المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة شيري العالمية عن افتتاح مستودع لقطع غيار سياراتها في منطقة الشرق الأوسط، لتضمن من خلاله ارتفاع مستوى جودة خدمات ما بعد البيع، وراحة عملائها في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعكس المنشأة الجديدة ثقة شيري العالمية في إمكانات سوق السيارات في الشرق الأوسط وقدرته على النمو، كما تبرز جهودها في تعزيز إمدادات قطع الغيار في المنطقة والمملكة العربية السعودية خاصةً.

ويُعدّ مستودع قطع غيار سيارات شيري العالمية، أكبر مستودع تفتتحه علامة تجارية صينية في الشرق الأوسط، ويمتدّ على مساحة 12,000 متر مربّع، ويوفر أكثر من 20,000 قطعة غيار جاهزة للتسليم و معدات لوجستية متقدّمة، ومساحة تخزين واسعة تقدر بـ 25,000 متر مربع، لاستيعاب مخزون كبير من قطع غيار السيارات

ولا يمثّل هذا الافتتاح مجرّد إنجاز جديد يُضاف إلى السجل الحافل المميّز لشيري العالمية، العلامة التجارية الصينية الرائدة في مجال السيارات والمعروفة بابتكاراتها، وإنما يشير إلى التزامها تجاه مجتمع مالكي السيارات الواسع في منطقة الشرق الأوسط، لا سيّما أنّه يضمن لكل مالك الاستفادة من خدمة ما بعد البيع المريحة والفعّالة والاحترافية

في الواقع، يؤدي مستودع قطع غيار سيارات شيري العالمية دورًا محوريًا في إرساء معايير الخدمة عالمية المستوى، لا سيّما أنّه يقدّم دعمًا فعّالًا لمالكي سيارات شيري، ويلبّي احتياجاتهم في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية بسرعة. كما يساهم المركز الجديد في الارتقاء بتجربة العملاء، ويقلّل أوقات الانتظار ويقدّم خدمات سريعة وموثوقة في آن. ما يُمكن سنابل الحديثة للسيارات من مواكبة الطلب المتزايد بفعالية عالية وسرعة استثنائية.

بالنسبة إلى مالكي السيارات في المملكة العربية السعودية بشكل خاص، فيضمن مستودع قطع الغيار خدمات صيانة أسهل وأكثر فعالية. وبفضل هذا الالتزام بالتميّز التشغيلي، يحصل كل عميل على الدعم الموثوق والسريع، سواء أثناء الصيانة الروتينية لسيارته أو عملية تصليح معقّدة. وبالطبع، لا تشكّل اصلاح السيارات تحديات بالنسبة إلى شيري العالمية، إذ يقدّم المستودع كل ما يحتاج إليه العملاء دون أي نقص أو تأخير.

في هذا السياق، قال المهندس هشام عامر، المدير العام لشركة سنابل الحديثة للسيارات، احدى شركات محمد يوسف ناغي، والوكيل الحصري المعتمد لشركة شيري إنترناشيونال: " يعكس افتتاح المنشأة الجديدة، بما تتميّز به من مستويات عالية من المخزون والمساحة والكفاءة، الجهود المستمرّة التي تبذلها شيري لاستكشاف فرص جديدة وتحسين سلسلة التوريد العالمية الخاصة بها. ولطالما كانت شيري ملتزمة بفلسفتها القائمة على مبدأ "العميل أوّلًا"، وها نحن الآن سبّاقون في تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة للعملاء في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، ونتقدم على نطاق أوسع".

من جهته، أشار أحمد عبد الفتاح، مدير خدمات ما بعد البيع في سنابل الحديثة للسيارات: "يسرّنا رفع كفاءتنا اللوجستية وتعزّيز الدعم المقدّم إلى عملائنا من خلال قطع غيار أصلية وخدمات أسرع وأكثر احترافية. ويمكن أن نقدّم لكل عميل تجربة فريدة من نوعها أثناء الاستفادة من خدماتنا، وذلك بفضل توفّر قطع الغيار بسرعة وفي أي وقت والتحسينات المستمرّة في جودة الخدمة".

يُذكر أنّ سنابل الحديثة للسيارات تواصل جهودها لتعزيز مكانتها في سوق السيارات السعودي، وتضمن الالتزام بأعلى معايير الخدمة والاستجابة بسرعة إلى طلبات عملاء المملكة للحصول على قطع غيار أصلية. ويعكس التعاون الوثيق بين كل من سنابل الحديثة للسيارات، إحدى شركات محمد يوسف ناغي والوكيل الحصري لسيارات شيري برو في المملكة العربية السعودية، وشركة شيري العالمية تواصل استكشاف الفرص الجديدة وتعزيز سلسلة التوريد العالمية الخاصة بها.

نبذة عن سنابل الحديثة للسيارات

سنابل الحديثة للسيارات هي إحدى شركات محمد يوسف ناغي والوكيل الحصري لسيارات شيري برو في المملكة العربية السعودية. وتمتلك الشركة خبرة كبيرة في مجال بيع وصيانة السيارات، وتقدم خدماتها للعملاء عبر فريق من موظفي المبيعات وخدمات ما بعد البيع مدربين على أعلى مستوى. وتسعى سنابل الحديثة للسيارات إلى تقديم أعلى مستويات خدمة العملاء عبر جميع قنوات وقطاعات البيع في المملكة، مع الالتزام بالتميز والابتكار وتعزيز رضا العملاء، وتقديم أفضل تجربة ملكية للسيارات في المملكة العربية السعودية.

نبذة عن شيري

شيري هي شركة عالمية رائدة في قطاع السيارات تشتهر بابتكاراتها وتقنياتها المتطورة. وتأسست شيري في العام 1997، وأصبحت واحدة من أكبر شركات السيارات على مستوى العالم، حيث تباع سياراتها في أكثر من 80 دولة وتجاوزت مبيعاتها 11 مليون سيارة حول العالم. وإضافة إلى تصنيع السيارات، تضم مجموعة شيري العالمية محفظة متنوعة تغطي 7 قطاعات صناعية رئيسية، تتضمن الطيران والشحن وقطع الغيار. وانطلاقاً من شغفها بالتصميم والتقنيات المتطورة ومعايير الأمان الفائقة، تمتلك شيري أكثر من 14,000 براءة اختراع، ما يرسخ مكانتها الرائدة عالمياً في مجال الابتكار والتميز الهندسي.

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