقلالية التي توفرها الشقق الفندقية، إلى جانب خدمات ومرافق الفنادق، مع رغبة قوية في الحصول على خيارات إقامة مرنة لرحلات العمل، والإقامات الانتقالية، والسفر العائلي متعدّد الأجيال. ومن الملاحظ أن النزلاء ممن يفضلون الإقامة لفترات طويلة في المملكة العربية السعودية، ومنطقة الشرق الأوسط عموماً، قد باتوا أكثر حرصاً من أي وقتٍ مضى على اختيار الخدمات رفيعة المستوى بما ينسجم مع توقعاتهم العالية".

وقد استوحي تصميم فندق "شيفال ميزون - السليمانية" من نمطين معماريَين سعوديين هما السلماني والنجدي بهدف دمج التراث السعودي التقليدي مع أحدث توجهات التصميم والبناء، وذلك بأسلوبٍ منسجم من شأنه إبراز الهوية الإقليمية.

وأضاف كوينتين ريكس: "لقد ركزنا على الحفاظ على التراث السعودي مع دمج التصميم الحضري الحديث؛ فالعمارة السلمانية، التي تُعدّ سمةً مميزةً للتطور العمراني في الرياض، تُحقق توازناً بين التقاليد واتجاهات التصميم المعاصرة، بينما تتميَّز العمارة النجدية بساحاتها المركزية وفتحاتها الهندسية وتصميمها المتكيّف مع المناخ المحلّي. لذا سيحظى النزلاء بتجربة مزيجٍ سلس بين هذين النمطين في فندق "شيفال ميزون - السليمانية"".

يقع المشروع بالقرب من حديقة الملك سلمان في قلب الرياض، ويمتد على مساحةٍ مبنية تبلغ 24,150 متراً مربعاً، ويضم خدمات ومرافق ووحدات سكنية موزّعة على ثلاثة طوابق وطابقين تحت الأرض. وشأنه كشأن كافة مشاريع مجموعة "شيفال"، سيكون مشمولاً ببرنامج الولاء "شيفال ديسكوفري" بالشراكة مع التحالف العالمي للفنادق.

ويُشار إلى أنّ مجموعة "شيفال" تدير أيضاً مشروع "شيفال ميزون - نخلة دبي" الذي افتُتح عام 2023، ومشروع "شيفال ميزون - إكسبو سيتي دبي" الذي افتُتح العام الماضي. أما مشروع "شيفال لدن ليفينج"، وهو مشروع آخر بالشراكة مع شركة "لدن" للاستثمار، فهو قيد الإنشاء في الرياض، ومن المقرر افتتاحه في الربع الأخير من عام 2027.

كما دخلت الشركة مؤخراً قطاع المساكن ذات العلامات التجارية، حيث أطلقت أول مشروع عقاري لها تحت اسم "شيفال ريزيدنسز دبي آيلاندز" في أبريل من العام الجاري، فيما تعمل على مشاريع أخرى في الإمارات العربية المتحدة وأجزاء أخرى من المنطقة.

-انتهى-

#بياناتشركات