نجحت شيري في تنظيم أول تجربة مشتركة مع المستخدمين لميّزة الركن الذكي الفائق. ومع مواصلة شيري توسيع منظومتها العالمية للتنقل الذكي، أكدت الشركة خططها لطرح هذه التقنية في سوق الإمارات مستقبلاً، بما يعزز التزامها بتقديم حلول قيادة ذكية ومتقدمة للعملاء المحليين.

قدّم آرون زينغ، نائب المدير العام التنفيذي لمركز شيري للتسويق الدولي، عرضاً تفصيلياً تناول فيه القدرات الأساسية لهذه الميزة، وأساسها التقني، وأبرز السيناريوهات النموذجية لاستخدامها.

وتشكّل هذه الخطوة سابقة مهمة لشركات السيارات الصينية، إذ تمهد لتطبيق تقنية الركن الذكي المعتمدة على نماذج متقدمة شاملة في الأسواق العالمية على نطاق الإنتاج التجاري. كما تقرّب مفهوم «الانطلاق بلمسة واحدة، والعودة بخطوة واحدة» من الواقع، وترسّخ محطة بارزة في مسيرة دخول تقنيات القيادة الذكية الصينية مرحلة جديدة على الساحة العالمية.

الانطلاق بلمسة واحدة، والعودة بخطوة واحدة: مع ميزة الركن الذكي الفائق من شيري، رحلاتك صارت أسهل

هل مررت يوماً بمواقف كهذه؟ أن تدور طويلاً داخل موقف سفلي بحثاً عن مكان شاغر، أو تجد أخيراً موقفاً ضيقاً بالكاد يتيح لك فتح الباب، فتضطر للخروج بصعوبة وبشكل جانبي بينما تحتك بسيارة متّسخة بجانبك، أو تعود محملاً بأكياس التسوق لتبدأ رحلة بحث جديدة في موقف واسع، معتمداً فقط على ذاكرة غير واضحة لمكان ركن سيارتك. قد تبدو هذه المواقف بسيطة، لكنها كفيلة بأن تُفقد كل رحلة جزءاً من متعتها.

تأتي ميّزة الركن الذكي الفائق من شيري لتقدّم حلاً عملياً لهذه التحديات اليومية المرتبطة بالركن والتنقّل. فعند المغادرة، لن تحتاج إلى العودة مسبقاً إلى موقف السيارة؛ كل ما عليك فعله هو فتح التطبيق والضغط على خاصية «الاستدعاء بلمسة واحدة»، لتخرج السيارة تلقائياً من موقفها وتتجه بسلاسة إلى نقطة الاستلام المحددة، حيث تنتظرك هناك. وبذلك تصبح السيارة هي من تأتي إليك، لا العكس. أما عند الوصول، فيمكنك النزول بثقة عند مدخل المواقف وترك المهمة للسيارة، التي ستتحرك ذاتياً داخل الموقف، وتحدد المساحة المناسبة بدقة، ثم تركن نفسها بسلاسة، لتجعل الوصول إلى وجهتك أسهل من أي وقت مضى.

ويقف خلف هذه التجربة السلسة نظام تقني متطور يعزز الثقة والسلامة من مختلف الجوانب. وتعتمد ميّزة الركن الذكي من شيري على دمج عميق بين الكاميرات وتقنية LiDAR ، مدعوم بخوارزميات إدراك متقدمة قائمة على نموذج Transformer وخرائط عالية الدقة وتقنيات تحديد الموقع الفوري. وبفضل هذه المنظومة، تستطيع السيارة التعامل بثبات مع بيئات المواقف المعقدة أو ذات الإضاءة المنخفضة، وكأن خلف المقود سائق متمرس. وأثناء الحركة، يمكن للسيارة رصد المركبات القادمة، وتجاوزها ذاتياً عند الحاجة، وتفادي العوائق والمشاة بذكاء، كما تتمكن من تقييم المواقف المفاجئة بسرعة، مثل ظهور مركبة أو جسم متحرك، لتقوم بالفرملة بسلاسة وتحد من المخاطر المحتملة في الوقت المناسب. وتعمل الشبكات العصبية الشاملة وآليات التنبؤ متعددة الوسائط والاحتياطية معاً لضمان قرارات قيادة أكثر ثباتاً وموثوقية واتزاناً.

تقنية الركن الذكي من شيري تعالج 4 تحديات رئيسية يواجها السائقون في مواقف السيارات بالإمارات – قريباً للسائقين في السوق المحلي

لا تُقاس قيمة التكنولوجيا بالمواصفات والأرقام فحسب، بل بقدرتها على معالجة التحديات اليومية التي يواجها المستخدمون. وبالنسبة للعائلات في دولة الإمارات، تُعد مواقف السيارات جزءاً أساسياً ومتكرراً من تجربة التنقّل اليومية، ما يجعل الحاجة إلى حلول أكثر ذكاءً وسلاسة أمراً بالغ الأهمية.

سهولة البحث عن مواقف في وجهات التسوق الكبرى المزدحمة

تشهد وجهات التسوق البارزة في دولة الإمارات، مثل دبي مول ومول الإمارات، ازدحاماً كبيراً خلال عطلات نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية، ما يدفع السائقين إلى قضاء وقت طويل في البحث عن موقف شاغر. ومن خلال نظام الركن الذاتي من شيري، يمكن للسيارة البحث بذكاء داخل المواقف، وتخطيط المسار تلقائياً، ثم إتمام عملية الركن دون تدخل مباشر من السائق، بما يجعل رحلات العائلات إلى مراكز التسوق أكثر سهولة وكفاءة في توفير الوقت.

الاستدعاء بلمسة واحدة لتفادي حرارة الصيف المرتفعة

في فصل الصيف، تتجاوز درجات الحرارة في دولة الإمارات أحياناً 45 درجة مئوية، ما يجعل المشي لمسافات طويلة في المواقف الخارجية أو مواقف مراكز التسوق الكبيرة تجربة مرهقة للمستخدمين. ومن خلال خاصية الاستدعاء الذكي، تستطيع طرازات شيري التحرك ذاتياً إلى نقطة الاستلام المحددة، ليتمكن المستخدمون من الانتظار في أماكن مكيّفة ومريحة، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة.

ركن ذاتي دقيق في المساحات الضيقة

تنتشر مواقف السيارات الضيقة في المواقف السفلية للمجمعات السكنية والمواقف التجارية في مختلف أنحاء دولة الإمارات، ما يجعل الدخول إلى السيارة والخروج منها أمراً مزعجاً، خاصة في المساحات المحدودة. وتوفر تقنية الركن الذكي عالية الدقة من شيري قدرة على ركن السيارة وإخراجها ذاتياً بدقة وسلاسة، بما يتيح للمستخدمين الصعود والنزول في مناطق أكثر رحابة قبل أن تتولى السيارة المهمة، لينتهي بذلك عناء المناورة داخل المساحات الضيقة أو محاولة الخروج من السيارة بصعوبة.

تجربة استلام أكثر راحة للعائلات خلال التنقلات اليومية

بالنسبة للعائلات في دولة الإمارات، خاصة عند التنقل مع الأطفال أو كبار السن، تُعد نقاط التوصيل والاستلام أمام مراكز التسوق والمطاعم والوجهات الترفيهية جزءاً مهماً من تجربة الخروج اليومية. ومن خلال خاصية الاستدعاء الذكي من شيري، تصبح السيارة قادرة على الوصول إلى المستخدم بدلاً من أن يبحث المستخدم عنها، ما يوفر تجربة تنقّل أكثر راحة وسلاسة وإنسانية للرحلات العائلية.

مدراء شيري يجيبون بشفافية على أسئلة المستخدمين بينما تخضع التقنيّات المتقدّمة لاختبارات فعليّة

كانت جلسة الأسئلة والأجوبة من أبرز المحطات التي ترقّبها المشاركون خلال الفعالية، حيث أجاب مسؤولو شيري مباشرةً عن استفسارات المستخدمين في إندونيسيا، وتناولوا بالتفصيل أبرز التساؤلات المتعلقة بحدود استخدام هذه الخاصية وإمكاناتها في مختلف السيناريوهات.

وجاءت قدرة النظام على التنقل بين الطوابق داخل مواقف السيارات متعددة المستويات كأبرز النقاط التي أثارت اهتمام المستخدمين. وقد أوضحت شيري أن وظيفة الركن الذكي تمتلك بالفعل القدرة على التحرك والركن ذاتياً عبر طوابق مختلفة، حيث يقوم النظام بتخطيط المسار داخل المواقف متعددة المستويات بشكل مستقل. كما تكرر سؤال آخر حول نطاق استخدام هذه الخاصية، وأكدت الشركة أنها مخصصة حصراً للمواقف المغلقة، ولا يمكن تفعيلها على الطرق العامة.

ولا تمثل هذه الفعالية التفاعلية مع المستخدمين مجرد خطوة مهمة في مسار شيري نحو تعميم تقنية الركن الذكي عالمياً، بل تعكس أيضاً التزامها بمفهوم التوطين القائم على فهم كل سوق والعمل من أجله والاندماج فيه. وستمضي شيري خلال المرحلة المقبلة في تنظيم المزيد من مبادرات الابتكار المشترك مع المستخدمين حول العالم، بما في ذلك في دولة الإمارات، بهدف فهم احتياجات العملاء في مختلف الأسواق بصورة أعمق، وتوسيع نطاق تطبيق وظيفة الركن الذكي الفائق SIP في المزيد من السيناريوهات، وتقديم تجارب تنقّل أكثر راحة وأماناً وذكاءً للعائلات حول العالم.

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