المنامة، مملكة البحرين: أعلنت شيري عن الافتتاح الرسمي لأحدث مستودعاتها المتطوّرة في إمارة دبي، وهو ما يؤكّد على التزام هذه العلامة العالميّة الرائدة بتحسين عمليات ما بعد البيع في منطقة الشرق الأوسط.

تتمتع المنشأة الجديدة بموقع استراتيجي مميّز بالقرب من ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي، وتهدف إلى تعزيز عمليات توريد قطع الغيار في المنطقة، فضلًا عن توفير دعم أكثر كفاءة وفاعلية للعملاء في مرحلة ما بعد البيع. كما تساهم في توسيع نطاق خدمات الشركة في شتّى أنحاء الشرق الأوسط ووسط إفريقيا وغربها وشمالها، مما يساعد على الارتقاء بمستوى خدمات شيري وقدرتها على الاستجابة لاحتياجات السوق في هذه المناطق إلى حدٍ كبير.

يتميّز المستودع الجديد بأحدث التجهيزات والمرافق بفضل بنيته التحتيّة اللوجستيّة المتطوّرة، بما في ذلك 22 منصة تخزين مرتفعة، ورفوف علويّة بمساحة 8 آلاف متر مربع، مما يوفر إجمالي 25 ألف حيز للتخزين. ويضم المستودع حاليًا قطع غيار شيري الأصليّة، والتي تشمل 22 ألف صنف من المنتجات، كما يقوم بمناولة أربع حاويات يوميًا لتلبية متطلبات تصليح المركبات المتنوعة. وسعيًا لتعزيز الكفاءة التشغيليّة وضمان إدارة المخزون بدقة وعناية، يوظّف المستودع فريقًا عالي الخبرة يتكون من 33 موظفًا، كما يضم 14 رصيفًا للشحن. أما النُظم اللوجستيّة المتقدّمة والمخطط المثالي لتوزيع مساحات التخزين فقد ساعدا على تحسين كفاءة عمليات الشحن وتقليل أوقات التسليم بشكل ملحوظ، مما يوفر للعملاء خدمات أكثر سرعة وسلاسة.

ومنذ تدشينه، نجح المستودع في إنجاز أول دفعة من الطلبات من المملكة العربيّة السعوديّة بسرعة وفاعلية، مما يمثل نقلة نوعيّة كبيرة في مستوى الكفاءة اللوجستيّة وجودة الخدمة في المنطقة. ومن خلال هذا المستودع الجديد، سوف تتمكّن شيري من إدارة المخزون بسرعة ومرونة استنادًا إلى طلب السوق، مما يضمن عمليات تسليم أسرع وخدمات فائقة الجودة.

لمزيد من المعلومات عن شيري، يُرجى زيارة المعرض في سند، أو الاتصال على رقم 17500900، أو زيارة الموقع الإلكتروني: cherybahrain.com.

-انتهى-

#بياناتشركات